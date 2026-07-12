Προημιτελικά Παγκοσμίου: σχεδόν £494 εκατ. πρόσθετης δραστηριότητας στην οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου

Έρευνα της GlobalData για το VoucherCodes.co.uk εκτιμά ότι οι προημιτελικοί του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα ενισχύσουν σημαντικά το λιανεμπόριο και τον κλάδο εστίασης, με τον αγώνα Αγγλίας–Νορβηγίας να αποδίδει το μεγαλύτερο μέρος του πρόσθετου τζίρου.

Μεγάλες δαπάνες θεατών ωθούν τον μικρομεσαίο τζίρο και την εστίαση

Μια πρόσφατη ανάλυση της GlobalData, που παρουσιάστηκε από το VoucherCodes.co.uk, εκτιμά ότι οι προημιτελικοί αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου μπορούν να δημιουργήσουν επιπλέον £493,6 εκατ. στην οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου. Το μεγαλύτερο μερίδιο αυτού του ποσού συνδέεται με τον αγώνα μεταξύ Αγγλίας και Νορβηγίας, ο οποίος αναμένεται να αποφέρει περίπου £385 εκατ..

Ο τρόπος με τον οποίο μεταφράζεται αυτό το εισόδημα σε πραγματικές πωλήσεις είναι διττός: το μεγαλύτερο μέρος πηγαίνει στο εμπόριο και τις λιανικές πωλήσεις, ενώ ένα σημαντικό κομμάτι κατευθύνεται σε επιχειρήσεις φιλοξενίας. Σύμφωνα με την ίδια μελέτη, από τα £385 εκατ. που αποδίδονται στον συγκεκριμένο αγώνα, περίπου £280 εκατ. θα εισρεύσουν στο λιανεμπόριο και £105 εκατ. στον κλάδο της εστίασης και της φιλοξενίας.

«περίπου 500.000 λίρες»

Η κατανομή των δαπανών περιλαμβάνει αγορές οθονών τηλεόρασης μεγαλύτερου μεγέθους, παραγγελίες φαγητού για το σπίτι, χρήση υπηρεσιών delivery, κατανάλωση ποτών σε παμπ και αγορά εισιτηρίων για δημόσιες ζώνες παρακολούθησης. Αυτές οι πρακτικές εμφανίζουν άμεσα οφέλη για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις σε τομείς που έχουν υψηλή πυκνότητα σε εργατικά έξοδα και τοπικό τζίρο.

Σημαντική αύξηση τζίρου στον χώρο της εστίασης κατά τις ημέρες των αγώνων.

Ενίσχυση πωλήσεων ηλεκτρονικών και οικιακού εξοπλισμού (τηλεοράσεις κ.ά.).

Αύξηση της κίνησης σε χώροι δημόσιας παρακολούθησης και ζώνες φιλάθλων.

Συγκεκριμένα, η εμπορική ένωση UKHospitality επισημαίνει ότι τα έσοδα των παμπ όταν παίζει η εθνική Αγγλίας μπορεί να είναι κατά 77% υψηλότερα από μια τυπική ημέρα της εβδομάδας. Επιπλέον, η Βρετανική Ένωση Μπύρας και Παμπ (BBPA) υπολογίζει πως μόνο ο προημιτελικός θα προσθέσει περίπου £27,5 εκατ. στον κλάδο, αντιστοιχώντας σε περίπου 5,5 εκατ. λίτρα μπύρας επιπλέον κατανάλωσης.

Μέτρο Εκτίμηση Συνολικό πρόσθετο όφελος £493,6 εκατ. Αγώνας Αγγλίας–Νορβηγίας £385 εκατ. Λιανικό εμπόριο (από τον αγώνα) £280 εκατ. Φιλοξενία (από τον αγώνα) £105 εκατ. Επιπλέον έσοδα για μπύρα/παμπ £27,5 εκατ. (≈ 5,5 εκατ. λίτρα)

Παράλληλα, επιχειρήσεις όπως η Boxpark, που λειτουργεί εξωτερικούς χώρους θέασης σε πόλεις όπως το Λονδίνο και το Λίβερπουλ, ανέφεραν ότι μια μονάδα μπορεί να αποκομίσει σχεδόν £500.000 ανά αγώνα από εισιτήρια και πωλήσεις τροφίμων-ποτών. Η ταχεία εξάντληση εισιτηρίων για τις ζώνες αυτές δείχνει τη ζήτηση για μαζική παρακολούθηση αγώνων και την άμεση επίδρασή της στην τοπική κατανάλωση.

Για τους κατοίκους και τους μικρομεσαίους εμπόρους, τα παραπάνω σημαίνουν πρόσκαιρη αύξηση εισοδήματος αλλά και μεγαλύτερη πίεση σε εφοδιασμό και προσωπικό. Οι επιχειρήσεις εστίασης χρειάζονται έγκαιρο σχεδιασμό αποθεμάτων και προσωπικού, ενώ το λιανεμπόριο δύναται να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία με στοχευμένες προσφορές και αποθέματα οικιακού εξοπλισμού.

Συμπερασματικά, η μελέτη καταδεικνύει πώς ένα διεθνές αθλητικό γεγονός μεταφράζεται σε μετρήσιμα οικονομικά οφέλη για τοπικές αγορές και κλάδους με μεγάλη διάχυση στην αγορά εργασίας.