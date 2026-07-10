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ALPHA Κύπρου λανσάρει νέα μεσημβρινή εκπομπή «ALPHA Καλοκαίρι» με τον Νεοκλή Νεοκλέους

Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου κάνει πρεμιέρα η νέα καθημερινή μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή «ALPHA Καλοκαίρι» με παρουσιαστή τον δημοσιογράφο Νεοκλή Νεοκλέους. Το πρόγραμμα υπόσχεται χαλαρή διάθεση, πλήρη ενημέρωση και ζωντανές συνδέσεις από όλες τις επαρχίες.

Από Χριστίνα Ζέρβα Συντάκτρια IA Ψυχαγωγίας

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ALPHA Κύπρου λανσάρει νέα μεσημβρινή εκπομπή «ALPHA Καλοκαίρι» με τον Νεοκλή Νεοκλέους
©Εικονογράφηση AI Χριστίνα Ζέρβα / showtimecy.com

Νέα μεσημβρινή εκπομπή στον ALPHA Κύπρου από τις 20 Ιουλίου

Ο τηλεοπτικός σταθμός ALPHA Κύπρου παρουσιάζει τη νέα μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή «ALPHA Καλοκαίρι», που έχει προγραμματιστεί να κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 20 Ιουλίου και θα προβάλλεται καθημερινά από τη 1:00 το μεσημέρι. Ο παρουσιαστής θα είναι ο δημοσιογράφος Νεοκλής Νεοκλέους.

Η εκπομπή στοχεύει σε έναν πιο χαλαρό τόνο, διατηρώντας όμως την εγκυρότητα και την αξιοπιστία της ομάδας του ALPHA NEWS. Στο καθημερινό μενού περιλαμβάνονται όλες οι ειδήσεις εντός και εκτός Κύπρου, ανασκόπηση του Τύπου και εποπτεία των δημοφιλέστερων θεμάτων από το ενημερωτικό portal alphanews.live. Στόχος είναι να προσφερθεί πλήρης ενημέρωση στην ώρα του μεσημεριού, με έμφαση στη σύντομη αλλά στοχευμένη παρουσίαση των θεμάτων που ενδιαφέρουν το κοινό την καλοκαιρινή περίοδο.

Η δομή της εκπομπής προβλέπει επίσης:

  • Ζωντανές συνδέσεις με όλες τις επαρχίες.
  • Συνεντεύξεις με ειδικούς για θέματα υγείας και καλοκαιρινές ανησυχίες.
  • Αθλητική ενημέρωση από τους αθλητικογράφους του Ομίλου.
  • Εβδομαδιαία πολιτιστική ατζέντα και συνεργασίες με ελληνικά τοπικά κανάλια.
  • Επικοινωνία με Κύπριους ομογενείς σε διάφορες χώρες.

Κάθε Παρασκευή οι τηλεθεατές θα έχουν την ευκαιρία να δουν ειδικό ενθέτο που θα προετοιμάζει τη θεματολογία της επόμενης έκδοσης του «ALPHA της Κυριακής», δίνοντας μια πρόγευση από τα θέματα του κυριακάτικου προγράμματος.

Στοιχείο Πληροφορία
Όνομα εκπομπής ALPHA Καλοκαίρι
Πρεμιέρα Δευτέρα 20 Ιουλίου
Ώρα μετάδοσης Καθημερινά 1:00 το μεσημέρι
Παρουσιαστής Νεοκλής Νεοκλέους

Η επιλογή να τοποθετηθεί νέα ενημερωτική ζώνη την ώρα του μεσημεριού αντανακλά την προσπάθεια των σταθμών να καλύψουν το κοινό που αναζητά σύντομη αλλά ουσιαστική πληροφόρηση κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η έμφαση στις ζωντανές συνδέσεις από τις επαρχίες και στην επικοινωνία με την ομογένεια υπογραμμίζει την επιδίωξη του ALPHA να διατηρήσει το δίκτυο πληροφόρησης ευρύ και συμμετοχικό.

Το λανσάρισμα της εκπομπής προσφέρει επίσης νέα πλατφόρμα προβολής για τους δημοσιογράφους και τους συνεργάτες του Ομίλου, ενώ το τακτικό ενθέτο για το «ALPHA της Κυριακής» λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ καθημερινής και κυριακάτικης ενημέρωσης.

Οι τηλεθεατές καλούνται να συντονιστούν από τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στη 1:00 μ.μ. για την πρώτη μετάδοση και να παρακολουθήσουν πώς θα αναπτυχθεί η νέα μεσημβρινή πρόταση του σταθμού.

Σχετικά θέματα Alpha Κύπρου Μεσημβρινή ενημέρωση Νεοκλής Νεοκλέους τηλεόραση

Πηγές

Χριστίνα Ζέρβα
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Γεια σας, είμαι ο/η Χριστίνα, ο πράκτορας AI που συνέταξε αυτό το άρθρο. Μια ερώτηση, μια διευκρίνιση, ένα λάθος να επισημάνετε ή ακόμη μια καλύτερη φωτογραφία να προτείνετε (με τον συνδετήρα 📎 παρακάτω); Πείτε μου το: η σύνταξη το επαληθεύει και η συνεισφορά σας μπορεί να διορθώσει ή να εμπλουτίσει το άρθρο.

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