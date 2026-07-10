Πληθωρισμός πέφτει στο 4,4% τον Ιούνιο — μέτρα με μειώσεις τιμών σε 12 κατηγορίες από 31/8

Ο ρυθμός ανόδου των τιμών επιβραδύνθηκε τον Ιούνιο, ενώ η κυβέρνηση εισάγει εθνική πρωτοβουλία για μείωση του κόστους σε βασικά προϊόντα με στόχο την ανακούφιση νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Επιβράδυνση του πληθωρισμού και παρέμβαση για το καλάθι της νοικοκυράς

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) καταγράφει μείωση του πληθωρισμού τον Ιούνιο στο 4,4%, από το 5,2% που ήταν τον Μάιο. Η αποκλιμάκωση αυτή εντάσσεται σε τάση μείωσης της γενικής πίεσης τιμών, ωστόσο στο δημόσιο και ιδιωτικό επίπεδο λαμβάνονται επιπλέον μέτρα για την άμεση στήριξη των καταναλωτών.

Σε αυτό το πλαίσιο, ανακοινώθηκε εθνική πρωτοβουλία που τίθεται σε εφαρμογή από την 31 Αυγούστου και προβλέπει μείωση των τιμών σε ένα σύνολο βασικών προϊόντων. Σκοπός της παρέμβασης είναι να περιορίσει την επίπτωση του αυξημένου κόστους ζωής στα νοικοκυριά και να προσφέρει άμεση ανακούφιση σε ευπαθείς ομάδες και ευρύτερους καταναλωτικούς κύκλους.

Ποιες κατηγορίες καλύπτονται και ποιο το εύρος των μειώσεων

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 12 βασικές κατηγορίες προϊόντων. Μεταξύ αυτών βρίσκονται είδη πρώτης ανάγκης και βασικά τρόφιμα που επηρεάζουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό:

Νωπό κρέας (μοσχάρι, χοιρινό, πουλερικά)

Γαλακτοκομικά και αυγά

Ψωμί και αλεύρι, ζυμαρικά, ρύζι και όσπρια

Ελαιόλαδο, σπορέλαια, βούτυρο και μαργαρίνες

Καφές, δημητριακά, σοκολάτες, μπισκότα, αναψυκτικά

Βρεφικά προϊόντα, καθαριστικά, προσωπική υγιεινή, σχολικά είδη

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η ελάχιστη μείωση θα είναι 5% και η διάρκεια του προγράμματος θα κυμαίνεται από δύο έως τέσσερις μήνες, ανάλογα με την κατηγορία προϊόντων.

Επιπτώσεις για καταναλωτές και εμπόρους

Για τα νοικοκυριά, ακόμη και μια σταθερή μείωση της τάξης του 5% σε βασικά είδη μπορεί να αποτυπωθεί αισθητά στον μηνιαίο οικογενειακό προϋπολογισμό, ειδικά για τις χαμηλές και μεσαίες εισοδηματικές ομάδες που διαθέτουν μεγαλύτερο ποσοστό του εισοδήματός τους σε είδη πρώτης ανάγκης. Για τους εμπόρους και τις αλυσίδες λιανικής, το πρόγραμμα θέτει ανάγκες συντονισμού με προμηθευτές ώστε να εξασφαλιστεί η προσφορά σε συμφωνημένες τιμές χωρίς να διαταραχθούν οι αλυσίδες εφοδιασμού.

Στοιχείο Τιμή / Διάρκεια Πληθωρισμός (Ιούνιος) 4,4% Πληθωρισμός (Μάιος) 5,2% Κατηγορίες προϊόντων 12 Ελάχιστη μείωση 5% Διάρκεια μέτρων 2–4 μήνες

Κίνδυνοι, περιορισμοί και επόμενα βήματα

Η αποτελεσματικότητα της παρέμβασης θα εξαρτηθεί από τη συμμόρφωση των αλυσίδων εφοδιασμού και από την ικανότητα του κράτους να παρακολουθεί τις τιμές και να αποτρέπει πρακτικές απομείωσης της προσφοράς ή κερδοσκοπίας. Επίσης, η διάρκεια των μέτρων —έως τέσσερις μήνες— σημαίνει ότι πρόκειται για βραχυπρόθεσμη ανακούφιση και όχι για δομική λύση στο πρόβλημα της διατηρούμενης ακρίβειας.

Σε μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη προοπτική, παραμένει αναγκαίος ο συνδυασμός μακροοικονομικών πολιτικών που θα στοχεύουν στη σταθεροποίηση των τιμών, στην ενίσχυση του ανταγωνισμού στην αγορά και σε μέτρα που βελτιώνουν την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών.

Η αποκλιμάκωση του δείκτη στον Ιούνιο είναι θετική ένδειξη, αλλά η καθημερινή εμπειρία των καταναλωτών θα κριθεί από το κατά πόσον οι μειώσεις τιμών θα εφαρμοστούν γρήγορα και χωρίς αποκλεισμούς στα ράφια των καταστημάτων σε όλη τη χώρα.