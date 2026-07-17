Πρεμιέρα της «Λυσιστράτης» στην Αρχαία Μεσσήνη στις 30–31 Ιουλίου

Μια νέα θεατρική προσέγγιση του Αριστοφάνη παρουσιάζεται στο Εκκλησιαστήριο της Αρχαίας Μεσσήνης στο πλαίσιο του προγράμματος «Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός 2026», με έμφαση στη συλλογική φωνή, το σώμα και τον ρυθμό.

Μια παράσταση που συνδέει αρχαίο κείμενο και συλλογική εμπειρία

Στο πλαίσιο του προγράμματος του Υπουργείου Πολιτισμού «Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός 2026», η σκηνική ανάγνωση της Λυσιστράτης κάνει πρεμιέρα στο Εκκλησιαστήριο της Αρχαίας Μεσσήνης και παρουσιάζεται στις 30 και 31 Ιουλίου. Η παραγωγή επιχειρεί να μετατρέψει το αρχαίο δράμα σε ζωντανό πολιτικό γεγονός, δίνοντας έμφαση στη συλλογική φωνή και στο σώμα ως μέσο αντίστασης.

Η σκηνοθετική ματιά της Τζίνας Θλιβέρη προσεγγίζει το έργο του Αριστοφάνη μέσα από μια τελετουργική, σπειροειδή δομή όπου ο λόγος μετασχηματίζεται σε μουσική και το σώμα λειτουργεί ως «όργανο μνήμης». Η παράσταση αναδεικνύει την ειρηνική γυναικεία αντίσταση που διαπερνά το κείμενο — μια άσκηση πολιτικής και ανθρωποκεντρικής σύγκρουσης απέναντι στη βία, την εξουσία και την ανδρική κυριαρχία.

Ήχος, ρυθμός και χώρος ως συντελεστές της παράστασης

Καίριο ρόλο στο σκηνικό υφολογικό πλαίσιο έχουν τα ηχητικά γλυπτά-κρουστά του εικαστικού Γιώργου Τριανταφύλλου, που διαμορφώνουν και δονούν το ηχητικό σώμα της παράστασης. Η πρωτότυπη μουσική και η ζωντανή παρουσία του Σταύρου Τσουμάνη επί σκηνής συνθέτουν έναν κοινό ρυθμό, στον οποίο η ομάδα των ερμηνευτών συναντιέται με το κοινό σε μια εμπειρία συλλογικού παλμού.

Η επιλογή του Εκκλησιαστηρίου της Αρχαίας Μεσσήνης δεν είναι τυχαία: το μνημειακό περιβάλλον, ο δημόσιος χαρακτήρας και η ιστορική μνήμη του χώρου ενεργοποιούνται ως πεδίο έρευνας και παράστασης. Επιπλέον, η ώρα των διδασκομένων παραστάσεων —η δύση του ήλιου— προσθέτει στην τελετουργική αίσθηση και στην πολλαπλή αντίληψη του χρόνου που η σκηνοθεσία επιχειρεί να αναδείξει.

Ημέρες παράστασης: 30 και 31 Ιουλίου

30 και 31 Ιουλίου Τόπος: Εκκλησιαστήριο, Αρχαία Μεσσήνη

Εκκλησιαστήριο, Αρχαία Μεσσήνη Σκηνοθεσία: Τζίνα Θλιβέρη

Τζίνα Θλιβέρη Ηχητικά γλυπτά: Γιώργος Τριανταφύλλου

Γιώργος Τριανταφύλλου Μουσική / Παρουσία επί σκηνής: Σταύρος Τσουμάνης

Στοιχείο Πληροφορία Πρόγραμμα «Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός 2026» Έργο Λυσιστράτη (Αριστοφάνης) Ημερομηνίες 30, 31 Ιουλίου Κύριοι συντελεστές Τζ. Θλιβέρη, Γ. Τριανταφύλλου, Στ. Τσουμάνης

Η παραγωγή επιχειρεί όχι απλώς μια αναπαράσταση του αρχαίου κειμένου, αλλά μια ενεργή αναζήτηση της σημασίας του σήμερα: τι σημαίνει εξουσία και αντίσταση σε μια εποχή όπου η ιστορία φαίνεται να επαναλαμβάνει σκιές της. Η προσέγγιση της παράστασης —μέσα από τη φωνή, το σώμα και τον ρυθμό— προσελκύει το ενδιαφέρον όσων αναζητούν μια θεατρική εμπειρία που συνδυάζει ερευνητική πρακτική, μουσικότητα και δημόσιο διάλογο.

Η παρουσίαση στην Αρχαία Μεσσήνη εντάσσεται στο ευρύτερο εθνικό πρόγραμμα που στόχο έχει να φέρει το θέατρο και τις τέχνες κοντά σε μνημεία και κοινότητες σε όλη τη χώρα, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της πολιτιστικής περιφέρειας ως τόπου παράστασης και στοχασμού.