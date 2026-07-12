Υπέκυψε ο ένας από τους βαριά εγκαυματίες της πυρκαγιάς στον Ασπρόπυργο

Ένας από τους δύο σοβαρά εγκαυματίες της μεγάλης πυρκαγιάς στον Ασπρόπυργο κατέληξε σήμερα στο Νοσοκομείο ΚΑΤ. Συνολικά 11 άτομα είχαν τραυματιστεί, τρία με εκτεταμένα εγκαύματα.

Το σκηνικό μιας απλής οικογενειακής εξόδου μπορεί να αλλάξει δραστικά σε λίγα λεπτά — ένα συμβάν στον Ασπρόπυργο που οδήγησε σε πολλαπλούς τραυματισμούς τοποθετείται σήμερα ξανά στο επίκεντρο της δημοσιογραφικής κάλυψης, μετά τον θάνατο ενός από τους βαριά εγκαυματίες.

Συνοπτική εικόνα των περιστατικών

Σήμερα το πρωί κατέληξε στο Νοσοκομείο ΚΑΤ ο ένας από τους δύο ασθενείς που νοσηλεύονταν σε σοβαρή κατάσταση μετά από την πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο. Από το περιστατικό είχαν τραυματιστεί συνολικά 11 άτομα, εκ των οποίων 3 υπέστησαν σοβαρά εγκαύματα.

Δύο βαριά εγκαυματίες μεταφέρθηκαν και νοσηλευόταν στο ΚΑΤ .

. Ο τρίτος βαριά τραυματίας νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» με εκτεταμένα εγκαύματα.

με εκτεταμένα εγκαύματα. Οι υπόλοιποι τραυματίες έχουν μικρότερα τραύματα ή βρίσκονται σε φάση σταθεροποίησης.

Τι δείχνουν οι διαθέσιμες πληροφορίες

Τα δεδομένα που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περιορίζονται στις νοσηλευτικές μονάδες και τον αριθμό των παθόντων. Από αυτά προκύπτει ότι ο βαρύτερος απολογισμός αφορά τους τρεις με εκτεταμένα εγκαύματα, εκ των οποίων δύο κρίθηκαν τόσο σοβαροί ώστε να διακομιστούν στο εξειδικευμένο ΚΑΤ. Οι θεραπείες για παρόμοιες περιπτώσεις απαιτούν εξειδικευμένη φροντίδα, πολλαπλά στάδια αποκατάστασης και συχνά μακρά παραμονή σε μονάδες εντατικής θεραπείας για εγκαυματίες.

Στοιχείο Απόδοση Συνολικοί τραυματίες 11 Σοβαρά εγκαυματίες 3 Νοσηλεύτηκαν στο ΚΑΤ 2 Νοσηλεύεται στο «Γ. Γεννηματάς» 1

Συνέπειες και ερωτήματα

Ο θάνατος του ασθενούς ρίχνει νέο φως στην πορεία της υπόθεσης και γεννά ερωτήματα για τη διαχείριση των συνεπειών της πυρκαγιάς: την έγκαιρη και ασφαλή μεταφορά των τραυματιών, την επάρκεια των μέσων αντιμετώπισης εγκαυμάτων και την υποστήριξη των υπολοίπων παθόντων και των οικογενειών τους. Τα νοσοκομεία που δέχθηκαν τους σοβαρά τραυματίες έχουν την εμπειρία, ωστόσο κάθε απώλεια υπογραμμίζει το ανθρώπινο κόστος τέτοιων συμβάντων.

Οι αρμόδιες αρχές και οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες θα κληθούν να παράσχουν συμπληρωματικές πληροφορίες για την ακριβή αιτία της φωτιάς, τις συνθήκες υπό τις οποίες προκλήθηκαν οι τραυματισμοί και την πορεία των ερευνών. Μέχρι τότε, η δημοσιογραφική κάλυψη θα παρακολουθεί τις εξελίξεις και την κατάσταση των υπόλοιπων τραυματιών.

Σε περιπτώσεις όπως αυτή, η κοινωνία απαιτεί σαφή και έγκαιρη ενημέρωση ώστε να αποτιμηθούν οι ανάγκες περίθαλψης και να ενισχυθούν τα μέτρα πρόληψης σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους.