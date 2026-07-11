Το δημόσιο χρέος κατεβαίνει: δύο ορόσημα που αλλάζουν το οικονομικό τοπίο

Η πορεία του ελληνικού δημόσιου χρέους δείχνει σταθερή αποκλιμάκωση, με το 2026 να σηματοδοτεί πτώση κάτω από το 140% του ΑΕΠ και την προοπτική να υποχωρήσει κάτω από το 120% το 2029. Η εξέλιξη αποδίδεται στην ισχυρή ανάπτυξη, τα πρωτογενή πλεονάσματα και τις πρόωρες αποπληρωμές.

Σημεία αναφοράς και αριθμητική εικόνα

Η ελληνική οικονομία εισέρχεται σε μια φάση όπου το δημόσιο χρέος δείχνει αξιόλογη μείωση σε σχέση με το ΑΕΠ. Σύμφωνα με τις πρόσφατες προβλέψεις του υπουργείου Οικονομικών, το χρέος για το 2026 αναμένεται να διαμορφωθεί στο 136,8% του ΑΕΠ (δηλαδή 357,515 δισ. ευρώ), από 146,1% το 2025. Η συνέχεια του σεναρίου προβλέπει περαιτέρω αποκλιμάκωση έως και το 119% του ΑΕΠ το 2029 (346,045 δισ. ευρώ).

Τι σημαίνουν τα δύο ορόσημα

Οι αναλυτές επισημαίνουν δύο συγκεκριμένα ορόσημα με συμβολική και πρακτική σημασία:

Το πρώτο αφορά το 2026, όταν για πρώτη φορά από το 2010 το χρέος αναμένεται να πέσει κάτω από το 140% του ΑΕΠ , ένα επίπεδο που συνδέθηκε ιστορικά με την έναρξη της περιόδου των μνημονίων.

, ένα επίπεδο που συνδέθηκε ιστορικά με την έναρξη της περιόδου των μνημονίων. Το δεύτερο τοποθετείται στο 2029, όταν, κατά τις προβλέψεις, το χρέος θα υποχωρήσει κάτω από το κρίσιμο όριο του 120% του ΑΕΠ, επίπεδο που αξιολογείται θετικά από διεθνείς οίκους και αγορές.

Ποιοι παράγοντες οδηγούν τη μείωση

Η έκθεση του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου επισημαίνει ότι η κυρία συνιστώσα στην αποκλιμάκωση είναι ο συνδυασμός της ισχυρής οικονομικής ανάπτυξης και της διατήρησης υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων. Συγκεκριμένα, η συμβολή των πρωτογενών πλεονασμάτων στη μείωση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ εκτιμάται σε 4,9 ποσοστιαίες μονάδες το 2025 και σε 3,2 ποσοστιαίες μονάδες για το 2026.

Επιπλέον, σημαντικό ρόλο έχουν διαδραματίσει οι στρατηγικές πρόωρων αποπληρωμών που εφάρμοσαν το υπουργείο Οικονομικών και ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), οι οποίες μείωσαν το επιτοκιακό και ονομαστικό βάρος του χρέους.

Αριθμητικός πίνακας εξέλιξης χρέους

Έτος % του ΑΕΠ Εκτιμώμενο ποσό (δισ. ευρώ) 2025 146,1% — 2026 136,8% 357,515 2027 131,5% 355,8 2028 124,6% 349,820 2029 119% 346,045

Επιπτώσεις για νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Η αποκλιμάκωση του χρέους έχει πολλαπλές επιπτώσεις στην καθημερινότητα: ενδέχεται να μειωθεί το κόστος δανεισμού του κράτους, κάτι που μεσοπρόθεσμα μπορεί να μεταφραστεί σε φθηνότερα επιτόκια για επιχειρηματικά δάνεια και στεγαστικά. Επίσης, η σταθεροποίηση της δημοσιονομικής εικόνας ενισχύει την εμπιστοσύνη των επενδυτών, διευκολύνοντας τη ροή κεφαλαίων στην οικονομία.

Από την άλλη πλευρά, η συνέχιση των υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων σημαίνει ότι το κράτος θα διατηρήσει προσεκτική δημοσιονομική διαχείριση, με πιθανές συνέπειες σε δημοσίους πόρους και πολιτικές δαπανών — στοιχείο που πρέπει να παρακολουθούν νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις.

Συμπέρασμα

Η εικόνα της συστηματικής μείωσης του λόγου χρέους προς ΑΕΠ αποτελεί θετική εξέλιξη για την ελληνική οικονομία και καθιστά ρεαλιστικό τον στόχο επιστροφής σε πιο σταθερά δημοσιονομικά δεδομένα. Ωστόσο, η επίτευξη και η διατήρηση των προβλεπόμενων επιπέδων εξαρτάται από τη συνέχιση της οικονομικής ανάπτυξης, τη διατήρηση των πρωτογενών πλεονασμάτων και τη συνετή διαχείριση του δημόσιου χρέους.