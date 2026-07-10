Η Ελλάδα απέσπασε ρεκόρ ξένων επενδύσεων το 2025: 12,86 δισ. δολάρια

Σύμφωνα με την έκθεση World Investment Report της UNCTAD, οι εισροές άμεσων ξένων επενδύσεων το 2025 ανήλθαν σε 12,86 δισ. δολάρια, οδηγώντας το συνολικό απόθεμα των ξένων επενδύσεων πάνω από 100 δισ. δολάρια και αναβαθμίζοντας τη χώρα σε προτιμητέο επενδυτικό προορισμό στην περιοχή.

Ρεκόρ εισροών και αναβάθμιση της επενδυτικής εικόνας

Η Ελλάδα κατέγραψε το 2025 ιστορικό επίπεδο εισροών ξένων άμεσων επενδύσεων, με ποσό που φθάνει στα 12,86 δισ. δολάρια, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση World Investment Report της υπηρεσίας του ΟΗΕ για το εμπόριο και την ανάπτυξη (UNCTAD). Το αποτέλεσμα αυτό αποτυπώνει, πέρα από μια εφάπαξ εκτίναξη, μία δομική βελτίωση στην ικανότητα της χώρας να προσελκύει κεφάλαια με μεγαλύτερη διάρκεια και ποικιλία σε τομείς δραστηριότητας.

Η αύξηση των εισροών συνοδεύεται από σημαντική άνοδο και στο αθροιστικό απόθεμα ξένων επενδύσεων, το οποίο το 2025 ξεπέρασε το όριο των 100 δισ. δολαρίων. Πρόκειται για διπλασιασμό περίπου σε σχέση με τα 51,8 δισ. δολάρια που καταγράφηκαν το 2020, εξέλιξη που αποτυπώνει τη συσσώρευση υποδομών, επιχειρηματικών βάσεων και θέσεων εργασίας.

Σύγκριση με περιφερειακούς ανταγωνιστές

Η έκθεση τονίζει πως η Ελλάδα το 2025 προσέλκυσε μεγαλύτερες ροές ΞΑΕ σε σύγκριση με την Τουρκία και αρκετές βαλκανικές χώρες, γεγονός που αναδεικνύει την αναβαθμισμένη εικόνα της ως επενδυτικός προορισμός σε μια ευρύτερη περιοχή έντονων γεωοικονομικών μεταβολών.

Η μεταβολή αυτή δεν είναι απλώς ποσοτική: δημιουργεί και ποιοτικά αποτελέσματα, καθώς το αυξημένο απόθεμα ξένων επενδύσεων σημαίνει μεγαλύτερη εγχώρια παραγωγική ικανότητα και διασύνδεση με διεθνή δίκτυα. Η συγκέντρωση κεφαλαίων συνδέεται επίσης με μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην απασχόληση και στην τεχνογνωσία.

Τι δείχνουν τα δεδομένα

Τα διαθέσιμα στοιχεία που παραθέτει η UNCTAD επιτρέπουν μια συνοπτική απεικόνιση της πορείας των εισροών:

2015: 1,27 δισ. δολάρια

1,27 δισ. δολάρια 2019: περίπου 5 δισ. δολάρια

περίπου 5 δισ. δολάρια 2025: 12,86 δισ. δολάρια

Η εκτίναξη μεταξύ 2019 και 2025 υπογραμμίζει μια θεμελιώδη μετατόπιση του επενδυτικού ενδιαφέροντος προς τη χώρα.

Έτος Ετήσιες εισροές (δισ. $) 2015 1,27 2019 ~5 2025 12,86

Συνέπειες και προκλήσεις

Η αύξηση των επενδύσεων λειτουργεί ως μοχλός για την αναβάθμιση υποδομών και υπηρεσιών, αλλά ανοίγει και ζητήματα πολιτικής: η διατήρηση της εμπιστοσύνης των επενδυτών απαιτεί σταθερό θεσμικό πλαίσιο, διαφάνεια και συνέργειες μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Επιπλέον, είναι κρίσιμο οι εισροές να μεταφραστούν σε βιώσιμη ανάπτυξη και ποιοτικές θέσεις εργασίας σε τομείς με προστιθέμενη αξία.

Καθώς η Ελλάδα αναδείχθηκε σε προτιμητέο προορισμό σε σχέση με γείτονες, η επόμενη πρόκληση είναι να αξιοποιήσει το momentum αυτό για βαθύτερες μεταρρυθμίσεις που θα πολλαπλασιάσουν το όφελος για την κοινωνία και την οικονομία.