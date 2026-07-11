Συλλήψεις για τη Μαρφίν: νέα στοιχεία συνδέουν παλιά φωτογραφικά ευρήματα με τον εμπρησμό του 2010

Νέα στοιχεία από φωτογραφικό υλικό και ψηφιακή ανάλυση οδήγησαν στη σύλληψη δύο 42χρονων που κατηγορούνται για τον εμπρησμό της Μαρφίν το 2010, όπου τρεις εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους. Η υπόθεση ανατέθηκε στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών και βασίστηκε σε συνδυασμό παλαιών και νέων αποδεικτικών στοιχείων.

Μια συνηθισμένη εικόνα διακοπών, όπως ένα στιγμιότυπο από φωτογραφικό άλμπουμ, μπορεί να μοιάζει ασήμαντη. Στην περίπτωση της υπόθεσης της τράπεζας Μαρφίν, όμως, μια τέτοια εικόνα αποτέλεσε κρίσιμο κρίκο στην αλυσίδα που οδήγησε στη δραματική επανεκκίνησή της. Από την επεξεργασία υλικού προέκυψε ταυτοποίηση δύο ατόμων που, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., εμπλέκονται στον εμπρησμό που στοίχησε τη ζωή σε τρεις εργαζόμενους το 2010.

Τα ευρήματα που άνοιξαν ξανά την υπόθεση

Σύμφωνα με ανακοίνωση των αστυνομικών αρχών, το στοιχείο-κλειδί προήλθε από φωτογραφικό υλικό που βρέθηκε το 2020 κατά την έρευνα σε αποθήκη με εκρηκτικά στο Κουκάκι. Οι φωτογραφίες, που ήταν αποθηκευμένες σε υπολογιστή, έδειχναν τον κάτοχο της αποθήκης σε στιγμές διακοπών, συνοδευόμενο από τουλάχιστον έναν από τους δύο άνδρες που συνελήφθησαν και είναι 42 ετών.

Η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών παρέδωσε αναλυτική έκθεση μετά από αξιοποίηση τόσο παραδοσιακών μεθόδων όσο και εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης. Ο εισαγγελικός λειτουργός που μελέτησε το πόρισμα έκρινε ότι υπήρχε επαρκές υλικό για να ξανανοίξει η υπόθεση, η οποία πλέον ανατέθηκε στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Το υλικό προέρχεται από έρευνα του 2020 σε αποθήκη με εκρηκτικά.

Σε φωτογραφίες έχουν αναγνωριστεί πρόσωπα που συνδέονται με τον εμπρησμό του 2010.

Η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών χρησιμοποίησε τεχνολογίες ανάλυσης για την έκθεση που υποβλήθηκε στον εισαγγελέα.

Από την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. προκύπτει επίσης ότι στον εμπρησμό είχαν δράσει δύο υποομάδες με διαφορετικούς ρόλους. Οι κατηγορούμενοι που αντιμετωπίζουν κατηγορίες για τις ανθρωποκτονίες, σύμφωνα με την έρευνα, είναι αυτοί που έσπασαν την τζαμαρία και πέταξαν μολότοφ μαζί με εύφλεκτο υγρό στο εσωτερικό του κτηρίου.

Έτος Σημείο/Γεγονός 2010 Εμπρησμός της Mαρφίν με αποτέλεσμα τον θάνατο τριών εργαζομένων 2020 Έρευνα σε αποθήκη στο Κουκάκι όπου βρέθηκαν φωτογραφίες σε υπολογιστή 2024–2026 Αναλύσεις και έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, επανεξέταση από εισαγγελέα

Η πορεία της ποινικής έρευνας περιλαμβάνει πλέον την εξέταση της ταυτοποίησης, τη σύνδεση του φωτογραφικού υλικού με σκηνές από το 2010 και την αξιολόγηση των ρόλων των υποομάδων που αναφέρονται στην ανακοίνωση της αστυνομίας. Η διερεύνηση δείχνει πως οι αρχές συνέδεσαν στοιχεία από υποθέσεις διαφορετικών ετών για να δημιουργήσουν ένα ολοκληρωμένο αποδεικτικό πλαίσιο.

Για τους συγγενείς και τους συναδέλφους των θυμάτων, η εξέλιξη αυτή αναζωπυρώνει ελπίδες για δικαίωση αλλά και ανασύρει μνήμες από μια από τις πιο επώδυνες στιγμές της σύγχρονης κοινωνικής ιστορίας της πόλης. Η ανάληψη της υπόθεσης από το Τμήμα Ανθρωποκτονιών υπογραμμίζει τη σοβαρότητα και την κλίμακα της έρευνας που ακολουθεί.

Οι επόμενες διαδικαστικές κινήσεις θα καθορίσουν το αν τα νέα στοιχεία θα οδηγήσουν σε παραπομπές ενώπιον δικαστηρίου και ποια θα είναι τα επόμενα βήματα στην εξέταση των ευρημάτων. Το κοινό αναμένεται να ενημερωθεί περαιτέρω από τις επίσημες ανακοινώσεις της ΕΛ.ΑΣ. και τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης.