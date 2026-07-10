Ανταγωνιστικότητα και τεχνητή νοημοσύνη στο επίκεντρο του Eurogroup — επιπτώσεις για την Ελλάδα

Μετά το Eurogroup, ο Κυριάκος Πιερρακάκης τόνισε ότι η ανταγωνιστικότητα και η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να μπουν στη θεματολογία της Ευρώπης ως προϋπόθεση για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και χρηματοπιστωτική σταθερότητα, με άμεσες συνέπειες για επιχειρήσεις και πολιτικές επενδύσεων στην Ελλάδα.

Σαφές μήνυμα για νέα οικονομική ατζέντα στην Ευρώπη

Μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, επισήμανε ότι πέρα από τη διατήρηση της σταθερότητας, κεντρικός παράγοντας για το μέλλον της Ευρώπης είναι η ανταγωνιστικότητα. Η τοποθέτηση συνδέει πολιτικές βραχυπρόθεσμης σταθερότητας με στρατηγικές επιλογές που καθορίζουν την παραγωγικότητα και την θέση της Ευρώπης στο διεθνές περιβάλλον.

«διευρύνουμε την ατζέντα του Eurogroup και αυτή είναι η κατεύθυνση που θα ακολουθήσει η προεδρία μας τους επόμενους μήνες.»

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι το Eurogroup πρέπει να ενσωματώσει στην καθημερινή του ατζέντα τομείς όπως η τεχνολογία, η τεχνητή νοημοσύνη, η ενέργεια και η γεωπολιτική, καθώς αποτελούν πλέον αλληλένδετες διαστάσεις της οικονομίας. Η έμφαση δόθηκε στην ανάγκη δημιουργίας συνθηκών που θα επιτρέψουν στις ευρωπαϊκές εταιρείες τεχνολογίας να αναπτυχθούν και να αποκτήσουν κρίσιμη μάζα για να ανταγωνιστούν σε παγκόσμιο επίπεδο.

Τεχνητή νοημοσύνη: ευκαιρίες και χρηματοπιστωτικοί κίνδυνοι

Κατά τη διάρκεια των επαφών, η τεχνητή νοημοσύνη συζητήθηκε τόσο ως μέσο αύξησης της παραγωγικότητας όσο και ως παράγοντας που επηρεάζει τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Η τεχνολογία μπορεί να βελτιώσει τη διαχείριση κινδύνων, να αυξήσει την αποδοτικότητα χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και να ενισχύσει την ανθεκτικότητα σε εξελιγμένες κυβερνοαπειλές. Αυτές οι δυνατότητες θέτουν προϋποθέσεις για ρυθμίσεις, επενδύσεις και νέες δεξιότητες στην αγορά εργασίας.

Τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα — επιπτώσεις σε κατοίκους και επιχειρήσεις

Επενδύσεις: ανάγκη για αύξηση ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων σε υποδομές ψηφιακής τεχνολογίας.

Επιχειρήσεις: ευκαιρίες για αύξηση παραγωγικότητας αλλά και ανάγκη προσαρμογής σε νέες ρυθμίσεις και διαχείριση κινδύνων.

Απασχόληση: απαίτηση για κατάρτιση σε δεξιότητες τεχνητής νοημοσύνης και ψηφιακής τεχνογνωσίας.

Για τη χώρα, η στρατηγική που θα ακολουθηθεί στην Ευρώπη έχει άμεση σχέση με τα σχέδια υποδομών και χρηματοδότησης που ήδη συζητούνται σε επίπεδο κυβέρνησης και επιχειρηματικού τομέα. Η συζήτηση με εκπροσώπους ευρωπαϊκών εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης ανέδειξε την ανάγκη να δημιουργηθούν ευνοϊκοί όροι για ανάπτυξη και κλίμακα στην Ευρώπη.

Θέμα Κύριες συνέπειες Ανταγωνιστικότητα Μακροπρόθεσμη αύξηση παραγωγικότητας, ανάγκη μεταρρυθμίσεων Τεχνητή νοημοσύνη Βελτίωση υπηρεσιών, νέοι κίνδυνοι για χρηματοπιστωτικά συστήματα Επενδύσεις Ανάγκη κινητοποίησης κεφαλαίου και υποστήριξης πρωταθλητών τεχνολογίας

Η μεταρρυθμιστική ατζέντα που προτείνεται από το Eurogroup περιλαμβάνει τεχνικά και πολιτικά βήματα που θα απαιτήσουν συνεργασία ανάμεσα σε κράτη μέλη, θεσμούς και ιδιωτικό τομέα. Για τους πολίτες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, αυτό μεταφράζεται σε ευκαιρίες αλλά και στην ανάγκη έγκαιρης προσαρμογής.

Συμπερασματικά, το Eurogroup στέλνει μήνυμα ότι για να διατηρήσει η Ευρώπη την οικονομική της θέση απαιτείται συνδυασμός σταθερότητας και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας μέσω τεχνολογικής αναβάθμισης και επενδύσεων. Η Ελλάδα καλείται να αξιοποιήσει τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες ώστε να ενισχύσει την παραγωγικότητα και την ετοιμότητά της σε έναν παγκόσμιο ανταγωνισμό που διαμορφώνεται ολοένα και περισσότερο από τις ψηφιακές τεχνολογίες.