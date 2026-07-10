Από 1η Σεπτεμβρίου: τι μειώνεται στα σούπερ μάρκετ και ποιοι θα ωφεληθούν

Η κυβέρνηση και οι παραγωγοί συμφώνησαν κατηγορίες προϊόντων που θα συμπεριληφθούν σε πρόγραμμα μειώσεων τιμών με «βάση» από το 5% και διάρκεια 2-4 μήνες. Το μέτρο στοχεύει στην ανακούφιση του προϋπολογισμού των νοικοκυριών και περνάει στην εποπτεία της Αρχής Ελέγχου της Αγοράς.

Η κυβέρνηση, σε συνεννόηση με φορείς της βιομηχανίας τροφίμων και τους εκπροσώπους των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, καθόρισε τις κατηγορίες προϊόντων που θα συμμετάσχουν σε πρόγραμμα μειώσεων τιμών που ξεκινά την 1η Σεπτεμβρίου. Η πρωτοβουλία ανακοινώθηκε μετά από σύσκεψη του υπουργού Ανάπτυξης με την ηγεσία του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ), του Ελληνικού Συνδέσμου Βιομηχανιών Επωνύμων Προϊόντων (ΕΣΒΕΠ) και της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος (ΕΣΕ).

Στη σύσκεψη επιλέχθηκαν οι κατηγορίες από τις οποίες θα προκύψουν οι συγκεκριμένοι κωδικοί προϊόντων, χωρίς όμως ακόμα να έχουν οριστεί οι τελικές λίστες με τα ονόματα και τις συσκευασίες. Οι βασικές ομάδες προϊόντων είναι οι εξής:

Τρόφιμα : νωπό κρέας (μοσχάρι, χοιρινό, πουλερικά), γάλα, γιαούρτι, τυρί, αυγά, ψωμί, αλεύρι, ζυμαρικά, ρύζι, όσπρια, ελαιόλαδο, σπορέλαια, βούτυρο, μαργαρίνες.

: νωπό κρέας (μοσχάρι, χοιρινό, πουλερικά), γάλα, γιαούρτι, τυρί, αυγά, ψωμί, αλεύρι, ζυμαρικά, ρύζι, όσπρια, ελαιόλαδο, σπορέλαια, βούτυρο, μαργαρίνες. Προϊόντα βρεφικής φροντίδας και παιδικά : βρεφικό γάλα, παιδικές τροφές, πάνες.

: βρεφικό γάλα, παιδικές τροφές, πάνες. Χρήσεις καθημερινής κατανάλωσης : καφές, δημητριακά, σοκολάτα, μπισκότα, αναψυκτικά.

: καφές, δημητριακά, σοκολάτα, μπισκότα, αναψυκτικά. Καθαριστικά και προϊόντα προσωπικής υγιεινής: απορρυπαντικά πλυντηρίου και πιάτων, καθαριστικά γενικής χρήσης, προϊόντα προσωπικής υγιεινής, τα σχολικά είδη.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης συμφωνήθηκε ότι η «βάση» της μείωσης θα είναι από 5% και άνω, ενώ η διάρκεια του προγράμματος θα κυμαίνεται από 2 έως 4 μήνες. Το ποσοστό θα καθορίζεται αρχικώς από τον προμηθευτή και, όπου είναι εφικτό, κάθε αλυσίδα θα μπορεί να προσθέτει ένα επιπλέον ποσοστό μείωσης.

Στοιχείο Αναφερόμενη τιμή/διάρκεια Ελάχιστη βάση μείωσης 5% Διάρκεια προγράμματος 2–4 μήνες

Η πρωτοβουλία έρχεται σε μια περίοδο που η ακρίβεια και οι διεθνείς εξελίξεις —ιδίως οι αναταράξεις στη Μέση Ανατολή— δημιουργούν ανησυχία για νέες ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά και στην ενέργεια. Η κίνηση αυτή στοχεύει να ανακουφίσει τα νοικοκυριά που έχουν υποστεί σημαντική πίεση στον προϋπολογισμό τους λόγω των αυξημένων τιμών, αλλά και να αποτρέψει την περαιτέρω υποχώρηση της κατανάλωσης σε τομείς πέραν των βασικών προϊόντων.

Από την πλευρά των επιχειρήσεων, η συμμετοχή των βιομηχανιών και των αλυσίδων στην πρώτη φάση της διαβούλευσης δείχνει ότι υπάρχει η βούληση για συνεργασία, αλλά και ότι οι τελικές παρεμβάσεις θα εξαρτηθούν από εμπορικές συμφωνίες μεταξύ προμηθευτών και λιανεμπόρων. Επισημάνθηκε ότι το τελικό ποσοστό μείωσης σε κάθε κωδικό θα προσδιοριστεί από τον προμηθευτή, γεγονός που αφήνει περιθώρια διαφοροποιήσεων ανά προϊόν και αλυσίδα.

Στο επόμενο στάδιο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, τη «σκυτάλη» αναλαμβάνει η πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς, που θα ελέγξει τη διαφάνεια της διαδικασίας και τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία για ανταγωνισμό και προστασία καταναλωτή. Η εποπτεία αυτή κρίνεται καθοριστική για να διασφαλιστεί ότι οι μειώσεις θα μεταβιβαστούν στον τελικό καταναλωτή και δεν θα αντισταθμιστούν από άλλες χρεώσεις ή πρακτικές.

Για τους καταναλωτές η άμεση επίπτωση θα είναι, θεωρητικά, μειωμένο κόστος αγοράς των προϊόντων της λίστας για το διάστημα εφαρμογής. Για τους εμπόρους και τις βιομηχανίες, το στοίχημα είναι να συνδυάσουν τις μειώσεις με διατήρηση όγκου πωλήσεων και ρευστότητας. Πρακτικά, η τελική αποτελεσματικότητα του προγράμματος θα εξαρτηθεί από τις τελικές λίστες κωδικών, τη διαπραγμάτευση των ποσοστών και την παρακολούθηση της αγοράς από την Αρχή Ελέγχου.