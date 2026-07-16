Προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης φέρνουν 1.700 παιδιά κοντά στη φύση

Πρωτοβουλία της HELLENiQ ENERGY με εκπαιδευτικούς φορείς έφερε χιλιάδες μαθητές της προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε υπαίθριες δράσεις για μέλισσες, νερό και θαλάσσια απορρίμματα, με στόχο την ενεργή συμμετοχή και την ευαισθητοποίηση.

Σειρά εκπαιδευτικών δράσεων περιβαλλοντικού χαρακτήρα που σχεδιάστηκαν από τη HELLENiQ ENERGY σε συνεργασία με σχετικούς φορείς προσέγγισαν περίπου 1.700 παιδιά προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά τους μήνες Μάιο και Ιούνιο. Οι παρεμβάσεις έγιναν σε έξι Δήμους της Δυτικής Αττικής και της Δυτικής Θεσσαλονίκης και στόχευσαν στη μετατροπή της περιβαλλοντικής γνώσης σε βιωματική εμπειρία.

Δραστηριότητες και στόχοι

Οι συναντήσεις με τα σχολεία μετατόπισαν την εκπαιδευτική διαδικασία από την τάξη στον ανοικτό χώρο, συνδυάζοντας παιχνίδι, εργαστήρια και εκπαιδευτικά παιχνίδια. Στο επίκεντρο βρέθηκαν τρεις θεματικές: ο ρόλος των επικονιαστών, ο κύκλος του νερού και τα θαλάσσια απορρίμματα. Μέσα από εφαρμοσμένες δραστηριότητες τα παιδιά απέκτησαν βασικές γνώσεις και πρακτικές για την προστασία του περιβάλλοντος.

«Πώς ένα τόσο μικρό έντομο, όπως η μέλισσα, μπορεί να επηρεάζει τη ζωή γύρω μας»;

Το πρόγραμμα για τις μέλισσες (The Bee Camp) εξήγησε τον ρόλο των επικονιαστών στα οικοσυστήματα και τις πιέσεις που δέχονται, ενώ με δημιουργικές ασκήσεις οι μαθητές κατασκεύασαν σποροβόμβες από φυσικά υλικά. Οι δραστηριότητες για το νερό, που υλοποιήθηκαν με την εμπλοκή της MIO-ECSDE, παρουσίασαν τον κύκλο και τις επιπτώσεις των ανθρώπινων παρεμβάσεων στη διαθεσιμότητα και την ποιότητα του νερού. Παράλληλα, εργαστήρια για τα θαλάσσια απορρίμματα έφεραν τα παιδιά αντιμέτωπα με σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήματα και προώθησαν λύσεις όπως μείωση, ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση.

Συμμετοχές και εμβέλεια

Οι εκπαιδευτικές παρεμβάσεις επισκέφτηκαν συνολικά 6 Δήμους και περιελάμβαναν μαθητές από περίπου 26 Δημοτικά Σχολεία. Η προσέγγιση ήταν πολυδιάστατη: συνδυάστηκε ενημέρωση, δημιουργική απασχόληση και πρακτικά εργαστήρια, με στόχο να ενισχυθεί η περιβαλλοντική σκέψη σε μικρές ηλικίες.

Παράμετρος Αριθμός / Περιοχή Παιδιά 1.700 Σχολεία 26 Δήμοι 6 Διάρκεια Μάιος - Ιούνιος

Σημασία και προκλήσεις

Η πρωτοβουλία αναδεικνύει τη σημασία της πρόωρης περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ως μέσου διαμόρφωσης υπεύθυνων συμπεριφορών. Ωστόσο, η συστηματική ενσωμάτωση τέτοιων προγραμμάτων στο εκπαιδευτικό πλαίσιο απαιτεί πόρους, εκπαίδευση εκπαιδευτικών και συνέχεια σε επίπεδο κοινότητας. Η μεταφορά γνώσης σε μικρές ηλικίες είναι βήμα προς την οικοδόμηση μακροπρόθεσμων αλλαγών, αλλά η κλιμάκωση και η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας παραμένουν κρίσιμα ζητήματα.

Η συνεργασία επιχειρήσεων, ΜΚΟ και σχολείων που επιδεικνύεται σε αυτές τις δράσεις αποτελεί θετικό πρόσημο. Για να έχει όμως διαρκή αποτέλεσμα χρειάζεται σχεδιασμός που θα διασφαλίζει συνέχεια, συμμετοχή των τοπικών φορέων και αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων ώστε οι παρεμβάσεις να μεταφράζονται σε μετρήσιμες αλλαγές στη συμπεριφορά και στη σχέση των νέων με το περιβάλλον.

Βιωματική μάθηση: οι δραστηριότητες ενίσχυσαν την ενεργή συμμετοχή.

οι δραστηριότητες ενίσχυσαν την ενεργή συμμετοχή. Θεματική κάλυψη: επικονιαστές, νερό και θαλάσσια απορρίμματα ως κεντρικά σημεία.

επικονιαστές, νερό και θαλάσσια απορρίμματα ως κεντρικά σημεία. Εκπαιδευτική συνέχεια: χρειάζεται θεσμική στήριξη για κλιμάκωση.

Η πρωτοβουλία της HELLENiQ ENERGY καταδεικνύει ότι ιδιωτικοί και δημόσιοι φορείς μπορούν να συμβάλλουν στην περιβαλλοντική εκπαίδευση των νέων. Αν συνοδευτεί από ευρύτερες πολιτικές και αξιολόγηση αποτελεσματικότητας, μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα τοπικής πρακτικής με εθνική διάσταση.