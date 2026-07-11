Σε Ηράκλειο ο Μ. Χρυσοχοΐδης για εθνική καμπάνια κατά της ενδοοικογενειακής βίας

Δράση με κεντρικό μήνυμα «ο κύκλος της βίας τελειώνει εδώ», παρουσία του υπουργού και τοπικών αρχών, με στόχο την ευαισθητοποίηση και συνεργασία φορέων.

Η εικόνα μιας γεμάτης αίθουσας σε κινηματοθέατρο της πόλης δεν ήταν τυχαία: ήταν η απόδοση σελίδας μιας συλλογικής προσπάθειας για ένα φαινόμενο που πλήττει οικογένειες και κοινότητες. Το απόγευμα της Παρασκευής στο Ηράκλειο πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση με γενικό τίτλο «Μαζί σπάμε τη σιωπή. 13 Πόλεις: Ένα μέτωπο κατά της ενδοοικογενειακής βίας», παρουσία του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και εκπροσώπων τοπικών φορέων.

Στόχος και δομή της πρωτοβουλίας

Η δράση, που έχει πανελλαδικό χαρακτήρα και υλοποιείται από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στοχεύει στην ενημέρωση των πολιτών και στην ενίσχυση της συνεργασίας κρατικών φορέων με την κοινωνία των πολιτών. Κεντρική επιδίωξη είναι η ευρύτερη ευαισθητοποίηση, η πρόληψη και η βελτίωση των μηχανισμών υποστήριξης των θυμάτων.

Παρουσίες και στιγμές της εκδήλωσης

Στην έναρξη ξεχώρισε θεατρικό δρώμενο από τους ηθοποιούς Θοδωρή Αθερίδη και Φιόνα Γεωργιάδη, που απέσπασαν παρατεταμένο χειροκρότημα. Το δρώμενο κορυφώθηκε με το σύνθημα που έχει γίνει και μήνυμα της καμπάνιας:

«ο κύκλος της βίας τελειώνει εδώ»

Τη διοργάνωση παρακολούθησαν επίσης ο δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης και ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος, καθώς και αστυνομικοί από όλη την Κρήτη.

Το μήνυμα του Υπουργού και οι τοπικές αναφορές

Ο κ. Χρυσοχοΐδης, κεντρικός ομιλητής της βραδιάς, επεσήμανε τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ φορέων σε τοπικό επίπεδο και τη δέσμευση της πολιτείας για ενίσχυση των μέσων αντιμετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας. Στο πλαίσιο της παρέμβασής του, αναφέρθηκε στη «φωτεινή Κρήτη» — ως πρότυπο για κοινωνική ανάπτυξη — και καταδίκασε πρακτικές βεντέτας και σασμών, βλέποντάς τες ως αντίθετες στην πορεία προόδου και ασφάλειας που προωθείται στην τοπική κοινωνία.

Σημασία της εκδήλωσης και επόμενα βήματα

Η πρωτοβουλία εντάσσεται σε ευρύτερες προσπάθειες πρόληψης και ενημέρωσης. Η παρουσία πολιτικών αρχών, εκπροσώπων της Εκκλησίας και καλλιτεχνών δείχνει ότι το ζήτημα αντιμετωπίζεται ως κοινωνική ευθύνη και όχι απλώς ως αστυνομικό πρόβλημα. Η ορατότητα που προσδίδει μια σειρά εκδηλώσεων σε 13 πόλεις αναμένεται να ενισχύσει τα δίκτυα υποστήριξης και τις τοπικές συνεργασίες.

Κεντρικός στόχος: ενημέρωση και συνεργασία φορέων για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας.

ενημέρωση και συνεργασία φορέων για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας. Συμμετοχές: υπουργός, τοπικές αρχές, ηγεσία Εκκλησίας, καλλιτέχνες και αστυνομικοί.

υπουργός, τοπικές αρχές, ηγεσία Εκκλησίας, καλλιτέχνες και αστυνομικοί. Μήνυμα: διάσπαση του κύκλου βίας και ενίσχυση κοινωνικών δικτύων υποστήριξης.

Ρόλος Όνομα Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης Ηθοποιοί (θεατρικό δρώμενο) Θοδωρής Αθερίδης, Φιόνα Γεωργιάδη Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος

Η πρωτοβουλία στο Ηράκλειο αποτελεί ένα από τα στάδια μιας ευρύτερης καμπάνιας. Η επιτυχία της θα κριθεί τόσο από την ενίσχυση των υπηρεσιών υποστήριξης όσο και από την ικανότητα να μετατρέψει το δημόσιο διάλογο σε πρακτικά βήματα προστασίας και πρόληψης.