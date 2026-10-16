Σητεία: Επιτάχυνση του ΒΟΑΚ και χρηματοδότηση στο επίκεντρο του 3ου Αναπτυξιακού Συνεδρίου

Ο δήμαρχος Σητείας υπογραμμίζει την ανάγκη να φτάσει ο ΒΟΑΚ έως τη Σητεία και προειδοποιεί για «ιστορικό έγκλημα» σε περίπτωση αποκλεισμού. Οι εκκρεμείς μελέτες για το τμήμα Καλό Χωριό–Σητεία αναμένονται έως το τέλος Μαρτίου 2027.

Βασικό αίτημα: ο ΒΟΑΚ να φτάσει μέχρι τη Σητεία

Στο κέντρο των συζητήσεων του 3ου Αναπτυξιακού Συνεδρίου Σητείας βρέθηκε το ζήτημα της σύνδεσης της ανατολικής Κρήτης με τον Βόρειο Οδικό Άξονα. Ο Δήμαρχος Σητείας, Γιώργος Ζερβάκης, τόνισε ότι η επέκταση του ΒΟΑΚ μέχρι τη Σητεία αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για να μην αποκλειστεί η περιοχή από τον αναπτυξιακό σχεδιασμό του νησιού.

Η τοπική διοίκηση δεν περιορίζεται στην επισήμανση του προβλήματος αλλά ζητά σαφές χρονοδιάγραμμα και δεσμεύσεις για τη χρηματοδότηση των έργων. Σημαντικό στοιχείο της ενημέρωσης είναι ότι, σύμφωνα με τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης, οι εκκρεμείς μελέτες για το τμήμα από το Καλό Χωριό έως την περιοχή της Σητείας αναμένεται να ολοκληρωθούν έως το τέλος Μαρτίου 2027.

«Ιστορικό έγκλημα αν ο ΒΟΑΚ δεν φτάσει μέχρι τη Σητεία»

Η δήλωση αυτή αποτυπώνει την έντονη ανησυχία για τον κίνδυνο περιθωριοποίησης της περιοχής. Στο συνέδριο επισημάνθηκε ότι η ολοκλήρωση των μελετών από μόνη της δεν αρκεί αν δεν ακολουθήσει σαφής δέσμευση για χρηματοδότηση και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

Θέμα πρώτης προτεραιότητας για τη Σητεία: ο ΒΟΑΚ.

για τη Σητεία: ο ΒΟΑΚ. Σύνδεση με υπάρχουσες υποδομές : αεροδρόμιο και λιμάνι της Σητείας.

: αεροδρόμιο και λιμάνι της Σητείας. Προοπτικές: κρουαζιέρα και ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος.

Από το βήμα του Συνεδρίου υπογραμμίστηκε ο πολλαπλασιαστικός χαρακτήρας που έχει η οδική σύνδεση: η βελτίωση της προσβασιμότητας μπορεί να ενισχύσει την κίνηση στο αεροδρόμιο και το λιμάνι, να ανοίξει προοπτικές για την κρουαζιέρα και να συμβάλει στη συγκράτηση του πληθυσμού και στην ανάπτυξη τοπικών επιχειρήσεων.

Οι διοργανωτές του 3ου Αναπτυξιακού Συνεδρίου έθεσαν ως στόχο να μετατρέψουν τις διαπιστώσεις σε συγκεκριμένες προτάσεις. Η ατζέντα επικεντρώνεται σε μεγάλα ζητήματα υποδομών, μεταφορών, αλλά και σε τομείς όπως η υγεία, η εκπαίδευση και η αγροτική παραγωγή, που έχουν άμεση σχέση με την καθημερινότητα των κατοίκων της Σητείας.

Ημερομηνίες Συνεδρίου Στοιχείο 16–18 Οκτωβρίου 2026 Διενέργεια 3ου Αναπτυξιακού Συνεδρίου Σητείας Τέλος Μαρτίου 2027 Ολοκλήρωση εκκρεμών μελετών για τμήμα Καλό Χωριό–Σητεία (σύμφωνα με ΟΑΚ)

Για τους κατοίκους της Σητείας η κεντρική πρόκληση παραμένει η διασφάλιση ότι οι μελέτες θα ακολουθηθούν από χρηματοδότηση και οριστικές αποφάσεις υλοποίησης. Χωρίς αυτά, η περιοχή κινδυνεύει να μείνει απομονωμένη από επενδύσεις και υπηρεσίες που σχετίζονται με τις υποδομές της Κρήτης.

Το συνέδριο φιλοδοξεί να αποτελέσει πλατφόρμα όπου οι τοπικές ανάγκες θα αντιπαρατεθούν με τις πολιτικές προτεραιότητες, ώστε να προκύψουν δεσμεύσεις που θα έχουν απτό αποτέλεσμα στην καθημερινότητα και την οικονομία της Σητείας.