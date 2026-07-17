Πρωινή κυριαρχία για ΣΚΑΪ στις 16 Ιουλίου — χαμηλή απόδοση για ψυχαγωγία το απόγευμα και το βράδυ

Στις μετρήσεις τηλεθέασης της 16ης Ιουλίου ο ΣΚΑΪ ξεχώρισε το πρωί με διψήφια ποσοστά, ενώ η ψυχαγωγία και η μυθοπλασία κινήθηκαν σε χαμηλά επίπεδα αργότερα μέσα στην ημέρα.

Συνολικό πλαίσιο της ημέρας

Στις μετρήσεις τηλεθέασης για την Παρασκεuή 16 Ιουλίου, η πρωινή ζώνη εμφάνισε σαφή υπεροχή για τον σταθμό του Φαλήρου, ενώ η υπόλοιπη ημέρα χαρακτηρίστηκε από μειωμένη δυναμική για τα ψυχαγωγικά προγράμματα και την prime time μυθοπλασία. Τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν περιγράφουν μια ημέρα με διαφοροποιημένες προτιμήσεις κοινού ανά ζώνη.

Σημαντικά νούμερα: Η εκπομπή «Σήμερα» κατέγραψε μερίδιο τηλεθέασης 20,2% στο σύνολο, με το Open να ακολουθεί σε απόσταση με 16,4%. Στην πρωινή ζώνη οι «Αταίριαστοι» πήραν την πρωτιά με 20,6%.

Τι αποτυπώνουν τα νούμερα για τις ζώνες

Η πρωινή ζώνη φαίνεται να παραμένει το ισχυρό προπύργιο για συγκεκριμένες ενημερωτικές εκπομπές, προσελκύοντας σημαντικό ποσοστό κοινού. Αντίθετα, από το μεσημέρι και μετά η τηλεθέαση για την ψυχαγωγία παρουσίασε «χαμηλές πτήσεις», όπως σημειώνεται στην καταγραφή, γεγονός που δείχνει κόπωση ή μετατόπιση του κοινού σε άλλες δραστηριότητες ή πλατφόρμες ψυχαγωγίας.

Ειδήσεις και prime time

Στα κεντρικά δελτία ειδήσεων το Star κατέλαβε την πρώτη θέση. Το βράδυ, χωρίς το στοιχείο της υψηλής τηλεθέασης που συχνά φέρνει το ποδόσφαιρο, την πρωτιά στην prime time ζώνη πήρε η μυθοπλασία —ωστόσο με σχετικά χαμηλά ποσοστά σε σύγκριση με περιόδους μεγαλύτερης τηλεοπτικής δραστηριότητας.

Στοιχεία και προειδοποιήσεις για τα δεδομένα

Σημειώνεται ότι τα αναφερόμενα στοιχεία είναι κατά προσέγγιση και αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων. Η πλήρης, αναλυτική αναφορά με τα ακριβή ποσοστά και την κατανομή ανά κοινό διατίθεται από την εταιρεία μετρήσεων Nielsen. Η δημόσια δημοσιοποίηση παρέχει ενδεικτική εικόνα αλλά δεν αντικαθιστά την επίσημη έκθεση.

Πρωινή πρωτιά: «Σήμερα» 20,2% (ΣΚΑΪ).

«Σήμερα» 20,2% (ΣΚΑΪ). Δεύτερος σταθμός πρωινού: Open 16,4%.

Open 16,4%. Πρωινή ζώνη: «Αταίριαστοι» 20,6%.

Ζώνη Σημαντικό νούμερο Πρόγραμμα «Σήμερα» 20,2% Open (πρωινό) 16,4% «Αταίριαστοι» (πρωινή ζώνη) 20,6%

Για τους επαγγελματίες της τηλεόρασης και τους διαφημιστές, τα παραπάνω σημεία υπογραμμίζουν τη σημασία της πρωινής ζώνης ως σημείο συγκέντρωσης κοινού, ενώ παράλληλα δείχνουν την ανάγκη προσαρμογής προγραμμάτων και στρατηγικών για να αναζωπυρωθεί το ενδιαφέρον το απόγευμα και το βράδυ.