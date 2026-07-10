Πυροβολισμοί της ΟΠΚΕ στο Άργος: 20χρονος με αυτισμό τραυματίστηκε στο κεφάλι — διώξεις κατά δύο αστυνομικών

Δύο αστυνομικοί της ΟΠΚΕ κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας μετά τον τραυματισμό 20χρονου με αυτισμό στο Άργος. Το θύμα νοσηλεύεται στο ΚΑΤ. Η υπόθεση αναμένεται ενώπιον Ανακριτή εντός ωρών.

Δύο αστυνομικοί της ΟΠΚΕ διώκονται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, έπειτα από τον πυροβολισμό και τον σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι ενός 20χρονου άνδρα στο Άργος. Το περιστατικό έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια καταδίωξης στην ύπαιθρο, σύμφωνα με τις αναφορές, και έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις λόγω της αναπηρίας του θύματος και των συνθηκών που περιγράφονται.

Στοιχεία της υπόθεσης και διενέργεια έρευνας

Κατά τις διαθέσιμες πληροφορίες, οι αστυνομικοί φέρονται να καταδίωξαν τον νεαρό για περίπου 35 λεπτά. Στο σημείο βρέθηκε αντικείμενο που αποδείχθηκε ότι ήταν ρέπλικα όπλου, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς των αστυνομικών. Η μητέρα του 20χρονου υποστηρίζει ότι ο γιος της ήταν άοπλος και ότι προσπάθησε να διαφύγει πεζός στα χωράφια, ενώ οι αστυνομικοί φέρεται να άνοιξαν πυρ και τον τραυμάτισαν στο πίσω μέρος του κεφαλιού.

Στοιχεία που καταγράφονται στην υπόθεση περιλαμβάνουν:

13 κάλυκες που βρέθηκαν στο σημείο

κάλυκες που βρέθηκαν στο σημείο 5 οπές από σφαίρες σε τοίχο της περιοχής

οπές από σφαίρες σε τοίχο της περιοχής Ισχυρισμό της μητέρας ότι το παιδί έχει αναπηρία 80% και φοβόταν την Αστυνομία λόγω προηγούμενης βίαιης συμπεριφοράς κατά προγενέστερης σύλληψής του το 2025

«Αυτοί δεν είναι άνθρωποι, είναι δολοφόνοι , επαγγελματίες . Λένε ψέματα ότι πυροβόλησαν στον αέρα . Το παιδί δέχθηκε 7 σφαίρες στο κεφάλι , οι 3 δεν έχουν αφαιρεθεί ακόμα»

Κατάσταση θύματος και νομικές ενέργειες

Ο τραυματίας νοσηλεύεται διασωληνωμένος και η μητέρα του ανέφερε ότι βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση στο ΚΑΤ. Στην καταγγελία της επισημαίνεται ότι ο νεαρός έχει αυτισμό και σημαντικό ποσοστό αναπηρίας, γεγονός που, κατά την ίδια, επέδρασε στην αντίδρασή του και στην αδυναμία τήρησης εντολών των αστυνομικών.

Από πλευράς των αστυνομικών, όπως αναφέρεται, διατυπώνονται αιτιάσεις για ύπαρξη όπλου (μετέπειτα ρέπλικα) και ενδεχόμενο κίνδυνο, ενώ τα γεγονότα θα αξιολογηθούν στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας. Η υπόθεση πρόκειται να σταλεί ενώπιον Ανακριτή εντός των επόμενων ωρών, όπου και θα οριστικοποιηθούν οι νομικές παραμέτροι και οι πιθανές περαιτέρω ενέργειες.

Επιπτώσεις και ζητήματα δημόσιας τάξης

Η υπόθεση εγείρει ερωτήματα για τη χρήση όπλου από αστυνομικές δυνάμεις σε περιστατικά καταδίωξης, ειδικά όταν εμπλέκονται πρόσωπα με ψυχικές ή νοητικές δυσκολίες. Στα δεδομένα της υπόθεσης εντάσσονται και καταγγελίες προηγούμενης βίαιης μεταχείρισης κατά τη σύλληψη του 2025, που, σύμφωνα με τη μητέρα, καθιστούν τον νεαρό φοβικό απέναντι σε αστυνομικές δυνάμεις.

Η διερεύνηση θα πρέπει να διασαφηνίσει τα πραγματικά περιστατικά της καταδίωξης, τη σειρά ενεργειών των αστυνομικών, την απόσταση και τις συνθήκες βολής, καθώς και τυχόν παραβιάσεις πρωτοκόλλων. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα κρίνουν την έκβαση των κατηγοριών και ενδεχομένως θα επηρεάσουν και πειθαρχικές διαδικασίες κατά των εμπλεκόμενων λειτουργών.

Στοιχείο Αναφορά Καταδιωκόμενος 20χρονος με αυτισμό, αναπηρία 80% Κάλυκες στο σημείο 13 Οπές σε τοίχο 5 Φερόμενες βολές στο κεφάλι Μητέρα αναφέρει 7 σφαίρες (3 μη αφαιρεθείσες)

Η υπόθεση θα παρακολουθηθεί στενά, καθώς αγγίζει κρίσιμα πεδία δημόσιας ασφάλειας, προστασίας ευάλωτων ομάδων και νομιμότητας στη χρήση βίας από τις αστυνομικές αρχές. Οι δικαστικές αρχές αναμένεται να παράσχουν επίσημες ανακοινώσεις μετά την ολοκλήρωση των πρώτων διαδικασιών ενώπιον του Ανακριτή.