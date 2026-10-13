Καταγγελία για ύποπτη ρύπανση στο λιμάνι της Ερμούπολης εγείρει ερωτήματα προς το Λιμεναρχείο

Το Παρατηρητήριο Ποιότητας Περιβάλλοντος Σύρου καταγγέλλει έντονη οσμή και άγνωστες ουσίες στην επιφάνεια της θάλασσας στο λιμάνι στις 9 Οκτωβρίου 2026, και ζητά σαφείς απαντήσεις για τους ελέγχους και τις ενέργειες που ακολούθησαν.

Αναφορά του Παρατηρητηρίου και αιτήματα για διαφάνεια

Το Παρατηρητήριο Ποιότητας Περιβάλλοντος Σύρου κατήγγειλε ότι στις 9 Οκτωβρίου 2026 στην περιοχή του λιμανιού της Ερμούπολης σημειώθηκε έντονη οσμή που παρέπεμπε σε χημικές ουσίες, ενώ στην επιφάνεια της θάλασσας εντοπίστηκαν «γνωστές άγνωστες» ουσίες. Με ανακοίνωση τη μεθεπόμενη ημέρα, το Διοικητικό Συμβούλιο ζητεί εξηγήσεις από το Λιμεναρχείο Σύρου για τους ελέγχους, την προέλευση των υλικών και τις παρεμβάσεις που έγιναν.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι στο λιμάνι επιχειρούσαν λεμβούχοι που προσπάθησαν να απομακρύνουν ή να διασπάσουν τα υλικά από την επιφάνεια, δημιουργώντας ανησυχία για τον τρόπο και τους κινδύνους της επέμβασής τους. Το Παρατηρητήριο υπογραμμίζει την ανάγκη για υπεύθυνη και συντονισμένη παρέμβαση από τις αρμόδιες αρχές, καθώς τέτοια περιστατικά επηρεάζουν άμεσα την ποιότητα του νερού, την ασφάλεια των χρηστών του λιμανιού και το τουριστικό προφίλ της πόλης.

«λιμενικοί πραγματοποίησαν μακροσκοπική έρευνα ... και δεν διαπίστωσαν ρύπανση από πετρελαιοειδή, άρα δεν είναι αρμοδιότητα του Λιμεναρχείου»

Η απάντηση που φέρεται ότι έδωσε το Λιμεναρχείο, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο, περιορίστηκε σε μακροσκοπικό έλεγχο (με «μάτια και μύτη») και στην εκτίμηση ότι δεν πρόκειται για ρύπανση από πετρελαιοειδή, με συνέπεια να θεωρηθεί το περιστατικό εκτός των αρμοδιοτήτων του. Το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει την έντονη κριτική του Παρατηρητηρίου, το οποίο ζητά διευκρινίσεις για το εάν έγιναν περαιτέρω εργαστηριακοί έλεγχοι ή λήφθηκαν δείγματα.

Τοπικές επιπτώσεις και ανησυχίες

Για τους κατοίκους και τους επαγγελματίες της θάλασσας στη Σύρο, τέτοια περιστατικά έχουν πολλαπλές συνέπειες: υποψίες για επιβάρυνση των υδάτων, κίνδυνοι για μικρές σποραδικές αλιευτικές επιχειρήσεις, και ανησυχία για την εικόνα του λιμανιού προς επισκέπτες και τουρίστες. Η πρακτική παρέμβαση από ιδιώτες, όπως οι λεμβούχοι που επιχείρησαν καθαρισμό, εγείρει θέματα ασφάλειας και υπευθυνότητας όταν δεν υπάρχει συντονισμός με τις αρμόδιες αρχές.

Ημερομηνία περιστατικού: 9 Οκτωβρίου 2026

9 Οκτωβρίου 2026 Ανακοίνωση Παρατηρητηρίου: 10 Οκτωβρίου 2026

10 Οκτωβρίου 2026 Φερόμενες ενέργειες: μακροσκοπικός έλεγχος από το Λιμεναρχείο, παρέμβαση λεμβούχων

Τι ζητείται και τι περιμένουν οι πολίτες

Το Παρατηρητήριο καλεί σε διαφάνεια και σε συγκεκριμένες απαντήσεις: αν λήφθηκαν δείγματα, ποια ήταν τα ευρήματα των αναλύσεων (εφόσον έγιναν), ποιες υπηρεσίες ενημερώθηκαν και ποιες διορθωτικές ενέργειες προγραμματίζονται. Οι πολίτες αναμένουν επίσης οδηγίες για την ασφάλεια κατάλληλης χρήσης της παραρεμείμενης ζώνης και για τυχόν περιορισμούς στην αλιεία ή στις θαλάσσιες δραστηριότητες.

Ημερομηνία Γεγονός 9/10/2026 Εντοπισμός οσμής και άγνωστων υλικών στην επιφάνεια της θάλασσας 10/10/2026 Ανακοίνωση του Παρατηρητηρίου με κριτική προς το Λιμεναρχείο

Εφόσον δεν έχουν ακόμα δοθεί δημόσια οι απαντήσεις του Λιμεναρχείου ή σχετικές αναφορές εργαστηριακών ελέγχων, η τοπική κοινωνία παραμένει επιφυλακτική. Η σαφής ενημέρωση από τις αρμόδιες αρχές θεωρείται αναγκαία για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και την ορθή αντιμετώπιση ανάλογων περιστατικών στο μέλλον.

Για τους κατοίκους της Ερμούπολης, η πρόκληση είναι διπλή: η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και ο συντονισμός των τοπικών δυνάμεων (λιμενικές αρχές, περιβαλλοντικοί φορείς, επαγγελματίες της θάλασσας) ώστε να υπάρχει ασφαλής, τεκμηριωμένη και διαφανής διαχείριση τέτοιων περιστατικών.