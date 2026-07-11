Δύο συλλήψεις για φωτιά στις Οινούσσες Σερρών — τι δείχνουν τα πρόσφατα στοιχεία του Π.Σ.

Δύο ημεδαποί συνελήφθησαν για τη φωτιά που ξέσπασε στις Οινούσσες Σερρών, καθώς προέκυψε ότι η αιτία ήταν αμέλεια με όχημα σε αγροτική έκταση. Τα στοιχεία του Πυροσβεστικού Σώματος για το 2026 καταγράφουν εκατοντάδες πρόστιμα και δεκάδες συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Μια συνήθης καλοκαιρινή εικόνα —ένα όχημα που αφήνει την άσφαλτο για χωμάτινο κομμάτι — μετατράπηκε σε εστία ανάφλεξης στις Οινούσσες Σερρών. Από την προανακριτική έρευνα διαπιστώθηκε ότι η φωτιά ξεκίνησε όταν το αυτοκίνητο προσέκρουσε στο έδαφος σε ανώμαλο σημείο, προκάλεσε σπινθήρες και έθεσε σε φωτιά τη ξηρή βλάστηση. Οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν σε δύο συλλήψεις, ενός 34χρονου και ενός 17χρονου, που κατηγορούνται για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια.

Πώς εξελίχθηκε η επέμβαση

Η πυρκαγιά επεκτάθηκε σε παρακείμενες αγροτικές εκτάσεις και τελικά οριοθετήθηκε μετά από εντατική επιχείρηση του Πυροσβεστικού Σώματος. Η ταχεία επέμβαση των υπηρεσιών απέτρεψε, σύμφωνα με τις αναφορές, ευρύτερη διασπορά και μεγαλύτερες ζημιές σε περιουσίες και το περιβάλλον.

«Η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια», επισημαίνει το Πυροσβεστικό Σώμα.

Η υπόθεση στις Οινούσσες καταδεικνύει δύο σημαντικές πτυχές: την ευπάθεια των ξηρών εκτάσεων σε ανάφλεξη από καθημερινές ενέργειες και την άμεση ενεργοποίηση των διαδικασιών αυτόφωρης κράτησης όταν προκύπτουν ενδείξεις υπαιτιότητας.

Στοιχεία και επιβολές για το 2026

Τα πρόσφατα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το Πυροσβεστικό Σώμα έως την 10η Ιουλίου 2026 δείχνουν αυξημένη αστυνόμευση και διοικητικές κυρώσεις:

551 διοικητικά πρόστιμα επιβλήθηκαν συνολικά.

διοικητικά πρόστιμα επιβλήθηκαν συνολικά. Συνολικό ύψος προστίμων: 715.085,08 ευρώ .

. 176 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Από τις 176 συλλήψεις, οι 162 (ποσοστό 92,05%) αφορούσαν εμπρησμούς που, σύμφωνα με την εξέταση των περιστατικών, προκλήθηκαν από αμέλεια, ενώ οι 14 (7,95%) σχετίζονταν με πρόθεση.

Κατηγορία Αριθμός Διοικητικά πρόστιμα 551 Συνολικό ποσό προστίμων 715.085,08 € Συλλήψεις (αυτόφωρο) 176 (162 από αμέλεια, 14 εκ προθέσεως)

Συνέπειες και προειδοποιήσεις

Η υπόθεση των Οινούσσων θυμίζει ότι ακόμα και ασήμαντες πρακτικές —όπως η εκτός δρόμου χρήση οχήματος σε ξηρές εκτάσεις— μπορούν να προκαλέσουν μεγάλη φωτιά. Το Πυροσβεστικό Σώμα συνεχίζει τους εντατικούς ελέγχους και την ανακριτική διαδικασία, ώστε να αποδοθούν ευθύνες όπου διαπιστώνονται παραβάσεις. Στο πλαίσιο αυτό, υπενθυμίζει την ανάγκη τήρησης κανόνων πυρασφάλειας και την αποφυγή εργασιών ή συμπεριφορών που ενδέχεται να δημιουργήσουν σπινθήρες.

Για τον πολίτη, η υπόθεση είναι διδακτική: η αμέλεια μπορεί να μετατραπεί γρήγορα σε αδίκημα με σοβαρές νομικές και οικονομικές συνέπειες, ενώ για τις αρχές αποτελεί ακόμη μία υπενθύμιση ότι η πρόληψη και η άμεση επέμβαση παραμένουν κρίσιμα όπλα στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και του φυσικού περιβάλλοντος.