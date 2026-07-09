Ελλάδα και Σαουδική Αραβία επιταχύνουν 23 κοινές δράσεις για επενδύσεις και υποδομές

Η δεύτερη υπουργική συνάντηση της Σαουδο‑Ελληνικής Επιτροπής επιβεβαίωσε τη δέσμευση για άμεση υλοποίηση 23 κοινών πρωτοβουλιών στους τομείς του εμπορίου, των επενδύσεων, των υποδομών και της ναυπηγικής.

Στρατηγική συνεργασία με πρακτικό σχέδιο

Η Ελλάδα και η Σαουδική Αραβία συμφώνησαν να επιταχύνουν την υλοποίηση 23 κοινών δράσεων που καλύπτουν κρίσιμους τομείς της οικονομίας, όπως το εμπόριο, οι επενδύσεις, οι υποδομές και η ναυπηγική. Η εξέλιξη αυτή ανακοινώθηκε μετά από τη δεύτερη διαβουλευτική τηλεδιάσκεψη των δύο υπουργών, ως συμπροέδρων της Επιτροπής Επενδύσεων και Εμπορίου στο πλαίσιο του Συμβουλίου Σαουδο‑Ελληνικής Στρατηγικής Συνεργασίας.

"Η Ελλάδα αποτελεί αξιόπιστο εταίρο και πύλη εισόδου προς την ευρωπαϊκή αγορά"

Η δήλωση αυτή αντικατοπτρίζει την επίσημη θέση του ελληνικού υπουργείου Ανάπτυξης για τον ρόλο της χώρας ως κόμβου για κεφάλαια και επιχειρηματικές δραστηριότητες που στοχεύουν στην ευρωπαϊκή αγορά. Στο πλαίσιο αυτό, η Αθήνα προβάλλει πολιτική και οικονομική σταθερότητα, καθώς και αναπτυξιακή δυναμική σε τομείς στρατηγικής σημασίας.

Τι αλλάζει για επιχειρήσεις και πολίτες

Η ενεργοποίηση των 23 δράσεων αναμένεται να έχει πολλαπλά αποτελέσματα στην εγχώρια οικονομία:

Αύξηση επενδύσεων: εισροές κεφαλαίων σε υποδομές και επιχειρήσεις, που μπορούν να ενισχύσουν τη ρευστότητα και την απασχόληση.

εισροές κεφαλαίων σε υποδομές και επιχειρήσεις, που μπορούν να ενισχύσουν τη ρευστότητα και την απασχόληση. Ενίσχυση του εμπορίου: διεύρυνση εξαγωγικών δυνατοτήτων και πρόσβαση σε νέες αγορές.

διεύρυνση εξαγωγικών δυνατοτήτων και πρόσβαση σε νέες αγορές. Υποστήριξη της ναυπηγικής: έργα και συνεργασίες που μπορούν να δημιουργήσουν ζήτηση για τοπικές μονάδες και εξειδικευμένο προσωπικό.

Για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις οι ευκαιρίες εστιάζουν στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, διασυνδέσεων με ξένους εταίρους και στην αξιοποίηση συνεργασιών σε τομείς υπηρεσιών και logistics. Για τους κατοίκους, οι πιο άμεσες επιπτώσεις μπορεί να φανούν μέσω νέων θέσεων εργασίας σε κατασκευές και υπηρεσίες, καθώς και από βελτιώσεις σε τοπικές υποδομές.

Το εύρος των δράσεων και οι τομείς προτεραιότητας

Οι δύο πλευρές επανεξέτασαν την πρόοδο των πρωτοβουλιών και επιβεβαίωσαν την κοινή βούληση για άμεση υλοποίηση. Τα βασικά πεδία που αναφέρονται στην ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης είναι τα εξής:

Τομέας Στόχος / Παρατήρηση Εμπόριο Διεύρυνση διμερούς εμπορικού ισοζυγίου και διευκόλυνση εξαγωγών. Επενδύσεις Προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων και στρατηγικών κεφαλαίων. Υποδομές Συνεργασίες σε έργα μεταφορών και ενεργειακά δίκτυα. Ναυπηγική βιομηχανία Συνεργασίες για κατασκευές και αναβαθμίσεις ναυπηγείων. Άλλοι τομείς Πολυθεματικές πρωτοβουλίες αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Κίνδυνοι και προϋποθέσεις επιτυχίας

Η μετατροπή των συμφωνημένων δράσεων σε απτά αποτελέσματα εξαρτάται από τη σταθερή υλοποίηση εκ μέρους των φορέων και την αντιμετώπιση πιθανών εμποδίων. Μεταξύ των προκλήσεων περιλαμβάνονται χρονοβόρες διαδικασίες αδειοδότησης, συμφωνίες χρηματοδότησης και η ανάγκη για τεχνική υποδομή και εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό.

Συνολικά, η επιτάχυνση των 23 δράσεων σηματοδοτεί μια φάση πρακτικής σύσφιξης των οικονομικών σχέσεων με μια σημαντική πηγή κεφαλαίου και αγοράς. Αν υλοποιηθούν με συνέπεια, μπορούν να ενισχύσουν την επενδυτική δυναμική και να δημιουργήσουν πολλαπλασιαστικά οφέλη για επιχειρήσεις και νοικοκυριά.