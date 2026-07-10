Ουελμπέκ, ευθανασία και η ανησυχία για την «παρακμή» της Δύσης

Ο Μισέλ Ουελμπέκ παρεμβαίνει στη γαλλική συζήτηση για τη νομοθέτηση της ευθανασίας, διατυπώνοντας βαθιά απαισιοδοξία για την πορεία του δυτικού πολιτισμού και τη θέση της νεωτερικότητας στον κόσμο.

Ένα κοινό ευρωπαϊκό ερώτημα εν μέσω γαλλικής νομοθετικής αλλαγής

Η επικείμενη ψήφιση στη Γαλλία του νομοσχεδίου για το τέλος της ζωής, προγραμματισμένη για τις 15 Ιουλίου, έχει αναζωπυρώσει δημόσιες συζητήσεις για τον χαρακτήρα και τις αξίες της σύγχρονης Ευρώπης. Στο πλαίσιο αυτής της συζήτησης, ο συγγραφέας Μισέλ Ουελμπέκ δημοσίευσε στις γαλλικές σελίδες της Le Figaro ένα κείμενο όπου εκφράζει την αντίθεσή του στην πρακτική της ευθανασίας και, ευρύτερα, την απαισιοδοξία του για την πορεία του δυτικού πολιτισμού.

Ο Ουελμπέκ δεν περιορίζεται σε ιατρικά ή νομικά επιχειρήματα. Η παρέμβασή του είναι πολιτισμική και πολιτική: βλέπει τη νομοθέτηση της ευθανασίας ως σύμπτωμα μιας ευρύτερης αυτοαποδόμησης της Δύσης και της νεωτερικότητας. Στο κείμενό του προβλέπει ότι ο δυτικός πολιτισμός έχει ήδη αρχίσει να μετατοπίζεται από την ιστορική του ταυτότητα και θα τεθεί κάποια στιγμή στο μέλλον στο ίδιο πλαίσιο με την πτώση προηγούμενων πολιτισμών.

«Στον κόσμο που έρχεται θα είναι ευκολότερο να πεθαίνει κανείς. Αλλά προσωπικά θα προτιμούσα έναν κόσμο όπου θα μπορεί να ζει»

Η ένταση της διατύπωσης αναδεικνύει δύο επίπεδα προβληματισμού: το ηθικό ζήτημα της ευθανασίας ως πρακτικής και το ιστορικό ερώτημα για το αν οι σύγχρονες δημογραφικές και πολιτισμικές τάσεις οδηγούν σε συστημική παρακμή. Ο Ουελμπέκ, όπως παρουσιάζεται στο κείμενο, συνδέει την κατάρρευση του χριστιανισμού με τη μεταβολή των κοινωνικών δομών και υπεισέρχεται σε ένα διαχρονικό αφήγημα για την εξέλιξη της Δύσης.

Ευρωπαϊκό πλαίσιο και ευρύτερες επισημάνσεις

Ο συγγραφέας δεν περιορίζει την κριτική του στην Ευρώπη: κάνει λόγο για δημογραφική επιδείνωση και σε άλλες τεχνολογικά προηγμένες χώρες, αναφέροντας ενδεικτικά την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα και την Κίνα. Η παρατήρηση αυτή αποκτά σημασία επειδή μετατοπίζει τη συζήτηση από την τοπική πολιτική αντιπαράθεση σε έναν πανευρωπαϊκό και διεθνή προβληματισμό για τη βιωσιμότητα των σύγχρονων κοινωνιών.

Η ψήφιση στη Γαλλία θέτει καίρια νομικά και ηθικά ερωτήματα.

Η παρέμβαση Ουελμπέκ συνδέει την ευθανασία με ευρύτερη πολιτισμική κριτική.

Οι αναφορές σε δημογραφία και νεωτερικότητα μετασχηματίζουν το ζήτημα σε παγκόσμια ανησυχία.

Για τους αναγνώστες στην Ελλάδα η συζήτηση αυτή έχει άμεσες αναγνώσεις: αφενός γιατί απασχολεί τις δημοκρατικές διαδικασίες και τις ηθικές επιλογές που αναδεικνύονται μέσω νομοθετήσεων στην Ευρώπη· αφετέρου γιατί φωτίζει πολιτισμικές τάσεις που επηρεάζουν την εικόνα της Δύσης και τις σχέσεις της με τον υπόλοιπο κόσμο.

Στοιχείο Περιγραφή Ημερομηνία ψήφισης 15 Ιουλίου Κεντρικό ζήτημα Νομιμοποίηση ευθανασίας για σοβαρά πάσχοντες Κύριος σχολιαστής Μισέλ Ουελμπέκ (άρθρο στη Le Figaro)

Η δημόσια συζήτηση για την ευθανασία και ταυτόχρονα η ευρύτερη κριτική στη «νεωτερικότητα» και την «παρακμή» επιβάλλουν ψύχραιμη ανάγνωση: χρειάζεται διακριτότητα ανάμεσα σε νομικά κριτήρια που αφορούν την αυτοδιάθεση και την ιατρική πρακτική και σε πολιτισμικές αναλύσεις που επιχειρούν να τοποθετήσουν τις αλλαγές σε μακροχρόνιες ιστορικές αφηγήσεις. Η φωνή του Ουελμπέκ, έντονη και προκλητική, προσθέτει ένα ισχυρό διανοητικό στοιχείο σε μια συζήτηση που αφορά ευρύτερα την ευρωπαϊκή κοινότητα και, συνεπώς, και την ελληνική κοινωνία.