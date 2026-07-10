Τραγικό τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Νεκρή 15χρονη ποδοσφαιρίστρια του ΠΑΟΚ

Βαθύτατο πένθος στον ΠΑΟΚ και το ελληνικό ποδόσφαιρο μετά τον θάνατο της 15χρονης Άννας-Μαρίας Πανταζώνη, που τραυματίστηκε σε σύγκρουση μοτοσικλέτας με απορριμματοφόρο ενώ επέστρεφε από προπόνηση.

Συγκλονισμός στον ΠΑΟΚ και το γυναικείο ποδόσφαιρο

Βαριά σκιά έπεσε σήμερα πάνω στον ΠΑΟΚ και στην κοινότητα του ελληνικού ποδοσφαίρου: η 15χρονη ποδοσφαιρίστρια της ακαδημίας του συλλόγου, Άννα-Μαρία Πανταζώνη, έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα στη Θεσσαλονίκη. Το συμβάν σημειώθηκε περίπου στις 12:00 το μεσημέρι, ενώ η ανήλικη επέστρεφε από προπόνηση.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η νεαρή επέβαινε σε μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο πατέρας της, όταν το όχημα συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο. Η τραγική κατάσταση της κοπέλας οδήγησε στην άμεση μεταφορά της στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου, παρά τις προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά της.

Ανακοίνωση και μέτρα του συλλόγου

Ο Α.Σ. ΠΑΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία εκφράζει «βαθύτατη θλίψη» και οδύνη για την απώλεια μιας αθλήτριας που θεωρούνταν ανερχόμενο ταλέντο και συμμετείχε στο πρόγραμμα της πρώτης ομάδας. Λόγω του τραγικού συμβάντος, όπως ανακοινώθηκε, έχουν ήδη ληφθεί συγκεκριμένα μέτρα από τον σύλλογο.

«Ο Α.Σ. ΠΑΟΚ, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Διοικούσα Επιτροπή Ποδοσφαίρου Γυναικών εκφράζουν τη βαθύτατη θλίψη και την οδύνη τους για τον άδικο και αδιανόητο χαμό της 15χρονης αθλήτριάς μας, Άννας-Μαρίας Πανταζώνη.»

Ακύρωση του προγραμματισμένου φιλικού στη Βουλγαρία απέναντι στη Λουντογκόρετς.

Χρήση μαύρου περιβραχιόνιου από την ομάδα σε επόμενους αγώνες ως ένδειξη πένθους.

Κατάθεση στεφάνου εκ μέρους του Α.Σ. ΠΑΟΚ στη μνήμη της αθλήτριας.

Διερεύνηση του συμβάντος και συνέπειες

Η Τροχαία Θεσσαλονίκης έχει αναλάβει την προανάκριση για να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες της σύγκρουσης. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί επιπλέον τεχνικές λεπτομέρειες σχετικά με τα αίτια, τις ταχύτητες ή ενδεχόμενους παράγοντες που οδήγησαν στο δυστύχημα. Η διερεύνηση θα καθορίσει ενδεχόμενες νομικές και διαδικαστικές συνέπειες.

Στοιχείο Πληροφορία Όνομα Άννα-Μαρία Πανταζώνη Ηλικία 15 ετών Τοποθεσία Θεσσαλονίκη Νοσοκομείο Γ. Γεννηματάς Δράση συλλόγου Ακύρωση φιλικού, μαύρα περιβραχιόνια, κατάθεση στεφάνου

Η απώλεια ενός τόσο νέου αθλητή αναδεικνύει εκ νέου θέματα οδικής ασφάλειας, μετακίνησης αθλητικών ομάδων και προστασίας ανηλίκων. Ο ΠΑΟΚ και το ευρύτερο περιβάλλον του γυναικείου ποδοσφαίρου θα βρεθούν σε στάδιο συλλογικής θλίψης και αξιολόγησης των επόμενων βημάτων. Σε τέτοιες στιγμές, η προτεραιότητα για την κοινωνία και τις ομάδες είναι η στήριξη προς την οικογένεια και τους κοντινούς ανθρώπους του θύματος, καθώς και η συστηματική διερεύνηση των αιτιών για να προληφθούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.