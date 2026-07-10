Τριπλασιάστηκε η αυτοκτονική συμπεριφορά στα παιδιά — Σοκ από τα στοιχεία για το πρώτο εξάμηνο του 2026

Τα απολογιστικά στοιχεία του οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» καταγράφουν 491 περιπτώσεις αυτοκτονικής ή αυτοτραυματικής συμπεριφοράς στο πρώτο εξάμηνο του 2026 — περίπου τρία παιδιά κάθε ημέρα — και 1.835 αναφορές για κακοποίηση, παραμέληση ή εγκατάλειψη.

Ένα συνηθισμένο πρωινό σχολικής εβδομάδας μπορεί να κρύβει πίσω του ιστορίες που κανείς δεν φαντάζεται: ένα έφηβο κορίτσι που σιωπά για τις σκέψεις αυτοκαταστροφής του, γονείς που δεν αναγνωρίζουν τα σημάδια, ένα μήνυμα ή μια ανάρτηση στο διαδίκτυο που μετατρέπεται σε κίνδυνο. Τα πρόσφατα στοιχεία του οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» για το πρώτο εξάμηνο του 2026 φωτίζουν μια εθνική κρίση στην ψυχική υγεία και την ασφάλεια των ανηλίκων.

Αριθμοί που προειδοποιούν

Σύμφωνα με τον οργανισμό, το πρώτο εξάμηνο του 2026 υποστηρίχθηκαν 491 παιδιά που εκδήλωσαν αυτοκτονική ή μη αυτοκτονική αυτοτραυματική συμπεριφορά, αριθμός που αντιστοιχεί σε περίπου τρία παιδιά την ημέρα και ήδη φτάνει στο 63% των αντίστοιχων περιστατικών ολόκληρου του 2025. Το 70% των περιπτώσεων αφορά εφήβους, ενώ τα κορίτσια αποτελούν το 67% των περιστατικών.

Παράλληλα, για θέματα κακοποίησης, παραμέλησης και εγκατάλειψης, η Γραμμή SOS 1056 και το Cyber Tipline Hellas ανταποκρίθηκαν σε 1.835 περιστατικά — περίπου 10 ανά ημέρα — ενώ 150 παιδιά αντιμετώπισαν σοβαρούς διαδικτυακούς κινδύνους όπως ηλεκτρονικός σεξουαλικός εκβιασμός, cyberbullying και grooming, με ηλικίες 13–15 ετών να πλήττονται εντονότερα.

«Το ζήτημα παραμένει κοινωνικό ταμπού και χρειάζεται μαζική κινητοποίηση της σχολικής κοινότητας και των γονέων», τόνισε πατέρας μιας 16χρονης που έδωσε τέλος στη ζωή της, επισημαίνοντας την ανάγκη για έγκαιρη αναγνώριση των σημείων κινδύνου.

Τι κάνει ο οργανισμός — Τι απαιτείται

Ο πρόεδρος του οργανισμού, Κώστας Γιαννόπουλος, υπογραμμίζει ότι η 24ωρη ανταπόκριση δεν είναι αυτονόητη αλλά βασίζεται σε στήριξη από την κοινωνία. Στο πρώτο εξάμηνο του 2026 ο οργανισμός προχώρησε επίσης σε δράσεις πρόληψης και υποστήριξης:

Υποστήριξη 9.408 ευάλωτων οικογενειών.

ευάλωτων οικογενειών. Εκπαιδευτικά προγράμματα για πάνω από 38.000 μαθητές σε όλη τη χώρα.

Τα δεδομένα αναδεικνύουν ότι οι παρεμβάσεις πρώιμης αναγνώρισης, η ενίσχυση σχολικών δομών ψυχικής υγείας και η εντατικοποίηση δράσεων κατά του διαδικτυακού κινδύνου είναι αναγκαίες. Η εμπλοκή της τοπικής κοινότητας, των σχολείων και των επαγγελματιών υγείας κρίνεται κρίσιμη για την πρόληψη και την έγκαιρη φροντίδα.

Επιπτώσεις και επόμενα βήματα

Οι επιπτώσεις αγγίζουν ολόκληρες οικογένειες και σχολικές κοινότητες: η αύξηση των περιστατικών δημιουργεί πίεση σε υπηρεσίες και φορείς και απαιτεί συντονισμένη πολιτική από το κράτος. Χωρίς περαιτέρω ενίσχυση των δομών πρόληψης και ψυχικής υγείας, οι τάσεις που καταγράφονται κινδυνεύουν να εδραιωθούν.

Δείκτης Πρώτο εξάμηνο 2026 Παιδιά με αυτοκτονική/αυτοτραυματική συμπεριφορά 491 Μέσος όρος ανά ημέρα (αυτοκτονική συμπεριφορά) 3 Περιστατικά κακοποίησης/παραμέλησης 1.835 Παιδιά με σοβαρούς διαδικτυακούς κινδύνους 150 Ευάλωτες οικογένειες που υποστηρίχθηκαν 9.408 Μαθητές σε εκπαιδευτικά προγράμματα 38.000+

Η έκκληση των ειδικών και των οικογενειών είναι σαφής: χρειάζονται περισσότερα προγράμματα πρόληψης, ευαισθητοποίησης γονέων και εκπαιδευτικών, καθώς και πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας για παιδιά και εφήβους. Η κοινωνία καλείται να αναγνωρίσει τα σημάδια και να ενεργήσει πριν είναι πολύ αργά.