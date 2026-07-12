Συνελήφθησαν δύο για την εμπρηστική επίθεση στη Marfin το 2010 — ταυτοποιήθηκε και τρίτο πρόσωπο

Δύο άνδρες συνελήφθησαν μετά την αναζωπύρωση της έρευνας για την επίθεση στη Marfin (5/5/2010) που στοίχισε τη ζωή σε τρεις εργαζομένους. Η δικογραφία επανεξετάστηκε με νέα ψηφιακά στοιχεία και διατάχθηκε κύρια ανάκριση.

Νέα εξέλιξη σε υπόθεση-ορόσημο

Η Ελληνική Αστυνομία ανακοίνωσε τη σύλληψη δύο ατόμων στο πλαίσιο της επανερευνώμενης υπόθεσης της εμπρηστικής επίθεσης στο υποκατάστημα της Marfin την 5η Μαΐου 2010, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τριών εργαζομένων. Επιπλέον, έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται μία γυναίκα.

Πώς προχώρησε η έρευνα

Η υπόθεση είχε αρχικά καταγραφεί ως δράση αγνώστων. Κατόπιν νέων πληροφοριών και μετά από παραγγελία της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής συγκεντρώθηκε πρόσθετο προανακριτικό υλικό. Η δικογραφία ανασυρόταν από το αρχείο και διατάχθηκε κύρια ανάκριση, κατά την οποία αξιοποιήθηκαν νέα δεδομένα που οδήγησαν σε ταυτοποιήσεις και την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης.

Η επίθεση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης πορείας στο κέντρο της Αθήνας.

Ομάδα δραστών αποκόπηκε από την πορεία και εισήλθε στο κατάστημα.

Ρίψη μολότοφ και εύφλεκτου υγρού προκάλεσαν φωτιά με ανθρώπινα θύματα.

Εργαλεία και συμπεράσματα της έρευνας

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ., η ομάδα που επιτέθηκε λειτουργούσε με κατανομή ρόλων: κάποια μέλη είχαν εκτελεστική δράση (θραύση εισόδου, ρίψη εμπρηστικών μηχανισμών) και άλλα παρείχαν υποστήριξη ή συντονισμό. Η αστυνομική έρευνα συνέδεσε εμπλεκόμενα πρόσωπα με άλλες επιθέσεις που έλαβαν χώρα την ίδια ημέρα.

Ημερομηνία Θύματα Συλληφθέντες Άτομα σε αναζήτηση 5/5/2010 3 2 1

Η υπόθεση επαναφέρει στη δημόσια συζήτηση ζητήματα τόσο για το παρελθόν των πολιτικών βιαιοπραγιών όσο και για τις δυνατότητες της σύγχρονης εγκληματολογικής εργασίας, ιδίως όσον αφορά σε ψηφιακά και πληροφοριακά τεκμήρια που μπορούν να αναζωπυρώσουν προγενέστερες δικογραφίες. Η ταχύτητα και το εύρος της περαιτέρω διαδικασίας —προανακρίσεις, κύρια ανάκριση, πιθανές απαγγελίες κατηγοριών— θα καθορίσουν και το επόμενο νομικό στάδιο.

Η ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζει τις ενέργειες αναζήτησης της ταυτοποιηθείσας γυναίκας και η δικογραφία παραμένει σε διαδικασία κύριας ανάκρισης, κατ’ εντολή της εισαγγελικής Αρχής.