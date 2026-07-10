Συνελήφθη 54χρονη στην Επανομή — Δικογραφία και στη μητέρα για τα δύο παιδιά που ζούσαν σε άθλιες συνθήκες

Δύο ανήλικα, ηλικίας 4 και 6 ετών, βρέθηκαν να διαβιούν σε ακατάλληλο και υγειονομικά επικίνδυνο περιβάλλον στην Επανομή του Δήμου Θερμαϊκού. Η 54χρονη που τα κρατούσε συνελήφθη, ενώ σε βάρος της 33χρονης μητέρας σχηματίζεται δικογραφία για να διερευνηθούν οι ευθύνες της.

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη μιας 54χρόνης γυναίκας στην Επανομή του Δήμου Θερμαϊκού, μετά από καταγγελίες πολιτών που οδήγησαν σε έρευνα στο σπίτι της. Στο πλαίσιο της επιτόπου παρέμβασης, παρουσία κοινωνικής λειτουργού, εντοπίστηκαν δύο ανήλικα παιδιά, ηλικίας 4 και 6 ετών, να διαβιούν υπό συνθήκες που περιγράφηκαν ως άθλιες και επικίνδυνες για την υγιεινή τους — ακόμη και δίπλα σε ακαθαρσίες ζώων.

Τι έγινε και ποιες οι ενέργειες των Αρχών

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι καταγγελίες προς την ΕΛ.ΑΣ. υπήρξαν επώνυμες, γεγονός που οδήγησε την αστυνομία να ενεργήσει νόμιμα και με συνοδεία κοινωνικής λειτουργού. Κατά την έρευνα το μεσημέρι της Τετάρτης 8/7, τα παιδιά βρέθηκαν στον χώρο της 54χρονης, η οποία συνελήφθη από τις Αρχές.

Στοιχείο Πληροφορίας Ηλικία παιδιών 4 και 6 ετών Δεσποινίδα που τα φρόντιζε 54 ετών (συνελήφθη) Μητέρα 33 ετών (σχηματίζεται δικογραφία) Τοποθεσία Επανομή, Δήμος Θερμαϊκού

Δικογραφία και διερεύνηση ευθυνών

Πέρα από τη σύλληψη της 54χρονης, έχει σχηματιστεί δικογραφία και σε βάρος της μητέρας των παιδιών, 33 ετών. Ο σκοπός της δικογραφίας, όπως αναφέρεται, είναι να διαπιστωθούν τυχόν ευθύνες της μητέρας και οι λόγοι για τους οποίους παρέδωσε τα παιδιά στη συλληφθείσα. Δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα πρόσθετες λεπτομέρειες για την πορεία της αστυνομικής έρευνας ή για το εάν τα παιδιά μεταφέρθηκαν σε άλλο χώρο με ευθύνη κοινωνικών υπηρεσιών.

Σημασία για την κοινωνία και για τους γονείς

Πρόκειται για περίπτωση που εγείρει ερωτήματα σχετικά με την επιλογή προσώπων που αναλαμβάνουν τη φροντίδα παιδιών και τη δυνατότητα ελέγχου των συνθηκών διαβίωσης όταν τα παιδιά βρίσκονται εκτός της φύλαξης των γονέων. Η δημόσια παρέμβαση πολιτών κατέδειξε ότι οι αναφορές του κοινού μπορούν να κινητοποιήσουν γρήγορα τις υπηρεσίες προστασίας και την αστυνομία.

Όταν υπάρχουν υπόνοιες για κακομεταχείριση ή παραμέληση , οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με την ΕΛ.ΑΣ. ή τις αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες.

, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με την ΕΛ.ΑΣ. ή τις αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες. Η συμμετοχή κοινωνικού λειτουργού σε τέτοιες έρευνες είναι κρίσιμη για την εκτίμηση των συνθηκών και τη διασφάλιση της κατάλληλης αντιμετώπισης των παιδιών.

σε τέτοιες έρευνες είναι κρίσιμη για την εκτίμηση των συνθηκών και τη διασφάλιση της κατάλληλης αντιμετώπισης των παιδιών. Ο σχηματισμός δικογραφίας κατά της μητέρας δείχνει ότι οι έρευνες δεν σταματούν στη σύλληψη του προσώπου που είχε προσωρινά την επιμέλεια, αλλά επεκτείνονται για να διερευνηθούν οι κύριες ευθύνες.

Η υπόθεση υπενθυμίζει την ανάγκη εγρήγορσης και συνεργασίας μεταξύ πολιτών, κοινωνικών φορέων και Αρχών ώστε να προστατεύονται τα παιδιά. Για γονείς και κηδεμόνες, η επιλογή φροντιστών πρέπει να γίνεται με προσοχή: η εμπιστοσύνη σε τρίτους απαιτεί επαληθεύσιμες αναφορές και, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη ενημέρωση των υπηρεσιών προστασίας ανηλίκων.

Η δικογραφία σε βάρος της μητέρας θα επεξεργαστεί τα στοιχεία που προκύπτουν από τις καταγγελίες και την αστυνομική έρευνα, προκειμένου να αποσαφηνιστεί ποιοι έπραξαν κατά τρόπο που θέτει σε κίνδυνο την ευημερία των παιδιών.

Παρακολουθούμε την εξέλιξη της υπόθεσης και θα ενημερώσουμε για τυχόν επίσημες ανακοινώσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες.