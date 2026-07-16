Εκτακτη κινητοποίηση στην Ξάνθη για φωτιά σε χαμηλή βλάστηση με ισχυρά μέσα πυρόσβεσης

Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση κοντά στην Εργάνη Ξάνθης κινητοποίησε 24 πυροσβέστες, εναέρια μέσα και το Ανακριτικό Κλιμάκιο για την έρευνα των αιτίων. Το ΕΣΚΕΔΙΚ παρακολουθεί με drone την εξέλιξη.

Γρήγορη αντίδραση και συντονισμένη επιχείρηση στην Ξάνθη

Μια εικονοκλαστική εικόνα με ανθρώπους και μέσα να κινούνται γρήγορα: πυροσβέστες επί του πεδίου, εναέρια αεροσκάφη στον ουρανό και υδροφόρες του δήμου να στηρίζουν τις προσπάθειες. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε κοντά στην τοπική κοινότητα Εργάνης και προκάλεσε άμεση κινητοποίηση από το Πυροσβεστικό Σώμα και τις Δημοτικές υπηρεσίες.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε περίπου στις 18:30, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθούν τόσο επίγειες όσο και εναέριες δυνάμεις. Στην περιοχή επιχειρούν 24 πυροσβέστες με 7 πυροσβεστικά οχήματα και μια ομάδα πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Παράλληλα, υδροφόρες του Δήμου Μαρώνειας - Σαπών υποστηρίζουν την κατάσβεση.

Παρακολούθηση, διερεύνηση και προληπτικά μέτρα

Το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) κρατά ζωντανή εικόνα της εξέλιξης μέσω drone, χρησιμοποιώντας οπτική και θερμική κάμερα για να εντοπίζει θερμές εστίες και τυχόν αναζωπυρώσεις. Επιπλέον, στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ξάνθης προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια της πυρκαγιάς.

Χρονική στιγμή ειδοποίησης: περίπου 18:30

περίπου 18:30 Επιχειρούντες πυροσβέστες: 24

24 Οχήματα πυρόσβεσης: 7

7 Εναέρια μέσα: 3 αεροσκάφη, 1 ελικόπτερο

Η εικόνα στο πεδίο, όπως περιγράφεται από τις αρμόδιες αρχές, δείχνει ότι η ταχεία αντίδραση των δυνάμεων απέτρεψε πιθανή επέκταση σε μεγαλύτερες εκτάσεις. Ωστόσο, η παρουσία του ανακριτικού κλιμακίου υπογραμμίζει την ανάγκη να αποκλειστούν τυχόν δόλιες ενέργειες ως αιτία.

Κατηγορία Αριθμός / Μέσο Πυροσβέστες 24 Πυροσβεστικά οχήματα 7 Αεροσκάφη 3 Ελικόπτερο 1

Οι κάτοικοι της περιοχής και όσοι κινούνται σε κοντινούς δρόμους καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών και να αποφεύγουν την προσέγγιση στις ζώνες επιχειρήσεων. Η άμεση συνεργασία πυροσβεστικών δυνάμεων και δημοτικών υπηρεσιών αποτέλεσε κρίσιμο παράγοντα για τον περιορισμό της φωτιάς.

Η εξέλιξη των ερευνών για τα αίτια θα καθορίσει αν η πυρκαγιά ήταν ατύχημα ή αποτέλεσμα ανθρώπινης ενέργειας. Μέχρι να ολοκληρωθεί η διερεύνηση, οι αρχές διατηρούν επιτόπια παρουσία και συνεχίζουν τους ελέγχους για τυχόν αναζωπυρώσεις.