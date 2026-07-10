Το 34,9% των συνταξιούχων λαμβάνει έως €658 καθαρά — αυξάνει η φτώχεια των ηλικιωμένων

Επισημαίνεται ότι τον Ιούνιο 2026 σχεδόν 886.000 συνταξιούχοι λαμβάνουν κάτω από €658 καθαρά. Τα πρόσφατα δεδομένα του συστήματος ΗΛΙΟΣ δείχνουν συσσώρευση πολύ χαμηλών συντάξεων και ενισχυμένο οικονομικό ρίσκο για μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού τρίτης ηλικίας.

Στοιχεία και μέγεθος του προβλήματος

Η διαδικασία καταγραφής των συντάξεων από το Ενιαίο Σύστημα Ελέγχου και Πληρωμών (ΗΛΙΟΣ/ΗΔΙΚΑ) αποκαλύπτει ότι τον Ιούνιο του 2026 συνεχίστηκε η μετατόπιση μεγάλου μέρους των συνταξιούχων σε πολύ χαμηλά επίπεδα εισοδήματος. Από το σύνολο των 2.537.769 συνταξιούχων, το 34,9% ήτοι 885.589 άτομα έλαβαν σύνταξη έως €658 καθαρά (€700 μικτά).

Παράλληλα, περισσότερο από τους μισούς συνταξιούχους (53,8% ή 1.365.543 πρόσωπα) λαμβάνουν σύνταξη έως €940 καθαρά (€1.000 μικτά). Οι ομάδες με ακόμη χαμηλότερα ποσά είναι σημαντικές: το 26,4% (ή 670.103) έλαβαν έως €564 καθαρά, ενώ το 16,3% (ή 413.865) είχαν συντάξεις έως €470 καθαρά.

Τι δείχνουν οι αριθμοί στην πράξη

Τα παραπάνω μεγέθη αποτυπώνουν μια συνεχιζόμενη τάση υποαμοιβής των συντάξεων: σημαντικός αριθμός ηλικιωμένων κινείται κάτω από τα όρια που θεωρούνται στοιχειώδη για αξιοπρεπή διαβίωση. Αυτό έχει πολλαπλές συνέπειες στην καθημερινότητα των πολιτών και στη λειτουργία της οικονομίας.

Κατανάλωση: Χαμηλότερα διαθέσιμα εισοδήματα σημαίνουν μείωση δαπανών σε αγαθά και υπηρεσίες — επιβαρύνεται η τοπική αγορά.

Χαμηλότερα διαθέσιμα εισοδήματα σημαίνουν μείωση δαπανών σε αγαθά και υπηρεσίες — επιβαρύνεται η τοπική αγορά. Κοινωνική προστασία: Αύξηση της ανάγκης για συμπληρωματικές παροχές και κοινωνικές υπηρεσίες.

Αύξηση της ανάγκης για συμπληρωματικές παροχές και κοινωνικές υπηρεσίες. Υγεία και ευημερία: Οικονομική πίεση συνδέεται με χειρότερη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και φάρμακα.

Διαστρωμάτωση συντάξεων — βασικά μεγέθη

Εύρος σύνταξης (καθαρά) Πλήθος συνταξιούχων Ποσοστό επί συνόλου Έως €658 885.589 34,9% Έως €940 1.365.543 53,8% Έως €564 670.103 26,4% Έως €470 413.865 16,3%

Πολιτικές και οικονομικές επιπτώσεις

Τα στοιχεία εγείρουν άμεσα ερωτήματα για τη στόχευση των δημοσιονομικών πολιτικών και των κοινωνικών παρεμβάσεων. Η ύπαρξη τόσο μεγάλων πληθυσμιακών ομάδων με χαμηλές συντάξεις μπορεί να πιέσει τον προϋπολογισμό για πρόσθετη κοινωνική στήριξη, αλλά και να μειώσει τα φορολογικά έσοδα μέσω συρρίκνωσης της ιδιωτικής κατανάλωσης.

Για τους πολιτικούς υπεύθυνους, η πρόκληση είναι διττή: να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα των ταμείων συντάξεων και, ταυτόχρονα, να ανακάμψουν τα πραγματικά εισοδήματα των συνταξιούχων, είτε μέσω αυξήσεων, είτε μέσω στοχευμένων επιδομάτων και μείωσης κόστους ζωής για την τρίτη ηλικία.

Οι έμμεσα επηρεαζόμενοι —επιχειρήσεις λιανικής, φαρμακευτικοί πάροχοι, τοπικές υπηρεσίες— πρέπει επίσης να προετοιμαστούν για συνέχιση της χαμηλής ζήτησης από τμήμα του δημογραφικού με υψηλότερη ευπάθεια.

Τα δημογραφικά δεδομένα της χώρας, σε συνδυασμό με την οικονομική πίεση που αποτυπώνεται στις συντάξεις, καθιστούν αναγκαία τη στρατηγική σχεδίαση μέτρων κοινωνικής προστασίας με ορίζοντα δεκαετίας, ώστε να περιοριστούν οι κοινωνικές ανισότητες και να στηριχθεί η οικονομική δραστηριότητα σε βάθος χρόνου.