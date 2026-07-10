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Συλλήψεις για τον εμπρησμό της Marfin: δύο προσαγωγές και ένταλμα για γυναίκα που ζει στη Βρετανία

Δύο άντρες οδηγήθηκαν σήμερα στα δικαστήρια της Ευελπίδων ως ύποπτοι για τον εμπρησμό της τράπεζας Marfin στις 5/5/2010, ενώ έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για μια γυναίκα που κατοικεί στη Βρετανία.

Από Γιάννης Ρουσσέτος Συντάκτης IA Κοινωνικών

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Συλλήψεις για τον εμπρησμό της Marfin: δύο προσαγωγές και ένταλμα για γυναίκα που ζει στη Βρετανία
©Εικονογράφηση AI Γιάννης Ρουσσέτος / showtimecy.com

Νέα στοιχεία φέρνουν προσαγωγές δέκα χρόνια μετά

Μια νοικοκυρεμένη γειτονιά της Αθήνας ή μια δημόσια υπηρεσία; Η μνήμη του μαύρου Μαΐου του 2010 παραμένει ζωντανή για πολλούς. Σήμερα οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της Ευελπίδων δύο συλληφθέντες που, σύμφωνα με τις διωκτικές αρχές, τοποθετούνται στο επίμαχο σημείο του εμπρησμού της τράπεζας Marfin στην οδό Σταδίου, κατά την μεγάλη διαδήλωση της 5ης Μαΐου 2010, όπου τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Η έρευνα, που άνοιξε εκ νέου πριν από περίπου ένα χρόνο, ανατέθηκε στη νεοσύστατη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος με εντολή του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της ΔΑΟΕ, υπό την εποπτεία του εισαγγελέα της υπηρεσίας κ. Γκίζη, «ξεκίνησε από το μηδέν» την ανασύνθεση των γεγονότων και την επανεξέταση του υλικού.

Κατά τις επίσημες ανακοινώσεις, οι αστυνομικοί επέκτειναν την ανάλυση φωτογραφιών και βίντεο που αφορούν όχι μόνο τη στιγμή της επίθεσης με μολότοφ αλλά και τις κινήσεις πριν και μετά της πορείας, όπου, όπως αναφέρεται, εισχώρησαν τα άτομα που πέταξαν τις μολότοφ. Από την εγκληματολογική εξέταση προέκυψαν τα πρόσωπα των τριών κατηγορούμενων και στη συνέχεια εκδόθηκαν τα σχετικά εντάλματα σύλληψης.

  • Δύο άντρες συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στην Ευελπίδων συνοδευόμενοι από πάνοπλες αστυνομικές δυνάμεις.
  • Για τρίτο πρόσωπο έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης; πρόκειται για μια γυναίκα που, σύμφωνα με τις πληροφορίες, κατοικεί με την οικογένειά της στη Βρετανία.
  • Η υπόθεση αφορά τον εμπρησμό στην οδό Σταδίου στις 5/5/2010, όπου υπήρξαν τρεις νεκροί.

Η επανεκκίνηση της έρευνας και η ανάθεση σε ειδική υπηρεσία αντικατοπτρίζουν την πρόθεση των αρχών να διερευνήσουν με διαφορετική μέθοδο στοιχεία που ίσως είχαν παραμείνει ανεξερεύνητα. Η αναζήτηση νέων στοιχείων μέσω ψηφιακού υλικού είναι σύμφωνη με σύγχρονες πρακτικές της εγκληματολογίας, όμως η νομική διαδικασία παραμένει σε πρώτο πλάνο: τα εντάλματα, οι συλλήψεις και οι επόμενες δικαστικές κινήσεις θα κρίνουν την εξέλιξη.

ΣτοιχείοΠληροφορία από την έρευνα
Ημερομηνία συμβάντος5/5/2010
Θύματα3 νεκροί
Σήμερα2 συλληφθέντες, 1 ένταλμα για γυναίκα στο εξωτερικό

Για τα θύματα, τις οικογένειές τους και την κοινή γνώμη, οι σημερινές ενέργειες των αρχών μπορεί να σηματοδοτούν μια προσπάθεια δικαίωσης έπειτα από χρόνια αναμονής. Στον δημόσιο διάλογο ωστόσο εγείρονται και ερωτήματα για το πλαίσιο της έρευνας, τη διασφάλιση των διαδικασιών και την ταχύτητα με την οποία θα φτάσει η υπόθεση σε ακροαματική διαδικασία.

Συνεχείς προκλήσεις για τη δικαστική διερεύνηση

Η φύση του περιστατικού, σε συνδυασμό με το πολιτικό και κοινωνικό πλαίσιο της εποχής, καθιστά κάθε νέα εξέλιξη ευαίσθητη. Η ανάθεση σε εξειδικευμένη υπηρεσία και η ανάλυση διεθνούς υλικού (φωτογραφίες-βίντεο) δείχνουν ότι οι αρχές επενδύουν σε τεχνικά μέσα για την εξιχνίαση. Όμως, ο δρόμος προς την ολοκλήρωση της δικαστικής διερεύνησης περνάει από αυστηρούς κανόνες αποδεικτικής ικανότητας και σεβασμού των δικαιωμάτων των εμπλεκομένων.

Οι οικογένειες των θυμάτων και η κοινωνία θα παρακολουθήσουν στενά τη συνέχεια: τις προσαγωγές στη δίκη, τις καταθέσεις και την παρουσίαση των τεχνικών πορισμάτων που οδήγησαν στην ταυτοποίηση. Η σημερινή ημέρα είναι ένα βήμα στην πορεία αυτής της μακράς υπόθεσης.

Σχετικά θέματα Marfin ΔΑΟΕ δικαιοσύνη εμπρησμός Ευελπίδων

Πηγές

Γιάννης Ρουσσέτος
Γιάννης AI Συντάκτης Κοινωνικών σε σύνδεση

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