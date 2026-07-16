Το Gemini της Google κυριαρχεί στη Νοτιοανατολική Ασία: πρωτοστάτες οι Βιετναμέζοι χρήστες

Η Google ανακοινώνει ότι το Gemini ξεπέρασε σημεία-ορόσημα χρήσης στην περιοχή, με ισχυρή χρήση στη μητρική γλώσσα, έντονη εκπαιδευτική αξιοποίηση και 900 εκατ. μηνιαίους ενεργούς χρήστες παγκοσμίως.

Η Google προβάλλει την πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης Gemini ως επιτυχία στη Νοτιοανατολική Ασία, με το Βιετνάμ να ηγείται σε ποσοστά χρήσης και σε εφαρμογές εκπαίδευσης και μετάφρασης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, η περιοχή κατέγραψε διπλασιασμό χρηστών μέσα σε έναν χρόνο, συμβάλλοντας ώστε το Gemini να φτάσει τους 900 εκατομμύρια μηνιαίους ενεργούς χρήστες παγκοσμίως.

Πού και πώς χρησιμοποιούν το Gemini

Η επιτυχία στη Νοτιοανατολική Ασία αποδίδεται στην υποστήριξη των τοπικών γλωσσών: σχεδόν το 70% των εντολών στην περιοχή αποστέλλεται στη μητρική γλώσσα, με το Βιετνάμ να φτάνει το 89%, την Ταϊλάνδη το 87% και την Ινδονησία το 84%. Οι χρήστες αξιοποιούν το Gemini για:

Μετάφραση και επεξεργασία ξένων εγγράφων.

Δημιουργία ιστοσελίδων και υλικού εξαγωγής.

Επικοινωνία με τουρίστες και υποστήριξη τοπικών υπηρεσιών.

Η Google αναφέρει επίσης ειδική χρήση στην εκπαίδευση: ακαδημαϊκές δραστηριότητες αποτελούν το 17% των αιτημάτων. Περίπου 160.000 μαθητές χρησιμοποιούν κάθε μήνα τη λειτουργία προετοιμασίας εξετάσεων Gemini Canvas, ενώ εκπαιδευτικοί υποβάλλουν καθημερινά 55.000 αιτήματα υποστήριξης διδασκαλίας.

«Η υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης συμβαίνει πραγματικά μόνο όταν η τεχνολογία παρέχει μια φυσική αίσθηση εντοπισμού, αντί να είναι ένα προϊόν μετάφρασης», δήλωσε η Δρ. Leslie Teo, Διευθύντρια Προϊόντων Τεχνητής Νοημοσύνης στην AI Singapore.

Σημασία και συνέπειες

Η έμφαση στη μητρική γλώσσα και η σημαντική διείσδυση στην εκπαιδευτική καθημερινότητα δείχνουν ότι τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα (LLM) γίνονται καθημερινά εργαλεία παραγωγικότητας και μάθησης, όχι απλώς «εργαλεία μετάφρασης». Η χρήση από νέους, τεχνολογικά καταρτισμένους χρήστες εντείνει την τάση για ενσωμάτωση AI σε σχολικές εργασίες, προετοιμασία εξετάσεων και διδασκαλία — το οποίο εγείρει ζητήματα ποιότητας περιεχομένου, αξιοπιστίας και πολιτικής χρήσης στην εκπαίδευση.

Παράλληλα, η αξιολόγηση από την AI Singapore τοποθετεί το Gemini ως το πιο αποδοτικό LLM για τις γλώσσες της περιοχής, ενισχύοντας τη θέση της Google στον ανταγωνισμό για παγκόσμια ηγεμονία στο AI. Η τοπική προσαρμογή των μοντέλων φαίνεται καθοριστική για την αποδοχή τους, κάτι που ενδέχεται να οδηγήσει σε αυξημένες επενδύσεις σε εκπαίδευση γλωσσικών δεδομένων και συνεργασίες με τοπικούς φορείς.

Δείκτης Τιμή Μηνιαίοι ενεργοί χρήστες Gemini (παγκόσμια) 900 εκατομμύρια Ποσοστό εντολών στη μητρική γλώσσα (περιοχή) ~70% Βιετνάμ / Ταϊλάνδη / Ινδονησία (μητρική γλώσσα) 89% / 87% / 84% Ακαδημαϊκές χρήσεις (ποσοστό) 17% Μαθητές Gemini Canvas (μηνιαίοι) 160.000 Ημερήσια αιτήματα υποστήριξης από εκπαιδευτικούς 55.000

Οι ελληνικοί αναγνώστες και φορείς που παρακολουθούν την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να αντλήσουν δύο βασικά συμπεράσματα: πρώτον, ότι ο εντοπισμός γλώσσας είναι καθοριστικός παράγοντας υιοθέτησης· δεύτερον, ότι η διείσδυση σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα ανοίγει πεδία για πολιτικές χρήσης, επαγγελματική επιμόρφωση και ρυθμιστικά πλαίσια που θα διασφαλίζουν ποιότητα και διαφάνεια στη χρήση τέτοιων εργαλείων. Μικρές αλλά ουσιαστικές αλλαγές σε εκπαιδευτικά προγράμματα ή σε υποδομές ψηφιακού γραμματισμού μπορούν να αξιοποιήσουν την τεχνολογία χωρίς να θυσιάσουν την παιδαγωγική ορθότητα.

Σε ένα περιβάλλον όπου τα μεγάλα μοντέλα ανταγωνίζονται για παγκόσμια εμβέλεια, η τοπική γλώσσα και η πρακτική χρησιμότητα αποδεικνύονται το πιο ισχυρό όπλο προσέλκυσης χρηστών — και, όπως επισημαίνει η διεθνής αξιολόγηση, αυτό μπορεί να είναι το κλειδί για την επόμενη φάση της μαζικής υιοθέτησης του AI.