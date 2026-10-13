Θεσσαλονίκη: Ηλικιωμένη που είχε εξαφανιστεί εντοπίστηκε μετά από φωτιά στο Πανόραμα

Μία 78χρονη που είχε δηλωθεί ως εξαφανισμένη εντοπίστηκε σε καθοριστική επιχείρηση πυροσβεστών σε φωτιά χαμηλής βλάστησης στο Πανόραμα και διακομίστηκε στο «Ιπποκράτειο» διασωληνωμένη με εγκαύματα.

Εντοπισμός στην περιοχή του Πανοράματος

Στο Πανόραμα της Θεσσαλονίκης ξέσπασε φωτιά σε χαμηλή βλάστηση το μεσημέρι της Δευτέρας, με το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής να λαμβάνει ενημέρωση περίπου στις 15:00. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι πυροσβέστες βρήκαν μια γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της, η οποία στη συνέχεια αναζωογονήθηκε επιτόπου και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, πρόκειται για μια 78χρονη η οποία είχε δηλωθεί εξαφανισμένη από την περιοχή της Θέρμης από το Σάββατο 10 Οκτωβρίου και για την οποία είχε ενεργοποιηθεί silver alert. Η γυναίκα διακομίστηκε τελικά στο νοσοκομείο «Ιπποκράτειο» και νοσηλεύεται διασωληνωμένη με εκτεταμένα εγκαύματα.

Εμπλεκόμενες δυνάμεις και επιχείρηση

Στην κατάσβεση επιχείρησαν συνολικά 20 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ και 6 πυροσβεστικά οχήματα. Επιπλέον, στον επιχειρησιακό σχεδιασμό ενεπλάκη και ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη, ο οποίος παρείχε βοήθεια με υδροφόρες για τη στήριξη των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Χρονική στιγμή ειδοποίησης: περίπου 15:00

Πυροσβεστικές δυνάμεις: 20 πυροσβέστες, 6 οχήματα, ομάδα 2ης ΕΜΟΔΕ

πυροσβέστες, οχήματα, ομάδα 2ης ΕΜΟΔΕ Νοσηλεία: διακομιδή στο «Ιπποκράτειο», διασωλήνωση, εκτεταμένα εγκαύματα

«Την ψάχναμε και σήμερα τη βρήκαμε και μεταφέρθηκε στο ‘Ιπποκράτειο’ νοσοκομείο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής του ΟΦΚΑΘ, Χρήστος Ράμμος, επιβεβαιώνοντας την εύρεση της ηλικιωμένης.

Στο σημείο, εκτός από τις δυνάμεις πυρόσβεσης και τον δήμο, κινητοποιήθηκε και το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης για τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Τοπικές επιπτώσεις και επόμενα βήματα

Το επεισόδιο φέρνει στην επιφάνεια δύο σημαντικά ζητήματα για την τοπική κοινωνία: πρώτον, την ανάγκη για έγκαιρη και συντονισμένη ανταπόκριση στις εξαφανίσεις ευπαθών πολιτών —και ειδικά όσων πάσχουν από άνοια— και δεύτερον, την ευαλωτότητα περιοχών με χαμηλή βλάστηση κοντά σε οικιστικές ζώνες. Η εμπλοκή του Ανακριτικού Κλιμακίου δείχνει ότι θα ακολουθήσει διερεύνηση για τον τρόπο εκδήλωσης της φωτιάς.

Καθώς συνεχίζονται οι έρευνες και η νοσηλεία της γυναίκας, οι αρμόδιοι φορείς της Θεσσαλονίκης αναμένεται να ενημερώσουν για τυχόν νεώτερα σχετικά με την κατάσταση της υγείας της και τα αποτελέσματα των ερευνών για τα αίτια της πυρκαγιάς.