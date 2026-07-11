MARD: Επιτάχυνση θεσμικών μεταρρυθμίσεων και τεχνολογικών εφαρμογών στο πρώτο εξάμηνο του 2026

Το Υπουργείο Γεωργίας και Περιβάλλοντος εμφανίζει υπέρβαση στόχων στο πρώτο εξάμηνο του 2026, ενώ διαπιστώνονται πιέσεις από διεθνείς κρίσεις και ανάγκη για ταχύτερη θεσμική προσαρμογή.

Το Υπουργείο Γεωργίας και Περιβάλλοντος (MARD) ανέφερε σημαντική πρόοδο κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, ξεπερνώντας το σύνολο ή μεγάλο μέρος των στόχων που του είχαν τεθεί. Η εξέλιξη αυτή επισημάνθηκε σε συνέδριο απολογισμού, όπου ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Χο Κουόκ Ντουνγκ επιβεβαίωσε την πρόοδο του φορέα και τον ευρύτερο ρόλο του μετά τη συγχώνευση των υπηρεσιών.

Προκλήσεις και αιτίες των «επιταχύνσεων»

Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Γεωργίας και Περιβάλλοντος, Dang Ngoc Diep, ο τομέας βρέθηκε αντιμέτωπος με πολλαπλές πιέσεις το πρώτο εξάμηνο του 2026. Μεταξύ των παραγόντων που επηρέασαν την απόδοση καταγράφηκαν:

διεθνείς αναταράξεις στις αλυσίδες εφοδιασμού λόγω της παρατεταμένης πολιτικής σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή,

μεταβολές στις τιμές ενέργειας και στις εξαγωγικές αγορές,

εγχώρια ζήτηση για υψηλούς ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης που απαιτεί καινοτομία στη διαχείριση.

«Τους πρώτους μήνες του 2026, ο γεωργικός και περιβαλλοντικός τομέας αντιμετώπισε πολλές προκλήσεις με πρωτοφανή πίεση.»

Σε αυτό το περιβάλλον, το MARD έδωσε προτεραιότητα στη βελτίωση των θεσμικών πλαισίων, θεωρώντας τη θεσμική μεταρρύθμιση ως κεντρικό μοχλό ανάπτυξης. Ειδικότερα, επιταχύνεται η τροποποίηση του Νόμου περί Γης και η προσαρμογή του χωροταξικού σχεδιασμού, καθώς και η διεύρυνση των λειτουργιών του υπουργείου σε νέο φάσμα αρμοδιοτήτων.

Τομείς ευθύνης και τοπικές πρωτοβουλίες

Μετά τη συγχώνευση, το MARD διαχειρίζεται πλέον ένα ευρύ φάσμα τομέων — συνολικά 17 ευρείς τομείς, μεταξύ των οποίων η φυτική παραγωγή, η κτηνοτροφία, η αλιεία, οι θαλάσσιες και νησιωτικές υποθέσεις, το περιβάλλον, η γη, τα ορυκτά και η κλιματική αλλαγή. Το παράδειγμα του Τμήματος Γεωργίας και Περιβάλλοντος της πόλης Ντονγκ Νάι αναδεικνύει τον ρόλο των τοπικών δομών, με εφαρμογή τεχνολογιών υψηλής προστιθέμενης αξίας στην επεξεργασία αγροτικών προϊόντων.

Τομέας Παραδείγματα δράσης Γη Τροποποίηση νομοθεσίας για διαχείριση γης Περιβάλλον Προσαρμογή χωροταξικού σχεδιασμού Γεωργία & Τεχνολογία Εφαρμογές υψηλής τεχνολογίας στην επεξεργασία προϊόντων

Σημαντικό στοιχείο αποτελεί επίσης η συμμετοχή τοπικών πρωτοβουλιών στην εθνική ατζέντα, όπως η ειδική καμπάνια 500 ημερών με σύνθημα «Ενότητα - Πειθαρχία - Αποδοτικότητα - Επανάσταση, οικοδόμηση ενός πολιτισμένου και σύγχρονου Ντονγκ Νάι», που αναφέρεται ως παράγοντας κινητοποίησης στη βελτίωση εφαρμογών και αποτελεσμάτων.

Η επιλογή της ταχείας θεσμικής αναπροσαρμογής και της ενίσχυσης τεχνολογικών λύσεων στοχεύει στην αύξηση της ανθεκτικότητας των γεωργικών και περιβαλλοντικών συστημάτων απέναντι σε εξωγενείς σοκ, όπως αυτές που προκαλούνται από διεθνείς συγκρούσεις ή διακυμάνσεις αγορών.

Η συνέχιση της πολιτικής αυτής θα καθορίσει την ικανότητα του MARD να διασφαλίσει σταθερότητα στις εφοδιαστικές αλυσίδες, να προστατεύσει φυσικούς πόρους και να υποστηρίξει εξαγωγικούς τομείς υπό πίεση. Η εναρμόνιση θεσμικών αλλαγών, τοπικής δράσης και τεχνολογικών εφαρμογών παραμένει κρίσιμη για την επίτευξη μακροπρόθεσμης βιώσιμης ανάπτυξης.