Αποχαιρετισμός στην Αλίκη Περρωτή: η δωρεά που άλλαξε πορεία στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή

Η απώλεια της Αλίκης Περρωτή αφήνει κενό σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα που διαμόρφωσε με στοχευμένες δωρεές και υποτροφίες. Η προσφορά της άνοιξε δρόμους για φοιτητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό και καθόρισε τη σύγχρονη ταυτότητα του Perrotis College.

Μια καθημερινή εικόνα: ένας νέος φοιτητής που ανοίγει για πρώτη φορά τη βιβλιοθήκη της σχολής του, ανάμεσα σε ράχες που συγκεντρώνουν γνώση και ευκαιρίες. Αυτή η εικόνα συνδέεται άμεσα με το όνομα Αλίκη Περρωτή, η οποία, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Η προσφορά που μεταμόρφωσε ένα ίδρυμα

Η Περρωτή, όπως καταγράφεται στην ανακοίνωση, εργάστηκε επί χρόνια με αθόρυβο και στοχευμένο τρόπο, στηρίζοντας οικονομικά και θεσμικά την Αμερικανική Γεωργική Σχολή και το Perrotis College. Η πρώτη της δωρεά το 1996 για την ίδρυση του Perrotis College, στη μνήμη του συζύγου της, Δημήτρη, χαρακτηρίζεται ως σημείο καμπής που επέτρεψε στη Σχολή να εισέλθει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

«Η Αλίκη Περρωτή άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα της στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή. Στάθηκε στο πλευρό του Ιδρύματος και με τις δωρεές της, όχι μόνο έδωσε τη δυνατότητα σε εκατοντάδες παιδιά να σπουδάσουν, αλλά άλλαξε συθέμελα τη φυσιογνωμία της Σχολής. Το κενό που αφήνει πίσω της είναι δυσαναπλήρωτο. Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή και το Perrotis College της ‘οφείλουν’ πάρα πολλά»,

δήλωσε ο πρόεδρος της Σχολής, Dr. Jeff Lansdale.

Έργα και συνέπειες

Στο διάστημα της συνεργασίας της με τη Σχολή, η Αλίκη Περρωτή χρηματοδότησε σημαντικές υποδομές και προγράμματα, που, όπως αναφέρεται, άνοιξαν νέους ορίζοντες σε σπουδαστές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Αναλυτικά, οι πρωτοβουλίες που καταγράφονται στην ανακοίνωση περιλαμβάνουν:

Ίδρυση του Perrotis College (πρώτη δωρεά, 1996).

(πρώτη δωρεά, 1996). Χρηματοδότηση της βιβλιοθήκης « Δημήτρης και Αλίκη Περρωτή ».

». Εξοπλισμός ερευνητικών εργαστηρίων.

Ανέγερση και εξοπλισμός της φοιτητικής εστίας « Αλίκη Περρωτή ».

». Κατασκευή του ομώνυμου Εκπαιδευτικού Κέντρου .

. Ενίσχυση καταπιστεύματος και παροχή υποτροφιών σε έλληνες και διεθνείς φοιτητές.

Πρωτοβουλία Επίδραση Ίδρυση Perrotis College (1996) Είσοδος της Σχολής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση Βιβλιοθήκη «Δημήτρης και Αλίκη Περρωτή» Πρόσβαση σε εκπαιδευτικούς πόρους Εστία «Αλίκη Περρωτή» & Εκπαιδευτικό Κέντρο Υποδομές για φοιτητική ζωή και εκπαίδευση Υποτροφίες / Καταπίστευμα Ανέβασμα της προσβασιμότητας στην εκπαίδευση

Οι παραπάνω δράσεις, σύμφωνα με την ανακοίνωση, δεν ήταν μεμονωμένα έργα αλλά μέρη μιας «μαθητοκεντρικής» φιλοσοφίας που στόχευε στη στήριξη νέων και στην ενίσχυση της δυνατότητας τους να διαμορφώσουν καλύτερο μέλλον.

Κενό και προοπτικές

Η απώλεια της Αλίκης Περρωτή περιγράφεται ως «δυσαναπλήρωτη» για τη Σχολή. Οι δομές και οι υποτροφίες που ίδρυσε δημιουργούν όμως ένα βάθρο που μπορεί να συνεχίσει το έργο της, εφόσον οι φορείς διασφαλίσουν τη διαχείριση και τη βιωσιμότητα των καταπιστευμάτων και των προγραμμάτων της.

Για πολλούς από τους δικαιούχους των υποτροφιών, η στήριξη αυτή σήμαινε πρακτική πρόσβαση στην εκπαίδευση και ευκαιρίες που πιθανώς δε θα υπήρχαν χωρίς τη γενναιοδωρία της. Το άδειασμα που αφήνει πίσω της θα κριθεί και από το πώς η κοινότητα της Σχολής και οι υποστηρικτές της θα διαχειριστούν το κληροδότημα.

Σημείωση: Όλες οι πληροφορίες προέρχονται από την ανακοίνωση της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής και το δημοσίευμα που αναφέρεται στο περιεχόμενο της ανακοίνωσης.