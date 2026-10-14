Σχέδιο προστασίας παράκτιου μετώπου στην Αυλίδα: τι αλλάζει για τη Χαλκίδα

Έργα θωράκισης ακτής, 13 προβόλοι, αποκατάσταση δρόμου και αναπλήρωση παραλίας περιλαμβάνει πρόταση χρηματοδότησης περίπου <strong>9,88 εκατ. €</strong> για την προστασία <strong>7,4 χλμ.</strong> ακτογραμμής από την Αυλίδα έως το Βαθύ.

Το έργο και το εύρος της παρέμβασης

Ο Οργανισμός Λιμένων Νομού Ευβοίας ενέκρινε την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης ύψους περίπου 9,88 εκατ. ευρώ για την αντιμετώπιση της διάβρωσης στην ακτογραμμή της Αυλίδας έως το Βαθύ του Δήμου Χαλκιδέων. Ο σχεδιασμός καλύπτει παραλιακό μέτωπο μήκους περίπου 7,4 χλμ. και συνδυάζει θαλάσσια και χερσαία έργα, την αποκατάσταση του παραλιακού δρόμου και την αναπλήρωση της παραλίας.

Τεχνικά μέτρα που προβλέπονται

Συνοπτικά, η πρόταση δίνει έμφαση στη θωράκιση της ακτής και στην προστασία των μετακινήσεων κατά μήκος του παραλιακού μετώπου. Μεταξύ των εργασιών περιλαμβάνονται:

κατασκευή συρματοκιβωτίων σε μήκος 430 μ. ,

σε μήκος , θωράκιση με φυσικούς λίθους και ογκόλιθους σε μήκος 1.013 μ. ,

σε μήκος , τοποθέτηση μικρότερων λίθων κατάλληλης διαβάθμισης σε 747 μ. ,

, κατασκευή 13 προβόλων στη θάλασσα συνολικού μήκους 485 μ. ,

στη θάλασσα συνολικού μήκους , αποκατάσταση καταρρεόντων τοιχίων μήκους 70 μ..

Ασφαλής πρόσβαση και τουριστική αξιοποίηση

Η μελέτη τονίζει ότι η υπάρχουσα κατάσταση εγκυμονεί «σοβαρό κίνδυνο ατυχήματος», καθώς από το παραλιακό μέτωπο διέρχεται αυξημένος αριθμός οχημάτων κατοίκων και επισκεπτών. Η παρέμβαση στοχεύει τόσο στην προστασία της ακτής από περαιτέρω διάβρωση όσο και στη βελτίωση της ποιότητας της παραλίας, ώστε να εξυπηρετεί τουριστικές χρήσεις και δραστηριότητες αναψυχής.

«Ο σχεδιασμός καλύπτει παραλιακό μέτωπο μήκους περίπου 7,4 χλμ.»

Συντονισμός φορέων και επόμενα βήματα

Η πρόταση προβλέπεται να υποβληθεί από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στο πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή». Ο Οργανισμός Λιμένων ενέκρινε επίσης τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια και τον Δήμο Χαλκιδέων για την υλοποίηση της παρέμβασης. Η ευρεία συμμετοχή των φορέων είναι κρίσιμη, καθώς απαιτούνται μελέτες εφαρμογής, αδειοδοτήσεις και δημοπράτηση των έργων πριν από την έναρξη εργασιών.

Τοπικές συνέπειες και προτεραιότητες για τους κατοίκους της Χαλκίδας

Για τους κατοίκους, το σχέδιο σημαίνει πιθανές εργασίες και περιορισμούς πρόσβασης στην παραλία και στον παραλιακό δρόμο κατά τα στάδια υλοποίησης, αλλά και μακροπρόθεσμη ενίσχυση της ασφάλειας των μετακινήσεων και της παραλιακής ζώνης. Η προστασία των ακτών έχει επίσης άμεσο οικονομικό ενδιαφέρον για επιχειρήσεις που εξαρτώνται από την τουριστική κίνηση και τις δραστηριότητες αναψυχής στην περιοχή.

Μέτρο Μήκος (μ.) Συρματοκιβώτια 430 Θωράκιση με ογκόλιθους 1.013 Μικρότεροι λίθοι 747 Προβόλοι (13 τεμ.) 485 Αποκατάσταση τοιχίων 70

Η άμεση προτεραιότητα για τις τοπικές αρχές είναι η οριστικοποίηση της πρότασης και η εξασφάλιση της χρηματοδότησης. Η ενημέρωση των κατοίκων για το χρονοδιάγραμμα εργασιών και τα μέτρα κυκλοφοριακής διαχείρισης θα είναι απαραίτητη ώστε οι επιπτώσεις στην καθημερινότητα να είναι περιορισμένες.