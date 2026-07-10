Ελλάδα και Κύπρος στο ETCI 2.0: ευκαιρία για fintech, AI και εξωστρέφεια με στόχο τα 80 δισ.

Η δεύτερη φάση της πρωτοβουλίας European Tech Champions Initiative υπό την ΕΤΕπ υπόσχεται πρόσβαση σε κεφάλαια και διεθνή δίκτυα για ελληνικές και κυπριακές τεχνολογικές εταιρείες, σε μια κοινοπραξία που στοχεύει στη συγκέντρωση έως και 80 δισ. ευρώ και στη στήριξη πάνω από 1.500 επιχειρήσεων σε 21 χώρες.

Νέα ευρωπαϊκή χρηματοδοτική ομπρέλα για ελληνικές και κυπριακές startups

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) παρουσίασε στις Βρυξέλλες τη δεύτερη φάση της επενδυτικής πρωτοβουλίας European Tech Champions Initiative (ETCI 2.0), με την συμμετοχή 21 κρατών και σημαντικών ιδιωτικών επενδυτών. Η πρωτοβουλία φιλοδοξεί να κινητοποιήσει επενδύσεις που μπορεί να φτάσουν έως τα 80 δισ. ευρώ και να στηρίξει περισσότερες από 1.500 ταχέως αναπτυσσόμενες εταιρείες τεχνολογίας σε όλη την Ευρώπη.

Για την Ελλάδα και την Κύπρο, η ένταξη στην πρωτοβουλία σηματοδοτεί ενίσχυση της παρουσίας τους στο ευρωπαϊκό οικοσύστημα καινοτομίας: όχι μόνον ως αποδέκτες κεφαλαίων αλλά και ως κόμβοι πρόσβασης σε διεθνή δίκτυα, επενδυτές και διαχειριστές κεφαλαίων.

Τι προβλέπει η πρωτοβουλία και γιατί έχει σημασία

Το ETCI 2.0 επιχειρεί να δώσει απάντηση σε ένα δομικό πρόβλημα της Ευρώπης — την έλλειψη κεφαλαίων που να επιτρέπουν σε καινοτόμες εταιρείες να κλιμακωθούν εντός της ηπείρου αντί να αναζητούν χρηματοδότηση εκτός. Η νέα φάση προβλέπει τη συγκέντρωση κεφαλαίων τουλάχιστον 15 δισ. ευρώ ως άμεση συμβολή, ποσό που σύμφωνα με την παρουσίαση είναι σχεδόν τετραπλάσιο σε σχέση με την πρώτη φάση. Με την ανάμειξη δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, το συνολικό επενδυτικό αποτύπωμα μπορεί να φτάσει έως τα 80 δισ. ευρώ.

Στόχος: στήριξη ταχέως αναπτυσσόμενων τεχνολογικών εταιρειών.

στήριξη ταχέως αναπτυσσόμενων τεχνολογικών εταιρειών. Τομείς προτεραιότητας: τεχνητή νοημοσύνη, ψηφιακές τεχνολογίες, βιοεπιστήμες, καθαρές τεχνολογίες και άλλοι στρατηγικοί κλάδοι.

τεχνητή νοημοσύνη, ψηφιακές τεχνολογίες, βιοεπιστήμες, καθαρές τεχνολογίες και άλλοι στρατηγικοί κλάδοι. Εμβέλεια: πάνω από 1.500 επιχειρήσεις σε 21 χώρες.

Η πρωτοβουλία, όπως παρουσιάστηκε στο περιθώριο της συνεδρίασης του ECOFIN, στοχεύει στη δημιουργία συνθηκών ώστε «ευρωπαϊκοί τεχνολογικοί πρωταθλητές» να μπορούν να αναπτυχθούν, να διεθνοποιηθούν και να λανσάρουν νέα προϊόντα χωρίς αναγκαστική φυγή κεφαλαίων προς άλλες αγορές.

Τι σημαίνει αυτό για την ελληνική και κυπριακή αγορά

Η συμμετοχή της Ελλάδας και της Κύπρου ανοίγει πρακτικές δυνατότητες για τις επιχειρήσεις τεχνολογίας που αναζητούν χρηματοδότηση σε φάσεις ανάπτυξης και διεθνούς επέκτασης. Σε επίπεδο οικοσυστήματος, αναμένεται να αυξηθεί η ροή κεφαλαίων, αλλά και η επαφή με θεσμικούς επενδυτές και διαχειριστές κεφαλαίων που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία.

Ωστόσο, η πρόσβαση στα κεφάλαια δεν θα είναι αυτόματη: απαιτούνται ώριμα επιχειρηματικά μοντέλα, διεθνής προσανατολισμός και ικανότητα κλιμάκωσης. Η πρωτοβουλία προσφέρει τις υποδομές και τις ευκαιρίες· η μετατροπή τους σε πραγματικά έργα και εξαγωγική ανάπτυξη θα εξαρτηθεί από τις ίδιες τις εταιρείες και το περιβάλλον στήριξης σε Ελλάδα και Κύπρο.

Παράμετρος Αναφερόμενο στοιχείο Διεύρυνση κεφαλαίων (στόχος) Έως 80 δισ. ευρώ Ελάχιστη συγκέντρωση 15 δισ. ευρώ Αριθμός υποστηριζόμενων εταιρειών Πάνω από 1.500 Χώρες συμμετοχής 21

Η πρόκληση για την Ελλάδα και την Κύπρο είναι να εκμεταλλευτούν αυτή τη δυνατότητα με πολιτικές που βελτιώνουν την προσβασιμότητα σε επενδύσεις, την απαραίτητη υποδομή και την εξαγωγική κουλτούρα στις νεοφυείς επιχειρήσεις. Η ανακοίνωση αποτελεί ευκαιρία· το επόμενο βήμα είναι να φανεί αν θα μετατραπεί σε αναπτυξιακή πραγματικότητα.

Σε κάθε περίπτωση, η παρουσία στο τραπέζι όπου μοιράζονται κεφάλαια και στρατηγικοί πόροι δεν είναι απλώς τιμητική — είναι προϋπόθεση για να κρατηθούν στην Ευρώπη οι μελλοντικοί «τεχνολογικοί πρωταθλητές» της ηπείρου.