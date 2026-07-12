Συνελήφθη ανήλικος διακινητής στο κέντρο της Αθήνας — μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών στο σπίτι

Από έρευνες προέκυψε ότι ο ανήλικος διακινούσε κοκαΐνη σε περιοχές της Αττικής· στην κατοικία του κατασχέθηκαν δεκάδες γραμμάρια κοκαΐνης και κάνναβης, όπλο, χρήματα και μοτοσυκλέτα.

Μια εικόνα που πολλοί πολίτες συναντούν στο κέντρο της πόλης —ένας νεαρός με νευρικές κινήσεις, μια μικρή νάιλον σακούλα στην τσέπη— αποδείχθηκε ότι κρύβει πίσω της μια περισσότερο σύνθετη υπόθεση. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνέλαβαν έναν ανήλικο στην περιοχή του κέντρου της Αθήνας, κατηγορούμενο για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών σε περιοχές της Αττικής.

Πώς φτάσαμε στη σύλληψη

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, η επιχείρηση βασίστηκε σε αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, διασταυρώσεις και δημιουργία προφίλ (profiling). Ο νεαρός βρέθηκε να κατέχει μία νάιλον συσκευασία με μικρή ποσότητα κοκαΐνης, στοιχείο που οδήγησε σε έρευνα στην οικία του και στην αποκάλυψη του ευρύτερου «πακέτου» των ευρημάτων.

Τα ευρήματα και οι συνέπειες

Κατά την έρευνα κατασχέθηκαν αντικείμενα και ποσότητες που, σύμφωνα με την αστυνομία, μαρτυρούν δίκτυο διακίνησης και προετοιμασία για περαιτέρω πωλήσεις. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι ο ανήλικος δεν είχε εκδώσει το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας που όφειλε.

Εύρημα Ποσότητα / Στοιχείο Κοκαΐνη 75 γραμμάρια Κάνναβη 882 γραμμάρια Αεροβόλο πιστόλι Κατασχέθηκε Μοτοσυκλέτα Κατασχέθηκε Μετρητά 2.174 ευρώ Ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας Κατασχέθηκε Κινητό τηλέφωνο Κατασχέθηκε

Στη συνέχεια της ημέρας, και κατά τις βραδινές ώρες, συνελήφθη και ο πατέρας του ανηλίκου, ο οποίος κατηγορείται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή για τα περαιτέρω.

Κοινωνικές και νομικές προεκτάσεις

Η υπόθεση εγείρει σημαντικά ερωτήματα: πώς ένας ανήλικος εμπλέκεται σε διακίνηση με τέτοια ποσά; ποιες είναι οι οικογενειακές και κοινωνικές συνθήκες που οδήγησαν στην παραβατικότητα; και ποια μέτρα λαμβάνονται προκειμένου να προστατευτεί και να αποτραπεί η περαιτέρω συνέχιση τέτοιων δραστηριοτήτων;

Επιπτώσεις στην κοινότητα: αύξηση της αισθητής ανασφάλειας σε περιοχές του κέντρου.

Ευθύνες οικογένειας και κράτους: ανάγκη για αποτελεσματική εποπτεία και προληπτικά μέτρα.

Δικαστική διαδικασία: παραπομπή στην εισαγγελική Αρχή και πιθανές ποινικές συνέπειες, συμπεριλαμβανομένων κατηγοριών για διακίνηση και παραμέληση.

Η εμπλοκή ανηλίκων στη διακίνηση ναρκωτικών δεν είναι μόνο ποινικό θέμα αλλά ζήτημα δημόσιας υγείας και κοινωνικής πολιτικής. Πρέπει να συνυπολογιστούν οι παράγοντες πρόληψης, αποκατάστασης και προστασίας των νέων, ώστε να μην επαναληφθούν ανάλογα περιστατικά.

Η έρευνα συνεχίζεται για να διασαφηνιστεί το εύρος της δραστηριότητας και τυχόν συνδέσεις με ευρύτερα κυκλώματα διακίνησης στην Αττική.