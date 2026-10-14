Συνέδριο βιομηχανίας σε Τρίπολη: εστίαση στην ανάπτυξη και στις επενδύσεις

Από 16 έως 18 Οκτωβρίου 2026 η Τρίπολη και η Μεγαλόπολη φιλοξενούν το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιχειρήσεων Βιομηχανικών Πάρκων, με στόχο την προώθηση οργανωμένης βιομηχανικής ανάπτυξης, την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους και την αξιοποίηση των μεταλιγνιτικών περιοχών.

Στο επίκεντρο της ατζέντας η οργανωμένη βιομηχανική ανάπτυξη

Από 16 έως 18 Οκτωβρίου 2026 η Τρίπολη και η Μεγαλόπολη θα είναι το κέντρο μιας πανελλαδικής συνάντησης φορέων της βιομηχανίας: το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιχειρήσεων Βιομηχανικών Πάρκων. Η διοργάνωση, με βασικό φορέα τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Βιομηχανικών Περιοχών (ΠΑ.Σ.Ε.ΒΙ.ΠΕ.) και τον τοπικό εταίρο Σ.Ε.ΒΙ.ΠΕ.Τ., συγκεντρώνει εκπροσώπους υπουργείων, επιμελητηρίων, δήμων, περιφερειών, φορέων διαχείρισης επιχειρηματικών πάρκων και επαγγελματικών συνδέσμων.

Στη συνέντευξη Τύπου που δόθηκε την 13 Οκτωβρίου 2026 στην Τρίπολη, οι διοργανωτές τόνισαν ότι κεντρικά θέματα θα είναι το νέο Χωροταξικό για τη Βιομηχανία, το ενεργειακό κόστος και η αυτοπαραγωγή, καθώς και η λειτουργία και διαχείριση των επιχειρηματικών πάρκων. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στις μεταλιγνιτικές περιοχές και στις δυνατότητες αξιοποίησης τους για περιφερειακή ανάπτυξη.

«Το Συνέδριο είναι μια σημαντική διοργάνωση για την βιομηχανία, την επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή ανάπτυξη καθώς δίνεται η δυνατότητα να αναζητηθούν λύσεις και να αναδειχθούν προτάσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας»

Συμμετοχές και προσδοκίες για την Αρκαδία

Στους διοργανωτές συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, η Περιφέρεια Πελοποννήσου, οι Δήμοι Τρίπολης και Μεγαλόπολης και το Επιμελητήριο Αρκαδίας. Στις εργασίες του συνεδρίου θα μιλήσουν περισσότεροι από 60 διακεκριμένοι ομιλητές, ενώ θα εκπροσωπηθούν περισσότερα από 50 υφιστάμενα και αναπτυσσόμενα Βιομηχανικά Πάρκα από όλη την Ελλάδα.

Η προβολή των μεταλιγνιτικών δυνατοτήτων της περιοχής αναμένεται να συζητηθεί εντατικά.

Θα εξεταστούν μέτρα για τη μείωση του ενεργειακού κόστους και τη στήριξη της αυτοπαραγωγής.

Στόχος η προσέλκυση επενδύσεων και η ενίσχυση της τοπικής ανταγωνιστικότητας.

Για την Τρίπολη, η φιλοξενία ενός τέτοιου συνεδρίου σημαίνει άμεση πρόσβαση σε τεχνογνωσία, επαφές με επενδυτές και παρουσίαση τοπικών προκλήσεων σε εθνικό επίπεδο. Η συνεργασία με τη Μεγαλόπολη, περιοχή με ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της μεταλιγνιτικής της προοπτικής, μπορεί να δημιουργήσει κοινές προτάσεις για την ανάπτυξη υποδομών και την ενίσχυση της απασχόλησης στην Αρκαδία.

Ημερομηνίες Τοποθεσίες Στοιχεία 16-18/10/2026 Τρίπολη, Μεγαλόπολη > 60 ομιλητές, > 50 πάρκα

Σε τοπικό επίπεδο, οι φορείς καλούνται να εκμεταλλευθούν την ευκαιρία για στοχευμένες προτάσεις σε θέματα αδειοδότησης, υποδομών και ενεργειακής μετάβασης. Επίσης, αναμένεται να συζητηθούν μοντέλα διαχείρισης επιχειρηματικών πάρκων που θα διευκολύνουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις της περιοχής να επεκταθούν ή να εγκατασταθούν σε οργανωμένους χώρους.

Η έκβαση του συνεδρίου μπορεί να επηρεάσει προτάσεις και αιτήματα που θα τεθούν σε εθνικό επίπεδο το επόμενο διάστημα. Για την τοπική κοινωνία, κριτήριο επιτυχίας θα είναι η υλοποίηση συγκεκριμένων μέτρων για μείωση του κόστους λειτουργίας των επιχειρήσεων και η προσέλκυση επενδύσεων που δημιουργούν θέσεις εργασίας στην Αρκαδία.