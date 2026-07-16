Τσουκαλάς: η διαφθορά, η σιωπή της κυβέρνησης και η μάχη για την επόμενη μέρα

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση για επιλεκτική αποφυγή λογοδοσίας, συνδέει την πρακτική αυτή με την αύξηση ανισοτήτων και παρουσιάζει τις προτάσεις του κόμματος ενόψει εκλογών.

Μια εικόνα καθημερινή: ένας πολίτης που περιμένει απαντήσεις από το κράτος για υποθέσεις που τον αφορούν και βλέπει τείχη σιωπής. Αυτός ο πολίτης βρέθηκε στο επίκεντρο των όσων ανέφερε ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό «Στο Κόκκινο 105,5». Η κριτική που διατυπώθηκε αφορά την κυβέρνηση και εστιάζει στην έλλειψη διαφάνειας και στη μη άσκηση θεσμικής λογοδοσίας.

Σιωπή, κατηγορίες και θεσμική ανησυχία

Ο κ. Τσουκαλάς κατηγόρησε την κυβερνητική πλειοψηφία ότι αποφεύγει να δώσει εξηγήσεις για κρίσιμα ζητήματα, μεταξύ των οποίων και οι καταγγελίες γύρω από το λογισμικό Predator. Η αποφυγή αυτή, όπως υποστήριξε, συνοδεύεται από πρακτικές που ευνοούν τους λίγους — απευθείας αναθέσεις και αδιαφανείς διαγωνισμούς — και συντελούν στη διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων.

«Εκεί μπορείς να ασκήσεις πίεση, να ελέγξεις τα σκάνδαλα και τη διαφθορά. Γι' αυτό μου προκαλεί εντύπωση η απαξιωτική στάση νέων κομμάτων, που θεωρούν τη Βουλή δευτερεύουσας σημασίας ως θεμέλιο της δημοκρατίας».

Στο επίκεντρο της τοποθέτησης βρέθηκε επίσης η σημασία του Κοινοβουλίου ως χώρου ελέγχου και πολιτικής αντιπαράθεσης, με τον κ. Τσουκαλά να τονίζει ότι το ΠΑΣΟΚ αξιοποιεί τα κοινοβουλευτικά μέσα για την διερεύνηση και την ανάδειξη πολιτικών κενών.

Προτάσεις και αντιπαράθεση για οικονομική πολιτική

Αναφορικά με τη διαχείριση των οικονομικών, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ υπενθύμισε πως το πρόγραμμά του περιλαμβάνει παρεμβάσεις που, όπως είπε, μπορούν να καλυφθούν από τον υπάρχοντα δημοσιονομικό χώρο. Συγκεκριμένα, ανέφερε τη στήριξη σε συντάξεις και την επαναφορά του 13ου μισθού, καθώς και την πρόταση για 120 δόσεις προς τις επιχειρήσεις. Παράλληλα, κατήγγειλε ότι η κυβερνητική πολιτική «ευνοεί τα καρτέλ» και ότι τα προεκλογικά συνθήματα για «συμμάζεμα του κράτους» μετετράπησαν σε πρακτικές απευθείας αναθέσεων και υψηλής φορολογίας για τους πολλούς.

Κεντρικό πρόβλημα: κατηγορίες για έλλειψη λογοδοσίας και αδιαφάνεια.

κατηγορίες για έλλειψη λογοδοσίας και αδιαφάνεια. Θεσμικό ζήτημα: η θέση του Κοινοβουλίου ως πυλώνας ελέγχου και η κριτική για την υποτίμησή του από νέα κόμματα.

η θέση του Κοινοβουλίου ως πυλώνας ελέγχου και η κριτική για την υποτίμησή του από νέα κόμματα. Οικονομική πρόταση: στήριξη συντάξεων, 13ος μισθός, και 120 δόσεις για επιχειρήσεις.

Συνέπειες για την πολιτική ατζέντα

Οι δηλώσεις αυτές γίνονται σε προεκλογικό κλίμα, όπου η αντιπαράθεση για θέματα διαφάνειας και διαχείρισης του δημοσίου χρήματος αναμένεται να κυριαρχήσει. Η έμφαση στην έννοια της λογοδοσίας θέτει στο επίκεντρο τη λειτουργία των θεσμών και την εμπιστοσύνη των πολιτών. Το ζήτημα του Predator και οι γενικότερες κατηγορίες για διαφθορά μπορούν να μετασχηματίσουν την ημερήσια διάταξη, υποχρεώνοντας κόμματα και θεσμούς να απαντήσουν με στοιχεία και διαδικασίες ελέγχου.

Θέμα Κύρια αναφορά Διαφάνεια Αποφυγή λογοδοσίας, αδιαφανείς διαδικασίες Κοινοβούλιο Πλαίσιο ελέγχου και πολιτικής αντιπαράθεσης Οικονομική πρόταση Συντάξεις, 13ος μισθός, 120 δόσεις

Σε κάθε περίπτωση, η δημόσια συζήτηση που πυροδοτούν τέτοιες τοποθετήσεις θα εξαρτηθεί από τις επόμενες κινήσεις των κομμάτων και την ανταπόκριση των θεσμικών οργάνων. Οι πολίτες, όπως υπονόησε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, έχουν πλέον «πληθώρα επιλογών» στις κάλπες για να εκφράσουν τη διαμαρτυρία ή την εμπιστοσύνη τους στην επόμενη μέρα της πολιτικής σκηνής.