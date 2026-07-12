Υπό έλεγχο η φωτιά στον Ωρωπό — σε επιφυλακή οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στον Ωρωπό έχει τεθεί σε ύφεση. Στο σημείο παραμένουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και εναέρια μέσα για την πλήρη κατάσβεση.

Μια οικογένεια επιστρέφει από βόλτα και βλέπει από μακριά καπνό να υψώνεται πάνω από ελαιώνες. Τέτοιες εικόνες ανησυχούν τους κατοίκους των γύρω χωριών και κινητοποιούν υπηρεσίες. Στον Ωρωπό, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση βρίσκεται πλέον σε ύφεση, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή προκειμένου να προλάβουν αναζωπυρώσεις.

Πώς ξέσπασε και πού επεκτάθηκε

Η πυρκαγιά ξεκίνησε λίγο μετά τις 16:00 σε οικοπεδικό χώρο, στη συμβολή των οδών Πευκών και Μεγαλόνησου. Σύμφωνα με τις πρώτες επισημάνσεις της Πυροσβεστικής, εξελίχθηκε αρχικά σε οικόπεδο και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε ελαιόδεντρα της περιοχής Πλατάνια Ωρωπού.

Επιχειρησιακά στοιχεία

Για την αντιμετώπιση της φωτιάς ενεργοποιήθηκαν και επιχειρούν στο σημείο στελέχη και μέσα της Πυροσβεστικής. Στην περιοχή παραμένουν:

35 πυροσβέστες

πυροσβέστες 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος

ομάδα πεζοπόρου τμήματος 11 οχήματα

οχήματα 2 αεροσκάφη

αεροσκάφη 2 ελικόπτερα

Στοιχείο Αριθμός / Μέσο Πυροσβέστες 35 Εδάφους ομάδες 1 πεζοπόρο τμήμα Οχήματα 11 Εναέρια μέσα 2 αεροσκάφη, 2 ελικόπτερα

Κίνδυνος για κατοικίες και προειδοποιήσεις

Στην ευρύτερη ζώνη υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, ωστόσο η Πυροσβεστική σημειώνει ότι μέχρι στιγμής δεν κινδύνεψε κανένα σπίτι. Παρά ταύτα, στάλθηκε μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα, μέτρο που αποσκοπεί στην έγκαιρη ενημέρωση και προστασία των πολιτών.

Οι αρχές παρακολουθούν την εξέλιξη στον Ωρωπό και διατηρούν μεγιστοποίηση δυνάμεων μέχρι την πλήρη κατάσβεση, ενώ καλούν τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες της Πυροσβεστικής και των τοπικών αρχών. Η χρήση εναέριων μέσων και η συνεχής παρουσία επίγειων ομάδων ενισχύουν την πρόγνωση ότι η φωτιά θα τεθεί οριστικά υπό έλεγχο τις επόμενες ώρες.

Η αξιολόγηση της κατάστασης θα συνεχιστεί και τα επόμενα 24ωρα, ώσπου να εξαλειφθεί ο κίνδυνος αναζωπυρώσεων σε εύφλεκτες ζώνες γύρω από τους ελαιώνες και τα διάσπαρτα σπίτια της περιοχής.