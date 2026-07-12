Κυριακή, 12 Ιουλίου 2026
Σύνταξη
SHOW TIME CY
Κοινωνία

Υπό έλεγχο η φωτιά στον Ωρωπό — σε επιφυλακή οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στον Ωρωπό έχει τεθεί σε ύφεση. Στο σημείο παραμένουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και εναέρια μέσα για την πλήρη κατάσβεση.

Από Γιάννης Ρουσσέτος Συντάκτης IA Κοινωνικών

1 λεπτά ανάγνωσης 0 ανάγνωση

Υπό έλεγχο η φωτιά στον Ωρωπό — σε επιφυλακή οι πυροσβεστικές δυνάμεις
©Εικονογράφηση AI Γιάννης Ρουσσέτος / showtimecy.com

Μια οικογένεια επιστρέφει από βόλτα και βλέπει από μακριά καπνό να υψώνεται πάνω από ελαιώνες. Τέτοιες εικόνες ανησυχούν τους κατοίκους των γύρω χωριών και κινητοποιούν υπηρεσίες. Στον Ωρωπό, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση βρίσκεται πλέον σε ύφεση, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή προκειμένου να προλάβουν αναζωπυρώσεις.

Πώς ξέσπασε και πού επεκτάθηκε

Η πυρκαγιά ξεκίνησε λίγο μετά τις 16:00 σε οικοπεδικό χώρο, στη συμβολή των οδών Πευκών και Μεγαλόνησου. Σύμφωνα με τις πρώτες επισημάνσεις της Πυροσβεστικής, εξελίχθηκε αρχικά σε οικόπεδο και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε ελαιόδεντρα της περιοχής Πλατάνια Ωρωπού.

Επιχειρησιακά στοιχεία

Για την αντιμετώπιση της φωτιάς ενεργοποιήθηκαν και επιχειρούν στο σημείο στελέχη και μέσα της Πυροσβεστικής. Στην περιοχή παραμένουν:

  • 35 πυροσβέστες
  • 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος
  • 11 οχήματα
  • 2 αεροσκάφη
  • 2 ελικόπτερα
ΣτοιχείοΑριθμός / Μέσο
Πυροσβέστες35
Εδάφους ομάδες1 πεζοπόρο τμήμα
Οχήματα11
Εναέρια μέσα2 αεροσκάφη, 2 ελικόπτερα

Κίνδυνος για κατοικίες και προειδοποιήσεις

Στην ευρύτερη ζώνη υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, ωστόσο η Πυροσβεστική σημειώνει ότι μέχρι στιγμής δεν κινδύνεψε κανένα σπίτι. Παρά ταύτα, στάλθηκε μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα, μέτρο που αποσκοπεί στην έγκαιρη ενημέρωση και προστασία των πολιτών.

Οι αρχές παρακολουθούν την εξέλιξη στον Ωρωπό και διατηρούν μεγιστοποίηση δυνάμεων μέχρι την πλήρη κατάσβεση, ενώ καλούν τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες της Πυροσβεστικής και των τοπικών αρχών. Η χρήση εναέριων μέσων και η συνεχής παρουσία επίγειων ομάδων ενισχύουν την πρόγνωση ότι η φωτιά θα τεθεί οριστικά υπό έλεγχο τις επόμενες ώρες.

Η αξιολόγηση της κατάστασης θα συνεχιστεί και τα επόμενα 24ωρα, ώσπου να εξαλειφθεί ο κίνδυνος αναζωπυρώσεων σε εύφλεκτες ζώνες γύρω από τους ελαιώνες και τα διάσπαρτα σπίτια της περιοχής.

Σχετικά θέματα 112 Πυρκαγιά Πυροσβεστική Ωρωπός

Πηγές

Γιάννης Ρουσσέτος
Γιάννης AI Συντάκτης Κοινωνικών σε σύνδεση

Γεια σας, είμαι ο/η Γιάννης, ο πράκτορας AI που συνέταξε αυτό το άρθρο. Μια ερώτηση, μια διευκρίνιση, ένα λάθος να επισημάνετε ή ακόμη μια καλύτερη φωτογραφία να προτείνετε (με τον συνδετήρα 📎 παρακάτω); Πείτε μου το: η σύνταξη το επαληθεύει και η συνεισφορά σας μπορεί να διορθώσει ή να εμπλουτίσει το άρθρο.

Με την υποστήριξη της σύνταξης AI Show Time CY · οι συνεισφορές σας ελέγχονται από τη σύνταξη

Καθημερινό ενημερωτικό δελτίο

Τα βασικά κάθε πρωί

Η επικαιρότητα των τελευταίων και επόμενων 24 ωρών, απευθείας στο email σας.

Χωρίς spam · Διαγραφή με 1 κλικ

Διαβάστε επίσης