Φινάλε σεζόν για «Στην Αγκαλιά του Φάνη» με Ελισάβετ Μουτάφη και Γιώργο Καραμίχο

Το late night show του ΣΚΑΪ ολοκληρώνει τη σεζόν την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 23:45, με δύο σημαντικές παρουσίες και αποκαλύψεις για την πορεία και τις προτιμήσεις των καλεσμένων.

Η τηλεοπτική σεζόν του «Στην Αγκαλιά του Φάνη» ολοκληρώνεται με ένα ειδικό επεισόδιο την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 23:45 στον ΣΚΑΪ, όπου ο παρουσιαστής Φάνης Λαμπρόπουλος υποδέχεται δύο καταξιωμένους ηθοποιούς: την Ελισάβετ Μουτάφη και τον Γιώργο Καραμίχο. Το σόου, που έχει φιλοξενήσει συνολικά 118 καλεσμένους φέτος, κλείνει τη σεζόν με στιγμές που συνδυάζουν χιούμορ, προσωπικές αφηγήσεις και ελαφριά διάθεση.

Τι θα δούμε στο τελευταίο επεισόδιο

Στη συνέντευξη της Ελισάβετ Μουτάφη αναδεικνύεται η ιδιαίτερη σχέση της με την τηλεόραση και οι απορίες της για τη διαφορετική στάση ορισμένων συναδέλφων απέναντί της. Αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι την έχει σκηνοθετήσει ο Γιώργος Λάνθιμος στα πρώτα βήματα της καριέρας της. Οι θεατές θα ακούσουν τη γνώμη της για τα ριμέικ παλαιότερων σειρών και αν θα ήθελε τηλεοπτική συνεργασία με τον σύζυγό της.

Ο Γιώργος Καραμίχος προσφέρει μια εικόνα από την εμπειρία του σε διεθνείς παραγωγές, αναφέρεται στην πρώτη του οντισιόν που έγινε κατά λάθος και μιλάει για την εμπειρία του ως παρουσιαστής τηλεοπτικού παιχνιδιού. Επίσης, θα αναφερθεί στην αγάπη του για τα ζώα και θα συμμετάσχει σε ένα εξελισσόμενο «life coaching» παιχνίδι με τον Φάνη, που παίρνει απρόσμενη τροπή. Ο παρουσιαστής έχει προετοιμάσει για εκείνον ένα ξεχωριστό δώρο — μένει να δούμε αν το χρησιμοποιήσει.

Ημερομηνία προβολής: Παρασκευή 10/7

Παρασκευή 10/7 Ώρα: 23:45

23:45 Κανάλι: ΣΚΑΪ

ΣΚΑΪ Καλεσμένοι: Ελισάβετ Μουτάφη, Γιώργος Καραμίχος

«Στην αγκαλιά του Φάνη»: Μια εκπομπή που δεν παίρνει τον εαυτό της στα σοβαρά – και γι’ αυτό ακριβώς αξίζει να την δείτε!

Γιατί αξίζει να τη δείτε

Το late night format του Φάνη συνδυάζει χαλαρή κουβέντα με στοιχεία ψυχαγωγίας και μικρές εκπλήξεις. Η φετινή συγκομιδή των 118 καλεσμένων αποτυπώνει την ποικιλία θεμάτων και προσωπικών ιστοριών που πέρασαν από το στούντιο. Αυτό το επεισόδιο επιδιώκει να κλείσει τη σεζόν με στιγμές που θα προκαλέσουν γέλιο και θα αποκαλύψουν πτυχές της επαγγελματικής και προσωπικής ζωής των καλεσμένων.

Καλεσμένος Κύρια θέματα Ελισάβετ Μουτάφη Σχέση με την τηλεόραση, συνεργασίες, εμπειρία με Γ. Λάνθιμο, άποψη για ριμέικ Γιώργος Καραμίχος Διεθνείς παραγωγές, πρώτη οντισιόν, παρουσίαση τηλεοπτικού παιχνιδιού, αγάπη για τα ζώα

Το trailer του επεισοδίου είναι ήδη διαθέσιμο μέσω της παραγωγής και θα δώσει μια πρώτη γεύση της διάθεσης και των στιγμών που περιμένουν το κοινό. Για όσους αναζητούν ελαφριά αλλά περιεκτική ψυχαγωγία στο τέλος της εβδομάδας, το τελευταίο επεισόδιο της σεζόν αποτελεί επιλογή της βραδιάς.

Η μετάδοση της εκπομπής σηματοδοτεί και την προσωρινή αποχώρηση του show από το καθημερινό πρόγραμμα, αφήνοντας πίσω ένα οπτικοακουστικό 'αρχείο' με συμμετοχές και ιστορίες που συσσώρευσαν την εμπειρία της σεζόν.