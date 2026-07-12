Παράθυρο άμεσης σύνταξης για περίπου 30.000 μηχανικούς: οι επιλογές και οι επιπτώσεις

Περίπου <strong>30.000</strong> πρώην ασφαλισμένοι του ΤΣΜΕΔΕ μπορούν να επιδιώξουν άμεση έξοδο στη σύνταξη αξιοποιώντας πλασματικά έτη και τρεις βασικούς δρόμους συνταξιοδότησης, με σημαντικές οικονομικές επιλογές για το μέλλον της εργασιακής τους δραστηριότητας.

Όταν ένας μηχανικός που έχει περάσει χρόνια στο γραφείο μελετών κοιτάζει τα χαρτιά του και σκέφτεται αν αξίζει να συνεχίσει να εργάζεται ή να αιτηθεί σύνταξη, η απόφαση δεν είναι μόνο προσωπική αλλά και οικονομική. Για περίπου 30.000 πρώην ασφαλισμένους του ΤΣΜΕΔΕ, η επιλογή αυτή ανοίγει τώρα με πιο σαφείς κανόνες χάρη στη δυνατότητα αξιοποίησης πλασματικών ετών και σε ισχύουσες διατάξεις που διευκολύνουν την έξοδο.

Ποιοι είναι οι δρόμοι εξόδου

Τρεις είναι οι βασικές διαδρομές που επιτρέπει το ισχύον πλαίσιο:

Πλήρης σύνταξη στα 67 έτη με τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης.

έτη με τουλάχιστον έτη ασφάλισης. Προνομιακή έξοδος στα 62 με τη συμπλήρωση 40 ετών ασφάλισης (πραγματικών ή πλασματικών).

με τη συμπλήρωση ετών ασφάλισης (πραγματικών ή πλασματικών). Λήψη μειωμένης σύνταξης στα 62 για όσους ασφαλίστηκαν μετά την 1/1/1993, εφόσον έχουν 750 ημέρες ασφάλισης την τελευταία πενταετία.

Ο ρόλος των πλασματικών ετών

Η εξαγορά πλασματικών χρόνων (π.χ. για σπουδές, στρατιωτική θητεία, αναγνωρισμένο χρόνο τέκνων) αποτελεί κλειδί για πολλούς, καθώς αυξάνει τόσο τον συνολικό χρόνο ασφάλισης όσο και το τελικό ποσό της ανταποδοτικής σύνταξης. Η δυνατότητα αυτή μετατρέπει σε ρεαλιστική την έξοδο για όσους δεν συμπληρώνουν με πραγματικό χρόνο τα απαιτούμενα έτη.

Οικονομική εκτίμηση και επαγγελματική συνέχιση

Σύμφωνα με εξειδικευμένους αναλυτές της αγοράς εργασίας και του ασφαλιστικού, η παραμονή στην ενεργό απασχόληση μετά τη συμπλήρωση των 40 ετών δεν είναι απαραίτητα συμφέρουσα. Οι παράγοντες που καθορίζουν την απόφαση περιλαμβάνουν το κόστος των επιπλέον εισφορών και την περιορισμένη αύξηση των συντελεστών αναπλήρωσης, που ενδέχεται να μη δικαιολογεί τη συνέχιση καταβολής εισφορών.

Στην πράξη, για πολλούς, η υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης αμέσως μετά την εκπλήρωση των προϋποθέσεων μπορεί να αποδειχθεί οικονομικά προτιμητέα. Ταυτόχρονα, δίνεται η δυνατότητα νόμιμης συνέχισης της επαγγελματικής δραστηριότητας, καταβάλλοντας τον προβλεπόμενο πόρο υπέρ e-ΕΦΚΑ, και λαμβάνοντας κανονικά το 100% της σύνταξης.

Δρόμος Κύρια προϋπόθεση Επίπτωση Πλήρης σύνταξη 67 ετών & ≥ 15 έτη Πλήρης κύρια σύνταξη Προνομιακή έξοδος 62 ετών & 40 έτη (πραγματικά/πλασματικά) Άμεση αποχώρηση με έντονο ρόλο των εξαγορών Μειωμένη σύνταξη 62 ετών, μετά το 1993, 750 ημέρες τελευταία 5ετία Μειωμένο ποσό αλλά δυνατότητα εξόδου

Τι σημαίνει αυτό για τους ασφαλισμένους

Η συνολική σύνταξη προκύπτει από το άθροισμα της εθνικής σύνταξης —που σήμερα αναφέρεται στα 446 ευρώ— και της ανταποδοτικής, η οποία υπολογίζεται με βάση τις συντάξιμες αποδοχές από το 2002 και εντεύθεν. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά το προσωπικό τους ιστορικό εισφορών, να αξιολογήσουν το κόστος εξαγορών και να συμβουλευτούν λογιστή ή συνταξιοδοτικό σύμβουλο προτού λάβουν απόφαση.

Η επιλογή επηρεάζει όχι μόνο το εισόδημα της επόμενης περιόδου αλλά και τη δυνατότητα επαγγελματικής απασχόλησης με παράλληλη λήψη σύνταξης — μια παράμετρος που για πολλούς μηχανικούς αποτελεί βασικό στοιχείο σχεδιασμού καριέρας και οικογενειακού προϋπολογισμού.