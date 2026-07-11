Υπό έλεγχο οι φωτιές σε Ασπρόπυργο και Έβρο μετά από ταχεία επέμβαση της Πυροσβεστικής

Οι δύο πυρκαγιές τέθηκαν υπό έλεγχο μέσα σε λίγες ώρες χάρη στην άμεση κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων. Στο Ασπρόπυργο επιχειρεί ανακριτικό κλιμάκιο για τα αίτια.

Μια καλοκαιρινή μέρα μπορεί να μετατραπεί γρήγορα σε μάχη για την προστασία της ζωής και της περιουσίας. Σήμερα, 11 Ιουλίου 2026, δύο φωτιές —στην περιοχή του Ασπροπύργου Αττικής και σε αγροτοδασική έκταση στα Λάβαρα Έβρου— περιορίστηκαν χάρη στην ταχεία παρέμβαση της Πυροσβεστικής.

Στον Ασπρόπυργο, η εστία σε χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε περίπου στις 17:45. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η πυρκαγιά οριοθετήθηκε σε περίπου 40 λεπτά και δεν ενέπνεε πλέον ανησυχία, ωστόσο παραμένουν στο σημείο δυνάμεις της Πυροσβεστικής για πλήρη κατάσβεση και περιφρούρηση.

«Οροθετήθηκε μέσα σε περίπου 40 λεπτά και δεν εμπνέει πλέον ανησυχία»

Εκτός από την αποστολή πυροσβεστικών οχημάτων, στην περιοχή του Ασπροπύργου βρέθηκε και το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής, που διενεργεί ελέγχους για τα πιθανά αίτια της φωτιάς.

Τι έγινε στον Έβρο

Στα Λάβαρα Έβρου φωτιά ξέσπασε γύρω στις 12:00 σε αγροτοδασική έκταση και απείλησε για μικρό χρονικό διάστημα και χώρο κτηνοτροφικής μονάδας. Η άμεση κινητοποίηση επίγειων και εναέριων μέσων επέτρεψε τον περιορισμό της και τελικά την κατάσβεσή της.

Άμεση αντίδραση επίγειων και εναέριων δυνάμεων στην περιοχή του Έβρου.

Παρουσία δυνάμεων κατάσβεσης στο Ασπρόπυργο για πλήρη έλεγχο της εστίας.

Διερεύνηση των αιτιών από το Ανακριτικό Κλιμάκιο για την περίπτωση της Δυτικής Αττικής.

Ασφαλώς, η ταχεία παρέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων απέτρεψε την περαιτέρω εξάπλωση σε κατοικημένες ή παραγωγικές ζώνες και μείωσε τον κίνδυνο απώλειας περιουσίας και ζώων. Παρά ταύτα, η επιφυλακή παραμένει υψηλή ενόψει των πολλών ενεργών εστιών που μπορούν να προκύψουν το καλοκαίρι.

Περιοχή Ώρα εκδήλωσης Κατάσταση Ασπρόπυργος (Αττική) ≈ 17:45 Οριοθετημένη — δυνάμεις στο σημείο Λάβαρα (Έβρος) ≈ 12:00 Υπό έλεγχο — δεν επεκτάθηκε

Η υπόθεση στον Ασπρόπυργο εξετάζεται από το αρμόδιο ανακριτικό κλιμάκιο, που θα προσπαθήσει να διαπιστώσει αν η φωτιά οφείλεται σε αμέλεια, τυχαίο περιστατικό ή εμπρησμό. Μέχρι να ολοκληρωθούν οι έρευνες, οι αρχές τονίζουν την ανάγκη προσοχής από πολίτες και ιδιοκτήτες αγροτοδασικών εκτάσεων.

Οι πολίτες καλούνται να τηρούν τους κανόνες πρόληψης και να ενημερώνουν άμεσα την Πυροσβεστική σε περίπτωση εντοπισμού καπνού ή φλόγας, ώστε οι επόμενες ώρες να κυλήσουν χωρίς νέα επικίνδυνα επεισόδια.