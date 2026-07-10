Παρουσιάστηκε η ψηφιακή πύλη «Εύμαιος» για προσβάσιμο πολιτισμό σε όλη τη χώρα

Η νέα πλατφόρμα «Εύμαιος», αποτέλεσμα συνεργασίας ΥΠΠΟ και ΕΣΑμεΑ με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, συγκεντρώνει πληροφορίες προσβασιμότητας για πάνω από 120 σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος και στοχεύει στην ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών στην πολιτιστική κληρονομιά.

Πλατφόρμα για την πρόσβαση στον πολιτισμό

Στην παρουσίαση της ψηφιακής πλατφόρμας «Εύμαιος» συμμετείχαν εκπρόσωποι του υπουργείου Πολιτισμού, ανάμεσά τους η υπουργός, και στελέχη της ΕΣΑμεΑ. Το έργο σχεδιάστηκε με σκοπό την παροχή αξιόπιστης πληροφόρησης σχετικά με τις συνθήκες προσβασιμότητας σε χώρους πολιτισμού, ώστε άτομα με αναπηρία, ηλικιωμένοι και άλλες κατηγορίες επισκεπτών με μειωμένη κινητικότητα να προγραμματίζουν με ακρίβεια τις επισκέψεις τους.

Εμβέλεια και στόχοι

Η ψηφιακή πύλη συγκεντρώνει λεπτομερή στοιχεία για περισσότερα από 120 αρχαιολογικά μνημεία, μουσεία και πολιτιστικά σημεία ανά την επικράτεια. Το εγχείρημα περιλαμβάνει τόσο τη χαρτογράφηση των υφιστάμενων υποδομών όσο και την ανάπτυξη μεθοδολογίας αξιολόγησης της προσβασιμότητας, με στόχο την ομοιογενή και διαφανή πληροφόρηση για τους επισκέπτες.

Πεδίο εφαρμογής: αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία και πολιτιστικά σημεία.

Ωφελούμενοι: άτομα με αναπηρία, άτομα με χρόνιες ή σπάνιες παθήσεις, ηλικιωμένοι και γενικότερα εμποδιζόμενα άτομα.

Χρηματοδότηση: Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Μεθοδολογία και συνέργειες

Η πλατφόρμα δεν περιορίζεται στην απλή καταγραφή· συνοδεύτηκε από την εκπόνηση μιας ολοκληρωμένης μεθόδου καταγραφής και αξιολόγησης, ώστε τα δεδομένα να είναι συγκρίσιμα και αξιόπιστα. Η υλοποίηση προέκυψε στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του υπουργείου και της ΕΣΑμεΑ, ενταγμένη στις δράσεις για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία.

Δείκτης Στοιχείο Καταγραμμένα σημεία >120 Κύριος χρηματοδότης Ταμείο Ανάκαμψης

Η πρωτοβουλία εντάσσεται σε ευρύτερη πολιτική για την άρση εμποδίων πρόσβασης στον πολιτισμό, με έμφαση στην ισότητα της εμπειρίας για όλους τους πολίτες. Η διάθεση αναλυτικής πληροφορίας αναμένεται να διευκολύνει τον προγραμματισμό επισκέψεων και να στηρίξει φορείς στη βελτίωση των υποδομών τους.

Συνέπειες και προοπτικές

Πρακτικά, η ύπαρξη μιας ενιαίας ψηφιακής πηγής μπορεί να αλλάξει την καθημερινή εμπειρία επισκεπτών με κινητικά ή άλλου είδους εμπόδια, μειώνοντας την αβεβαιότητα και ενισχύοντας την προσβασιμότητα ως παράγοντα πολιτιστικής συμμετοχής. Σε δεύτερο επίπεδο, τα στοιχεία της καταγραφής μπορούν να λειτουργήσουν ως εργαλείο προτεραιοποίησης για δημόσιες παρεμβάσεις και χρηματοδοτήσεις, χωρίς ωστόσο να υποκαθιστούν την ανάγκη για ουσιαστικές δομικές παρεμβάσεις στο φυσικό περιβάλλον των μνημείων και των μουσείων.

Η επιτυχία του εγχειρήματος θα κριθεί τόσο από την πληρότητα και την επικαιροποίηση των στοιχείων όσο και από την ικανότητα των φορέων να αξιοποιήσουν τα ευρήματα για βελτιώσεις στην προσβασιμότητα. Η ψηφιακή πύλη αναδεικνύει τον πολιτισμό ως πεδίο κοινωνικής δικαιοσύνης, όπου η τεχνολογία συνδράμει στην άρση αποκλεισμών και στην ενίσχυση της συλλογικής πρόσβασης στη μνήμη και την τέχνη.