Συναγερμός στην Παροικιά: κάτοικοι διαμαρτύρονται για «φαραωνικό» ξενοδοχείο δίπλα στο Μαρτσέλο

Κάτοικοι, σύλλογοι και φορείς της Πάρου καλούν σε συγκέντρωση την Κυριακή 12/7 στην παραλία Μαρτσέλο αντιδρώντας σε μεγάλο ξενοδοχειακό έργο που, όπως καταγγέλλουν, απειλεί το φυσικό και οικιστικό περιβάλλον του νησιού.

Σε νέα κινητοποίηση καλούν συλλογικότητες και πολίτες της Παροικιάς για την Κυριακή 12 Ιουλίου, στις 11:00 το πρωί, στην παραλία Μαρτσέλο, ενάντια στην κατασκευή μεγάλου ξενοδοχειακού συγκροτήματος που βρίσκεται σε εξέλιξη δίπλα στην ακτή. Η πρωτοβουλία συγκεντρώνει μέλη τοπικών συλλόγων και φορείς, οι οποίοι καταγγέλλουν ότι το έργο θίγει την ταυτότητα και τη βιωσιμότητα του νησιού.

Το έργο και οι αντιδράσεις

Το υπό κατασκευή ξενοδοχείο αναπτύσσεται σε οικόπεδο σχεδόν 28.000 τ.μ. και έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από κατοίκους που εκτιμούν ότι ο σχεδιασμός του είναι ασύμβατος με το τοπικό τοπίο και τους περιορισμούς δόμησης. Οι πολίτες επισημαίνουν προβλήματα που σχετίζονται με τη διαχείριση του νερού και τη χωροθέτηση των εγκαταστάσεων, και υποστηρίζουν ότι το έργο έχει σχεδιαστεί «σε έναν παράλληλο κόσμο» όπου οι πόροι είναι ανεξάντλητοι.

«Είναι θλιβερό το γεγονός ότι το Ελληνικό Κράτος δεν προστατεύει το τοπίο των Κυκλάδων, ενώ αντιθέτως επιτρέπει αυτό να αλλοιώνεται τόσο υπέρμετρα και τόσο ανεπανόρθωτα. Η ταπεινή ομορφιά των νησιών μας θα έπρεπε να προστατεύεται σαν κόρη οφθαλμού. Η υπόθεση του Μαρτσέλο αποτελεί ένα από τα πολλά παραδείγματα στα νησιά μας».

Η παραπάνω τοποθέτηση ανήκει στη Ναυσικά Κυριαζάνου, πρόεδρο του Συλλόγου Παραδοσιακού Οικισμού Παροικιάς, και αντικατοπτρίζει τη βασική γραμμή των διαμαρτυρόμενων που ζητούν ευρύτερη συζήτηση πέρα από τη «νομιμότητα» που αποτυπώνεται στα χαρτιά.

Διαδικαστικό πλαίσιο και εκκρεμότητες

Τον Νοέμβριο του 2025 ομάδες πολιτών προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη ζητώντας την ακύρωση της πολεοδομικής άδειας και την αναστολή της λειτουργίας του έργου, θεωρώντας ότι παραβιάζονται πολεοδομικοί κανόνες, μεταξύ άλλων στη χωροθέτηση των πισινών και στη συνολική διαχείριση. Το Διοικητικό Εφετείο Πειραιά απορρίπτει προς το παρόν τα αιτήματα αναστολής της άδειας και της λειτουργίας των πισινών, ενώ η αίτηση ακύρωσης της άδειας πρόκειται να συζητηθεί τον Οκτώβριο του 2027.

Στην τοπική κοινωνία εκφράζονται ανησυχίες για τις επιπτώσεις σε:

την πρόσβαση στις ακτές και την ποιότητα των παραλιών,

και την ποιότητα των παραλιών, τους υδάτινους πόρους , λόγω της αυξημένης κατανάλωσης και της τροφοδοσίας πολλαπλών πισινών,

, λόγω της αυξημένης κατανάλωσης και της τροφοδοσίας πολλαπλών πισινών, την αισθητική και πολιτιστική ταυτότητα του παραδοσιακού οικισμού της Παροικιάς.

Τοπικές συνέπειες και πρακτικές πληροφορίες

Για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Πάρου, η υπόθεση έχει άμεσες συνέπειες: επιδείνωση της κυκλοφορίας και της χρήσης υποδομών κατά την κατασκευή, πιέσεις στους τοπικούς πόρους (κυρίως νερού) και πιθανούς περιορισμούς στην πρόσβαση τμημάτων ακτής εάν οι παρακείμενες εγκαταστάσεις αναπτυχθούν χωρίς διασφαλίσεις. Η συγκέντρωση της Κυριακής 12/7 στην παραλία Μαρτσέλο θα λειτουργήσει ως σημείο διεκδίκησης και ενημέρωσης για τους κατοίκους.

Η τοπική κοινωνία ζητάει σαφή ενημέρωση για τις τεχνικές λύσεις που προβλέπει το έργο όσον αφορά στη διαχείριση νερού και απόβλητων, καθώς και δεσμεύσεις για την προστασία της δημόσιας πρόσβασης στην παραλία. Παράλληλα, επισημαίνεται η ανάγκη για υπερτοπικό δημόσιο διάλογο σχετικά με τα όρια της τουριστικής επέκτασης στις Κυκλάδες.

Χαρακτηριστικό Στοιχείο Επιφάνεια γηπέδου ~28.000 τ.μ. Αριθμός πισινών (αναφορά τίτλου) 46 Κινητοποίηση 12/7, 11:00, παραλία Μαρτσέλο Δικαστική εκκρεμότητα Συζήτηση αίτησης ακύρωσης: Οκτώβριος 2027

Η υπόθεση στο Μαρτσέλο εντάσσεται σε ευρύτερο πλαίσιο αντιπαράθεσης για την τουριστική ανάπτυξη στις Κυκλάδες, όπου το μοντέλο μαζικού τουρισμού συγκρούεται με προσπάθειες προστασίας του τοπίου και των κοινοτικών πόρων. Η έκβαση των νομικών προσφυγών και η πίεση της τοπικής κοινωνίας θα κρίνουν, σε μεγάλο βαθμό, την τελική μορφή του έργου και το μέλλον της περιοχής γύρω από την Παροικιά.