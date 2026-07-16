Κατηγορίες ΠΑΣΟΚ για σιωπή κυβέρνησης μετά τις καταγγελίες για το Predator

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ καταγγέλλει ότι η κυβέρνηση αποφεύγει να απαντήσει σε κρίσιμα ερωτήματα για τις καταγγελίες πώλησης του Predator και άλλες υποθέσεις διαφθοράς, καλώντας για δημόσια λογοδοσία.

Μια σκηνή καθημερινή — ένας πολίτης που περιμένει απάντηση από την εξουσία — γίνεται σήμερα η αφετηρία μιας ευρύτερης πολιτικής σύγκρουσης. Ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, επέκρινε εμφατικά την κυβέρνηση για τη στάση της απέναντι στις πρόσφατες καταγγελίες που αφορούν, μεταξύ άλλων, την υποτιθέμενη πώληση του λογισμικού Predator στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τον ίδιο, η κυβέρνηση «δεν απαντά» και προτιμά την αποσιώπηση αντί της δημόσιας λογοδοσίας.

Αιτιάσεις και αντιδράσεις

Ο κ. Τσουκαλάς κατήγγειλε ότι η κυβέρνηση κινείται «στη γραμμή Γεωργιάδη», υιοθετώντας στάση αδιαφορίας απέναντι σε ερωτήματα που τη στρέφουν στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης. Ειδικότερα, ανέφερε την ανάγκη απαντήσεων για την συνέντευξη του κ. Δημητριάδη και για τις δηλώσεις του Ταλ Ντίλιαν, που φέρεται να ισχυρίστηκε πως πούλησε το Predator στην ελληνική κυβέρνηση. Η κριτική του εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ επικεντρώνεται στην αποτυχία του κυβερνώντος κόμματος να τοποθετηθεί επί αυτών των θεμάτων.

«Δεν απαντά η κυβέρνηση».

Ο ίδιος επισήμανε επίσης ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ζητήσει εξηγήσεις και για άλλες υποθέσεις, όπως τους ισχυρισμούς περί παραβίασης του αδιάβλητου των πανελλαδικών εξετάσεων και τη σχετική εμπλοκή της κ. Ζαχαράκη. Επιπλέον, αναφέρθηκε σε δηλώσεις στελέχους της Νέας Δημοκρατίας που, όπως είπε, υιοθέτησαν προσβλητικό λόγο απέναντι σε ΑμΕΑ και στη Δικαιοσύνη, και στην περίπτωση αυτή η κυβέρνηση δεν έδωσε εξηγήσεις.

Σημασία για τη δημόσια εμπιστοσύνη

Οι επικρίσεις του ΠΑΣΟΚ δεν περιορίζονται σε μεμονωμένα περιστατικά αλλά στοχεύουν στο ευρύτερο πλαίσιο θεσμικής λειτουργίας: την ανάγκη για λογοδοσία, την προστασία των θεσμών και την διαφάνεια στη διαχείριση δημόσιων υποθέσεων. Ο κ. Τσουκαλάς τόνισε ότι από τις επαφές των στελεχών του κόμματος με πολίτες εισπράττουν ότι υπάρχει επιθυμία για πολιτική αλλαγή, καθώς πολλοί θεωρούν πως οι ανισότητες διευρύνονται και ότι το παραγωγικό μοντέλο δεν έχει αλλάξει ουσιαστικά.

Κύριο αίτημα: απαντήσεις από την κυβέρνηση για τις καταγγελίες περί Predator και άλλες υποθέσεις.

απαντήσεις από την κυβέρνηση για τις καταγγελίες περί Predator και άλλες υποθέσεις. Επίκεντρο της κριτικής: η έλλειψη δημόσιας λογοδοσίας και η στάση σιωπής.

η έλλειψη δημόσιας λογοδοσίας και η στάση σιωπής. Κοινωνικό υπόβαθρο: ανησυχίες για θεσμική φθορά και οικονομικές ανισότητες.

Προεκτάσεις και επόμενα βήματα

Η αντιπαράθεση που περιέγραψε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ αναμένεται να συνεχιστεί στο δημόσιο πεδίο, καθώς τα ερωτήματα που τέθηκαν αφορούν θέματα εμπιστοσύνης και διαφάνειας. Το ΠΑΣΟΚ ζητεί από την κυβέρνηση συγκεκριμένες τοποθετήσεις και, όπως υπογράμμισε ο κ. Τσουκαλάς, αναμένει απαντήσεις για τις δηλώσεις του κ. Ντίλιαν και τις σχετικές επιπτώσεις. Ο δημόσιος διάλογος γύρω από αυτές τις καταγγελίες θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό και την πολιτική ατζέντα των επόμενων ημερών.

Θέμα Αιτούμενη ενέργεια Καταγγελίες για Predator Δημόσια τοποθέτηση της κυβέρνησης Δηλώσεις συνεργατών της κυβέρνησης Εξηγήσεις ή διάψευση Παραβίαση αδιάβλητου πανελλαδικών Αντίδραση από την κυβέρνηση και διευκρινίσεις

Η συνέχεια θα κριθεί από το εάν η κυβέρνηση θα επιλέξει τη δημόσια απάντηση και την υπεύθυνη ενημέρωση των πολιτών ή την περαιτέρω αποσιώπηση. Το αίτημα για διαφάνεια και λογοδοσία παραμένει στο επίκεντρο του δημοσίου διαλόγου.