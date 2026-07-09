ΠΑΟΚ σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για τον Σουηδό εξτρέμ Τάχα Αλί

Σύμφωνα με σουηδικά ρεπορτάζ, ο ποδοσφαιριστής της Μάλμε φέρεται να έχει συμφωνήσει τους όρους με τον ΠΑΟΚ, με εκκρεμότητες που απομένουν πριν την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Προχωρημένες επαφές και λεπτομέρειες που απομένουν

Προφορική συμφωνία μεταξύ του ΠΑΟΚ και του διεθνούς Σουηδού εξτρέμ Τάχα Αλί αναφέρουν σουηδικές πηγές. Η Sportbladet μεταδίδει ότι ο παίκτης της Μάλμε έχει συμφωνήσει με την ομάδα της Θεσσαλονίκης για τους όρους του συμβολαίου του, ενώ «απομένουν λεπτομέρειες» πριν ολοκληρωθεί η μεταγραφή.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ενδέχεται ο Αλί να αποχαιρετήσει τη Μάλμε στη συνάντηση της Κυριακής 13 Ιουλίου απέναντι στην Γκέτεμποργκ, γεγονός που, αν επαληθευτεί, θα υποδεικνύει ότι οι δύο πλευρές επιδιώκουν ταχεία διευθέτηση των τελευταίων εκκρεμοτήτων.

Taha Ali detaljer från grekiska storklubben PAOK FC. Malmö FF:s landslagsspelare kan tackas av i matchen mot IFK Göteborg på söndag. https://t.co/Z7huYbuNDc — Daniel Kristoffersson (@DKristoffersson) July 9, 2026

Ο Αλί ήταν μέλος της εθνικής Σουηδίας στο Μουντιάλ 2026, στοιχείο που αυξάνει το ενδιαφέρον για την απόκτησή του, καθώς προσθέτει διεθνή εμπειρία στο ρόστερ. Η μεταγραφή, αν ολοκληρωθεί, θα ενισχύσει την επιθετική γραμμή του ΠΑΟΚ και θα αυξήσει την ανταγωνιστικότητα στη θέση των εξτρέμ.

Τι απομένει και ποιες είναι οι πιθανές συνέπειες

Απομένουν «λεπτομέρειες» για την οριστική συμφωνία ανάμεσα στην ομάδα και τον παίκτη.

Η αποχώρηση του Αλί από τη Μάλμε ενδέχεται να γίνει ορατή στο ματς της 13ης Ιουλίου.

Σε περίπτωση ολοκλήρωσης, ο ΠΑΟΚ αποκτά διεθνή εξτρέμ με συμμετοχή σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

Αν και τα ρεπορτάζ αναφέρουν προχωρημένο στάδιο, προς το παρόν δεν έχουν δημοσιοποιηθεί επίσημες ανακοινώσεις ούτε οικονομικοί όροι της μεταγραφής. Η σύμφωνη γνώμη του παίκτη για το συμβόλαιο φαίνεται να έχει επιτευχθεί, αλλά είναι κρίσιμο για τους ενδιαφερόμενους να περιμένουν τη διαπίστωση των τυπικών διαδικασιών μεταγραφής και τις ανακοινώσεις των εμπλεκόμενων συλλόγων.

Σημείο Κατάσταση Συμφωνία όρων με παίκτη Έχει επιτευχθεί (σύμφωνα με Sportbladet) Επίσημη ανακοίνωση συλλόγων Εκκρεμεί Αποχώρηση από Μάλμε Πιθανή στο ματς 13/7

Για την πληρέστερη ενημέρωση των αναγνωστών θα πρέπει να παρακολουθούνται οι επίσημες δηλώσεις του ΠΑΟΚ και της Μάλμε, καθώς και ενδεχόμενες ανακοινώσεις από τον ίδιο τον παίκτη. Η μετακίνηση ενός διεθνούς παίκτη με παρουσία σε Παγκόσμιο Κύπελλο αποτελεί σημαντική επένδυση για οποιονδήποτε ελληνικό σύλλογο και ενδέχεται να επηρεάσει τη δυναμική της ομάδας ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.