Αθήνα: Τιμητική πλακέτα στον πατέρα Άγγελο Νησιώτη για πενηντάχρονη κοινωνική και εκκλησιαστική δράση

Σε συγκινητική τελετή στον ναό της Ζωοδόχου Πηγής στην οδό Ακαδημίας, παρουσία του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου και του Δημάρχου Χάρη Δούκα, αποκαλύφθηκε τιμητική πλακέτα προς μνήμην του πατέρα Άγγελου Νησιώτη, που επί δεκαετίες στήριξε πιστούς και κοινότητες με εκκλησιαστικό, εκπαιδευτικό και φιλανθρωπικό έργο.

Μια εικόνα από τον καθημερινό κόσμου της πόλης — ένας ηλικιωμένος που συναντά παρηγοριά στην εκκλησία, νέοι που βρίσκουν χώρους συνάντησης, οικογένειες στηρίζονται από δομές αλληλεγγύης — περιγράφει το έργο που τιμήθηκε στην Αθήνα με την αποκάλυψη τιμητικής πλακέτας για τον πατέρα Άγγελο Νησιώτη. Η τελετή πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής στην οδό Ακαδημίας και στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυμος και ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

Κατά την εκδήλωση επισημάνθηκε ότι ο πατέρας Άγγελος υπηρέτησε για περισσότερα από πενήντα χρόνια «τον λαό και την Εκκλησία», αναπτύσσοντας ένα πολυσχιδές έργο που άγγιξε διαφορετικές ηλικίες και κοινωνικές ομάδες. Από τον ίδιο ναό διοργανώθηκαν πρωτοβουλίες που, όπως αναφέρθηκε, δημιούργησαν εκατοντάδες σημεία συνάντησης και δομές κατήχησης, ενώ παράλληλα λειτούργησε σημαντική φιλανθρωπική δραστηριότητα προς υποστήριξη ευάλωτων συμπολιτών.

Το αποτύπωμα του έργου

Στα στοιχεία που παρουσιάστηκαν περιλαμβάνονται:

Δημιουργία περίπου 200 χώρων συνάντησης.

χώρων συνάντησης. Οργάνωση περίπου 400 κατηχητικών σχολείων.

κατηχητικών σχολείων. Στήριξη νέων και συμβολή στην ίδρυση ορθόδοξων ενώσεων.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων επισήμανε ότι η παρακαταθήκη του πατέρα Άγγελου είναι «παρούσα» στην καθημερινότητα της πόλης, καθώς καλλιέργησε αξίες όπως η συμμετοχή και η αλληλεγγύη, οι οποίες, σύμφωνα με τον ίδιο, αποτελούν θεμέλια για την κοινωνική συνοχή. Η παρουσία του Αρχιεπισκόπου ανέδειξε την πρόσοψη της προσφοράς προς την Εκκλησία και την κοινωνία, δίνοντας δημόσιο βάρος στην αναγνώριση αυτή.

«Η Αθήνα έχει ανάγκη από ανθρώπους που δεν μετριούνται από τα αξιώματα που κατείχαν, αλλά από το αποτύπωμα που άφησαν στις ζωές των άλλων»

Συνέπειες και προοπτική

Η τοποθέτηση της πλακέτας λειτουργεί ως δημόσια υπενθύμιση ενός μοντέλου δράσης που συνδυάζει θρησκευτική παρουσία και κοινωνική ευθύνη. Σε μια περίοδο όπου οι τοπικές κοινότητες δοκιμάζονται από κοινωνικές και οικονομικές αναταράξεις, η ανάδειξη τέτοιων προσφορών μπορεί να ενθαρρύνει παρόμοιες πρωτοβουλίες πολιτών και φορέων. Ταυτόχρονα, ενεργοποιεί έναν διάλογο γύρω από το ρόλο των εκκλησιαστικών δομών στην καθημερινή στήριξη ευάλωτων ομάδων.

Η τελετή ήταν απλή αλλά φορτισμένη με νόημα για όσους ανέφεραν προσωπικές μνήμες και ευγνωμοσύνη για τη συμβολή του πατέρα Άγγελου. Η τιμητική πλακέτα θα μείνει ως μόνιμη υπενθύμιση του έργου που στήριξε χιλιάδες ανθρώπους μέσα από την ενοριακή ζωή, την εκπαίδευση και την φιλανθρωπία.