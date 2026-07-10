Πέντε μήνες αποκλεισμών στην Αττική Οδό και την Εθνική λόγω έργων στον κόμβο Μεταμόρφωσης

Από τις 13 Ιουλίου αρχίζουν οι εργασίες αναδιάταξης του Ανισόπεδου Κόμβου Μεταμόρφωσης, με προσωρινές διακοπές και μακροχρόνιες ρυθμίσεις που θα διαρκέσουν έως τις 18 Δεκεμβρίου 2026. Οι οδηγοί πρέπει να προετοιμαστούν για νυχτερινούς αποκλεισμούς, εναλλακτικές διαδρομές και σημαντικές αλλαγές στη ροή κυκλοφορίας.

Έργο μεγάλης κλίμακας στην καρδιά του οδικού δικτύου της Αττικής

Η εικόνα πολλών οδηγών που καθημερινά στέκονται σε ουρές χιλιομέτρων στον κόμβο της Μεταμόρφωσης πρόκειται να αλλάξει, αλλά η αλλαγή συνοδεύεται από μια πρωτόγνωρη ταλαιπωρία. Το Υπουργείο Μεταφορών ξεκινά τη Δευτέρα 13 Ιουλίου μια εκτεταμένη παρέμβαση που θα διαμορφώσει την κυκλοφορία στον Ανισόπεδο Κόμβο Μεταμόρφωσης και θα διαρκέσει έως τις 18 Δεκεμβρίου 2026.

Η παρέμβαση στοχεύει στον διαχωρισμό των ρευμάτων της Αττικής Οδού που κατευθύνονται προς την Εθνική Οδό Αθηνών–Λαμίας. Μεταξύ άλλων, τα οχήματα που προέρχονται από το Αεροδρόμιο θα εξέρχονται πλέον στην Εθνική σε διαφορετικό σημείο — περίπου 130 μέτρα χαμηλότερα από την υπάρχουσα έξοδο — ενώ η σημερινή έξοδος θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά από όσους έρχονται από την κατεύθυνση της Ελευσίνας.

Τι θα αντιμετωπίσουν οι οδηγοί τις πρώτες νύχτες

Τη Δευτέρα 13 και την Τρίτη 14 Ιουλίου, από τις 22:00 έως τις 06:00 , οι έξοδοι του κόμβου προς Λαμία θα παραμείνουν κλειστές για το ρεύμα προς Λαμία.

έως τις , οι έξοδοι του κόμβου προς Λαμία θα παραμείνουν κλειστές για το ρεύμα προς Λαμία. Κατά τις νυχτερινές αυτές ώρες, η κίνηση Ι.Χ. θα γίνεται μέσω της οδού Βρυούλων για όσους κινούνται προς Πειραιά.

Φορτηγά και βαρέα οχήματα άνω των 30 τόνων θα ακολουθούν ειδικές εναλλακτικές, με αναστροφή στον κόμβο της οδού Δυρραχίου.

θα ακολουθούν ειδικές εναλλακτικές, με αναστροφή στον κόμβο της οδού Δυρραχίου. Παράλληλα θα γίνουν εργασίες σήμανσης στην Εθνική από το 15,17ο έως το 16,75ο χιλιόμετρο, με σταδιακούς αποκλεισμούς λωρίδων.

Οι ρυθμίσεις που αρχίζουν από τις 15 Ιουλίου χαρακτηρίζονται «μακράς διάρκειας», και αναμένεται να επιφέρουν συνεχείς ανατροπές στις καθημερινές μετακινήσεις των κατοίκων της πρωτεύουσας και των μετακινούμενων προς τη βόρεια Ελλάδα.

Πρακτικές συνέπειες και προτάσεις για τους οδηγούς

Οι οδηγοί θα κληθούν να προσαρμόσουν διαδρομές και ώρες μετακίνησης. Για να ελαχιστοποιηθεί η ταλαιπωρία, προτείνεται:

προγραμματισμός των δρομολογίων εκτός αιχμής όπου είναι δυνατόν,

χρήση εναλλακτικών οδών και δημόσιων μέσων για τις καθημερινές μετακινήσεις,

ενημέρωση από τις αρμόδιες αρχές για νυχτερινές αποκλειστικές εργασίες και προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Εργασία Ημερομηνία / Ώρες Έναρξη εργασιών 13 Ιουλίου 2026 Νυχτερινοί πλήρεις αποκλεισμοί 13–14 Ιουλίου, 22:00–06:00 Εργασίες σήμανσης (Εθνική) Νύχτες, 15,17ο–16,75ο χλμ. Προγραμματισμένη ολοκλήρωση 18 Δεκεμβρίου 2026

Η μακράς διαρκείας φύση των έργων απαιτεί οργανωμένο σχέδιο επικοινωνίας από τις αρχές ώστε οι οδηγοί να ενημερώνονται έγκαιρα για εκτροπές και περιορισμούς. Η συνεργασία των φορέων διαχείρισης των δρόμων με τις τοπικές αρχές, οι ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο και τα σήματα ζωντανής κυκλοφορίας θα είναι κρίσιμα για την αποσυμφόρηση.

Η αναβάθμιση του κόμβου στοχεύει σε μόνιμη βελτίωση της ροής και στην αποφυγή καθημερινών συμφόρησεων, ωστόσο, όπως συμβαίνει σε ανάλογα μεγάλα έργα, το βραχυπρόθεσμο κόστος σε χρόνο και ταλαιπωρία για τους οδηγούς θα είναι σημαντικό. Οι πολίτες καλούνται να δείξουν υπομονή και να χρησιμοποιήσουν τις ανακοινωμένες εναλλακτικές διαδρομές και οδηγίες τις πρώτες εβδομάδες των εργασιών.