Ο πληθωρισμός σαρώνει το εισόδημα και ρίχνει την ανάπτυξη κοντά στο 1,7%-1,8%

Οι αυξήσεις τιμών σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες μειώνουν την αγοραστική δύναμη, περιορίζουν την ιδιωτική κατανάλωση και ωθούν το υπουργείο να αναθεωρήσει τις προβλέψεις για το ΑΕΠ του 2026. Κεντρικοί δείκτες: μέσος πληθωρισμός α’ εξαμήνου 4,02%, Ιούνιος 4,4%, κάθε 1 ποσοστιαία μονάδα πληθωρισμού αφαιρεί ~0,3 μονάδες από την ανάπτυξη.

Πίεση από τις τιμές στη ραχοκοκαλιά της οικονομίας

Ο πρόσφατος κύμα ανατιμήσεων βάζει σε κίνδυνο τους στόχους μεγέθυνσης της ελληνικής οικονομίας για το 2026. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που επικαλείται το ρεπορτάζ, ο μέσος πληθωρισμός κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 διαμορφώθηκε στο 4,02%, με τον μηνιαίο δείκτη να υποχωρεί τον Ιούνιο στο 4,4% από 5,2% τον Μάιο. Παρ’ όλα αυτά, το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εμφανίζεται ανήσυχο για τις επιδράσεις στην πραγματική οικονομία.

Η κεντρική ανησυχία είναι ότι οι υψηλότερες τιμές «ροκανίζουν» τη διαθέσιμη εισοδηματική δύναμη των νοικοκυριών, με άμεσο αποτέλεσμα τη συρρίκνωση της ιδιωτικής κατανάλωσης —ο βασικός μοχλός ανάπτυξης της οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό, το οικονομικό επιτελείο έχει ήδη αναθεωρήσει τις προβλέψεις του: από αρχική εκτίμηση για 2,2% ανάπτυξη, στόχευε σε 2%, ενώ το νέο σενάριο τοποθετεί τον ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ στην περιοχή του 1,8%, με κίνδυνο να υποχωρήσει ακόμη και στο 1,7%.

Μέσος πληθωρισμός α’ εξαμήνου 2026: 4,02%

Μηνιαίος δείκτης: Μάιος 5,2% → Ιούνιος 4,4%

Μάιος → Ιούνιος Επιδραστικός κανόνας: κάθε 1 ποσοστιαία μονάδα πληθωρισμού αφαιρεί ~0,3 ποσοστιαίες μονάδες από τον ρυθμό ανάπτυξης

Η αβεβαιότητα δεν αφορά μόνο την εγχώρια ζήτηση. Το ρεπορτάζ επισημαίνει ότι τυχόν νέες γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή, ιδίως γύρω από το Ιράν και τα Στενά του Ορμούζ, μπορούν να επηρεάσουν την παγκόσμια προσφορά ενέργειας και να προκαλέσουν περαιτέρω αναταράξεις στις αγορές, με διασυνδεόμενες συνέπειες για τις τιμές και την οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και θεσμικοί φορείς έχουν προσαρμόσει προς τα κάτω τις προσδοκίες τους: το Δημοσιονομικό Συμβούλιο εκτιμά ανάπτυξη 1,9% για το 2026 —εκτίμηση που, όπως αναφέρεται, ταυτίζεται με εκείνες της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλων διεθνών φορέων που παρακολουθούν την πορεία της οικονομίας.

Στοιχείο Τιμή / Εκτίμηση Μέσος πληθωρισμός (α’ εξάμηνο 2026) 4,02% Πληθωρισμός Μάιος 2026 5,2% Πληθωρισμός Ιούνιος 2026 4,4% Αρχικός στόχος ανάπτυξης 2026 2,2% Αναθεωρημένος στόχος 2% Νέο σενάριο 1,8% (πιθανή πτώση στο 1,7%) Πρόβλεψη Δημοσιονομικού Συμβουλίου 1,9%

Οι επιπτώσεις στην καθημερινότητα είναι άμεσες: μείωση της αγοραστικής δύναμης σημαίνει λιγότερη κυκλοφορία χρήματος στην αγορά, πιέσεις σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις του λιανεμπορίου και της εστίασης, καθώς και πιθανή επιβράδυνση των επενδύσεων. Για τα νοικοκυριά, ιδιαίτερα τα χαμηλότερου και μεσαίου εισοδήματος, η άνοδος των τιμών στα βασικά αγαθά και στις υπηρεσίες μεταφράζεται σε περιορισμό της κατανάλωσης και σε αυξημένη αβεβαιότητα για τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Συμπερασματικά, ο πληθωρισμός παραμένει ο «νούμερο ένα» κίνδυνος για την ανάπτυξη το 2026. Η πολιτική απάντηση —δημοσιονομική και νομισματική— θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό την έκταση της επιβράδυνσης, ενώ η παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων και της πορείας των τιμών ενέργειας θα συνεχίσει να αποτελεί στοιχείο-κλειδί για τις προβλέψεις της επόμενης περιόδου.