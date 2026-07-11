Τσέντι Όσμαν: «Αποχαιρετιστήριο» Instagram του Γιαννακόπουλου και η συμφωνία που ταρακουνά το πρωτάθλημα

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός αποχαιρέτησε τον Τσέντι Όσμαν σε story, ενώ ο παίκτης φέρεται να έχει συμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ σε μια από τις σημαντικότερες μεταγραφές του καλοκαιριού.

Μια μεταγραφική κίνηση που μπορεί να επηρεάσει την επόμενη σεζόν στο ελληνικό μπάσκετ βρίσκεται προ των πυλών: ο Τσέντι Όσμαν, 29χρονος διεθνής φόργουορντ που πρόσφατα ανήκε στον Παναθηναϊκό, φέρεται να έχει έρθει σε συμφωνία με τον ΠΑΟΚ. Η εξέλιξη αυτή επισημοποιήθηκε με έναν τρόπο που έδωσε συναισθηματικό τόνο στην είδηση: ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, δημοσίευσε στο Instagram ένα story με αποχαιρετισμό.

«Η απόφασή σου με στενοχωρεί, αλλά τη σέβομαι και την κατανοώ απόλυτα. Σου εύχομαι ό,τι καλύτερο. Τσέντι... Τσέντι... Τσέντι».

Η ανάρτηση του Γιαννακόπουλου υπογραμμίζει το βάρος της μεταγραφής και το προσωπικό στοιχείο στην αποχώρηση ενός παίκτη που είχε συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Στην αγορά κυκλοφορούν συγκεκριμένες οικονομικές λεπτομέρειες: ο ΠΑΟΚ φέρεται να καταβάλει περίπου 2 εκατ. ευρώ για την αποδέσμευση του παίκτη, ενώ ο ίδιος ο Όσμαν έχει συμφωνήσει σε τριετές συμβόλαιο με συνολικές απολαβές περίπου 9 εκατ. ευρώ — δηλαδή σχεδόν 3 εκατ. ευρώ ανά αγωνιστική περίοδο.

Τι αλλάζει για το πρωτάθλημα

Αν επιβεβαιωθούν τα δεδομένα, πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις στην ιστορία του ΠΑΟΚ και μία κίνηση που δείχνει ξεκάθαρα τις φιλοδοξίες της ομάδας ενόψει της νέας σεζόν. Η προσθήκη ενός παίκτη με εμπειρία από κορυφαίο επίπεδο ενισχύει άμεσα τη γραμμή των ψηλών και τη δημιουργία ρόλων γύρω από τον τεχνικό Αντρέα Τρινκιέρι.

Οικονομική αποζημίωση στον Παναθηναϊκό: ~2 εκατ. €

Συμφωνία παίκτη με ΠΑΟΚ: 3ετές συμβόλαιο, ~9 εκατ. € συνολικά

Επιπτώσεις: αναδιάταξη δυνάμεων στο πρωτάθλημα και σημαντική επένδυση από πλευράς ΠΑΟΚ

Η μεταγραφή, πέρα από τα νούμερα, ανοίγει ερωτήματα για τη στελέχωση του ρόστερ του Παναθηναϊκού, τις επιλογές του προπονητικού επιτελείου και την αγωνιστική στρατηγική του ΠΑΟΚ, ο οποίος δείχνει έτοιμος να δαπανήσει σημαντικά ποσά για να χτίσει ανταγωνιστική ομάδα.

Συμπεράσματα και επόμενα βήματα

Οι επόμενες ημέρες θα είναι κρίσιμες για την επιβεβαίωση της μεταγραφής και την ανακοίνωση των σχετικών συμβολαίων. Η αγορά θα παρακολουθήσει προσεκτικά για τυχόν επίσημες δηλώσεις από τους εμπλεκόμενους συλλόγους ή τον ίδιο τον παίκτη. Όπως είναι φυσικό, το θέμα έχει ήδη προκαλέσει συζητήσεις στους οπαδούς και τα μέσα, καθώς επηρεάζει άμεσα τη δυναμική του ελληνικού πρωταθλήματος.

Περιγραφή Εκτίμηση Αποδέσμευση προς ΠΑΟΚ ~2 εκατ. € Διάρκεια συμβολαίου 3 έτη Συνολικές απολαβές παίκτη ~9 εκατ. € (περίπου 3 εκατ. €/έτος)

Η ποιότητα των πληροφοριών που έχουν δει το φως της δημοσιότητας έως τώρα βασίζεται σε δημοσιεύματα και την ανάρτηση του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ. Περισσότερα οριστικά στοιχεία αναμένονται με τυχόν επίσημες ανακοινώσεις από ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό και τον ίδιο τον παίκτη.