Δύο συλλήψεις για την πολύνεκρη υπόθεση Marfin — επανεξέταση μετά από ανώνυμο email

Δύο 42χρονοι οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της Ευελπίδων κατηγορούμενοι για ανθρωποκτονία κατά συρροή στην επίθεση στο υποκατάστημα της Marfin. Η ανακίνηση της υπόθεσης έγινε μετά από ανώνυμο ηλεκτρονικό μήνυμα που οδήγησε σε νέα έρευνα της ΕΛ.ΑΣ.

Μια εικόνα που δύσκολα ξεχνιέται — δύο άνδρες, φορούν αλεξίσφαιρα γιλέκα, χειροπέδες, και μεταφέρονται υπό δρακόντεια μέτρα στα δικαστήρια της Αθήνας. Πρόκειται για τους δύο 42χρονους που συνελήφθησαν και έχουν τεθεί υπό κατηγορία για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή σχετικά με τη φονική επίθεση στο υποκατάστημα της Marfin.

Η διαδικασία και οι επόμενες κινήσεις

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Ευελπίδων και παραπέμφθηκαν στην 3η τακτική ανακρίτρια. Ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία, ώστε να απολογηθούν το ερχόμενο πρωί της Τρίτης, με σκοπό να μελετήσουν το υλικό της δικογραφίας στο ενδιάμεσο διάστημα.

Το στοιχείο που άνοιξε ξανά την υπόθεση

Η ανατροπή στην έρευνα αποδίδεται σε ένα ανώνυμο ηλεκτρονικό μήνυμα που στάλθηκε στην αρμόδια υπηρεσία της ΕΛ.ΑΣ. — το λεγόμενο ελληνικό «FBI». Στο μήνυμα κατονομάζονταν οι δύο συλληφθέντες και επιπλέον πρόσωπα που φέρονται ως μέλη της ίδιας ομάδας. Οι αρχές εκτίμησαν την πληροφορία ως πολύ σοβαρή και ανασήκωσαν την υπόθεση από το αρχείο, συσχετίζοντας τις κινήσεις των κατονομαζόμενων με υπάρχουσες πληροφορίες.

«Φάρσα η οποία θα καταρριφθεί»

Η συνήγορος των δύο κατηγορουμένων απάντησε με σφοδρό τρόπο, μιλώντας πριν παραλάβει επίσημα τη δικογραφία. Υποστήριξε ότι από διαρροές στα μέσα ενημέρωσης προκύπτει πως η επεξεργασία των στοιχείων δεν ανταποκρίνεται στα όσα απαιτεί μια σοβαρή δικογραφία και άφησε αιχμές για πολιτικές σκοπιμότητες και προεκλογική εκμετάλλευση των ευρημάτων.

Οι κατηγορίες: ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή.

Η αφορμή της επανεξέτασης: ανώνυμο email προς υπηρεσία της ΕΛ.ΑΣ.

Η επόμενη εμφάνιση των συλληφθέντων ενώπιον της ανακρίτριας: το πρωί της ερχόμενης Τρίτης.

Συμφραζόμενα και επιπτώσεις

Η υπόθεση Marfin παραμένει από τις πλέον φορτισμένες στην κοινή μνήμη, με ισχυρό συμβολισμό για το δημόσιο αίσθημα δικαίου. Η επανεμφάνισή της στα δικαστικά πρωτοσέλιδα προκαλεί νέους προβληματισμούς για την αξιοπιστία των στοιχείων, την ποιότητα της διαλεύκανσης εγκληματικών ενεργειών στο παρελθόν και τη σημασία της αντικειμενικής διερεύνησης σε υποθέσεις με βαριές συνέπειες.

Στοιχείο Δεδομένα από τη δικογραφία Ηλικία συλληφθέντων 42 ετών Κατηγορία Ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή Αρχική αφορμή επανεξέτασης Ανώνυμο email στην αρμόδια υπηρεσία της ΕΛ.ΑΣ.

Η υπόθεση θα παρακολουθείται στενά από τις αρχές και την κοινωνία καθώς προχωρά η δικαστική διερεύνηση. Οι ισχυρισμοί της υπεράσπισης για «φάρσα» και πολιτικές σκοπιμότητες θα τεθούν υπό το μικροσκόπιο μόλις οι δικηγόροι λάβουν και μελετήσουν το πλήρες περιεχόμενο της δικογραφίας.