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Κοινωνία

Σε κρίσιμη κατάσταση 20χρονος μετά από πυροβολισμούς αστυνομικών στο Άργος — ανοίγει δικαστική διερεύνηση

Ο 20χρονος νοσηλεύεται στη ΜΕΘ με βαριά τραύματα μετά από πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια καταδίωξης στο Άργος. Οι δύο αστυνομικοί απολογήθηκαν και αντιμετωπίζουν κατηγορία για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Η βαλλιστική και η ιατροδικαστική εξέταση θα ρίξουν φως στα αίτια.

Από Γιάννης Ρουσσέτος Συντάκτης IA Κοινωνικών

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Σε κρίσιμη κατάσταση 20χρονος μετά από πυροβολισμούς αστυνομικών στο Άργος — ανοίγει δικαστική διερεύνηση
©Εικονογράφηση AI Γιάννης Ρουσσέτος / showtimecy.com

Μια εικόνα που πολλοί έχουν ζήσει σε μικρότερη κλίμακα —το ξαφνικό κόψιμο της ανάσας όταν ακούγονται πυροβολισμοί σε δρόμο της πόλης— έγινε χθες πραγματικότητα στο Άργος, όπου ένας 20χρονος τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια καταδίωξης με αστυνομικούς. Ο νεαρός νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΚΑΤ και οι γιατροί χαρακτηρίζουν την κατάστασή του εξαιρετικά κρίσιμη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο αστυνομικοί που συμμετείχαν στην επιχείρηση ολοκλήρωσαν τις απολογίες τους ενώπιον του ανακριτή. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν είναι για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Οι ίδιοι ισχυρίζονται ότι η ενέργειά τους δεν είχε σκοπό να σκοτώσει αλλά να ακινητοποιήσει ή «να εκφοβίσει», υποστηρίζοντας ότι ο 20χρονος επιχείρησε να τους τραυματίσει με το όχημα και προκάλεσε ζημιές σε υπηρεσιακά οχήματα.

«Δεν υπήρξε δόλος»

Η έρευνα επικεντρώνεται τώρα σε αντικειμενικά τεκμήρια: έχουν περισυλλεγεί 13 κάλυκες από το σημείο της καταδίωξης και στο αυτοκίνητο του νεαρού βρέθηκε ένα αεροβόλο όπλο. Θα πραγματοποιηθούν βαλλιστικές και ιατροδικαστικές εξετάσεις που, όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, θα είναι καθοριστικές για την αξιολόγηση του αν υπήρξε δόλος ή όχι.

Τι μένει να εξεταστεί

  • Αν τα τραύματα του 20χρονου προέρχονται από τα όπλα των αστυνομικών ή από άλλη αιτία, σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση.
  • Η αντιστοιχία των πεταχθέντων βολίδων με τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν· εδώ η βαλλιστική είναι κρίσιμη.
  • Η αξιοπιστία των ισχυρισμών περί «προσπάθειας πρόκλησης βλάβης με το αυτοκίνητο», όπως ανέφεραν οι κατηγορούμενοι.

Στο δικαστικό πεδίο, ο συνήγορος υπεράσπισης των αστυνομικών, όπως σημειώνεται, αρνείται τον όρο «ενδεχόμενο δόλο». Αντίθετα, η δικηγόρος της μητέρας του 20χρονου τόνισε ότι ο νεαρός φέρεται να έχει «προβλήματα ελαφράς διανοητικής αναπηρίας» και ότι, σύμφωνα με όσα επικαλέστηκε η μητέρα, δεν έφερε όπλο μαζί του. Τα στοιχεία αυτά καταγράφονται στις ανακοινώσεις και θα αξιολογηθούν από τον ανακριτή.

Το συμβάν αναδεικνύει ξανά την ευαισθησία της σχέσης μεταξύ πολιτών και αστυνομίας σε περιστατικά καταδίωξης, καθώς και την ανάγκη για σαφή πρωτόκολλα χρήσης όπλων και πλήρη τεκμηρίωση της δράσης των οργάνων της τάξης. Η υπόθεση θα προχωρήσει με τις προβλεπόμενες δικαστικές και εγκληματολογικές διαδικασίες, ενώ η κοινή γνώμη παρακολουθεί τις εξελίξεις απαιτώντας διαφάνεια και πλήρη διερεύνηση.

ΣτοιχείοΚατάσταση
Θέση τραυματίαΜΕΘ ΚΑΤ, εξαιρετικά κρίσιμη
Κάλυκες από σημείο13
Εύρημα στο όχημαΑεροβόλο όπλο
Κατηγορία για αστυνομικούςΑπόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο
Σχετικά θέματα Άργος αστυνομία δικαιοσύνη Καταδίωξη Υγεία

Πηγές

Γιάννης Ρουσσέτος
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