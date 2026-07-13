Αθήνα 2026: πτώση στη διεθνή κατάταξη ποιότητας ζωής — οι προκλήσεις που αποτυπώθηκαν

Η Αθήνα υποχώρησε στην παγκόσμια κατάταξη ποιότητας ζωής του Economist Intelligence Unit για το 2026, χάνοντας τρεις θέσεις. Η αξιολόγηση δείχνει προβλήματα στην καθημερινότητα — κυκλοφοριακή συμφόρηση, πιέσεις υποδομών και ελλείψεις υπηρεσιών — ενώ διατηρούνται πλεονεκτήματα στον πολιτισμό και το φυσικό περιβάλλον.

Κάθε πρωί, πολλοί Αθηναίοι αναζητούν επιπλέον χρόνο στην καθημερινή διαδρομή προς τη δουλειά. Αυτό το καθημερινό παράδειγμα αποτυπώνεται και στις διεθνείς αξιολογήσεις: η Αθήνα το 2026 υποχώρησε στην κατάταξη ποιότητας ζωής του Economist Intelligence Unit (EIU), χάνοντας τρεις θέσεις σε σχέση με πέρυσι και καταλαμβάνοντας την 88η θέση παγκοσμίως.

Τι δείχνει η αξιολόγηση

Ο ετήσιος δείκτης του EIU αξιολογεί πόλεις βάσει παραγόντων όπως σταθερότητα, υγεία, εκπαίδευση, υποδομές και πολιτισμός. Η Κοπεγχάγη διατήρησε την πρώτη θέση με συνολική βαθμολογία 98/100, συγκεντρώνοντας υψηλές επιδόσεις σε σταθερότητα, εκπαίδευση και υποδομές. Αντίθετα, η πτώση της Αθήνας συνδέεται κυρίως με προβλήματα που επηρεάζουν την καθημερινότητα των κατοίκων.

Κυκλοφορία : Η συμφόρηση επιβαρύνει τις μετακινήσεις και την ποιότητα ζωής.

: Η συμφόρηση επιβαρύνει τις μετακινήσεις και την ποιότητα ζωής. Δημόσιες υποδομές : Παρουσιάζονται πιέσεις σε υπηρεσίες που χρησιμοποιούν οι πολίτες καθημερινά.

: Παρουσιάζονται πιέσεις σε υπηρεσίες που χρησιμοποιούν οι πολίτες καθημερινά. Βασικές υπηρεσίες: Εντοπίζονται ελλείψεις που επηρεάζουν την αξιολόγηση σε κρίσιμους τομείς.

Παρά τα παραπάνω, η Αθήνα εξακολουθεί να συγκεντρώνει θετικά σχόλια στον τομέα του πολιτισμού και του φυσικού περιβάλλοντος, αξιοποιώντας τα μνημεία, την ιστορία και τον ευνοϊκό καιρό — στοιχεία που την καθιστούν ελκυστική σε πολλούς κατοίκους και επισκέπτες.

Σύγκριση: κορυφαίες πόλεις 2026

Θέση Πόλη Χώρα 1 Κοπεγχάγη Δανία 2 Βιέννη Αυστρία 3 Μελβούρνη Αυστραλία 4 Σίδνεϊ Αυστραλία 5 Ζυρίχη Ελβετία

Η παρουσία πόλεων της Ευρώπης και της περιοχής Ασίας-Ειρηνικού στην πρώτη δεκάδα αναδεικνύει το προβάδισμα που προσφέρουν η ασφάλεια, οι ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες και οι σύγχρονες υποδομές.

Η υποχώρηση της Αθήνας εγείρει ερωτήματα για τις προτεραιότητες στην αστική πολιτική: βελτίωση των συγκοινωνιών, αναβάθμιση υποδομών και ενίσχυση παροχής υπηρεσιών είναι ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινή ζωή των κατοίκων και τη μακροπρόθεσμη ελκυστικότητα της πόλης.

Η πρόκληση για τη δημόσια διοίκηση και τους πολίτες είναι να μετατρέψουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα —πολιτισμός, ιστορία, κλίμα— σε απτά οφέλη για την ποιότητα ζωής, αντιμετωπίζοντας συγχρόνως τα καθημερινά προβλήματα που καταγράφει ο διεθνής δείκτης.